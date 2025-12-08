читать дальше

повезло с Вячеславом!

Забрал нас из Горно-Алтайска и туда же отвёз. Спасибо ему огромное за это!

День прошел практически незаметно. Да, устали. Но больше всего устали фотографировать, а хотелось ещё и ещё, и ещё… Чтобы увезти эти потрясающие виды с собой не только в памяти))

Вячеслав всю дорогу рассказывал о крае. История, обычаи, географические, археологические факты, да и много ещё чего. Было очень интересно!

В машине мы были как дома на диване! Меня часто укачивает на заднем сиденье да ещё в таких долгих поездках. С Вячеславом ничего подобного не возникало. Вел машину он быстро, но плавно 👍

Фотографировал нас. Сам предлагал! Поил травяным чаем с медом в месте слияния Катуни и Чуи. Незабываемые впечатления!

Эмоции зашкаливают.

Рады, что остановили выбор на Вячеславе, когда просматривала предложения других экскурсоводов!

Человек энергичный, знающий свое дело. Нам очень понравилось общение с ним!

Рекомендую.

Надеюсь, мы ещё не раз воспользуемся услугами замечательного гида и отличного водителя Вячеслава! ☀️