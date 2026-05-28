Вы побываете на знаменитом острове Патмос, полюбуетесь Манжерокскими порогами, увидите Зубы Дракона, раскроете секрет Козьей тропы и на себе прочувствуете энергетическую мощь «мест силы».
Моя задача как гида — не просто показать вам самые красивые уголки Горного Алтая, но и влюбить вас в его природу. Чтобы возникло желание продолжить изучать наш край. Чтобы захотелось вернуться.
Описание экскурсии
- Наша первая остановка будет на берегу реки Катунь в селе Манжерок. Вы увидите Манжерокские пороги, погуляете, подышите чистым горным воздухом
- Проедем к селу Элекмонар и изучим Зубы Дракона. Это остроконечные скалы, которые возвышаются над поверхностью воды, разрезая стремительное течение Катуни
- Посетим знаменитый остров Патмос в селе Чемал. На нём расположен православный храм Иоанна Богослова. К острову ведёт пешеходный мостик
- Побываем на Козьей тропе, которая проходит вдоль реки Катунь. Здесь открываются завораживающие виды!
После по желанию заедем в кафе, перекусим и отправимся в обратный путь.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Почему Козья тропа так называется, хотя самих коз там нет и не было
- Что случилось с храмом Иоанна Богослова и почему ему пришлось поменять «место жительства»
- Почему скалы на реке Катунь называют «Зубами Дракона»
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на полноприводном автомобиле Mitsubishi Pajero или микроавтобусе Hyundai Grand Starex. Протяжённость маршрута — 230 км
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет. Пешая часть маршрута несложная и не требует физической подготовки
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Манжероке
Провёл экскурсии для 328 туристов
Родился и вырос в Горном Алтае. С малых лет — в горах. Первое высшее образование — географ. И потом, учась в аспирантуре, всё тёплое время года проводил в горных экспедициях,
