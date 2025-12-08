Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 24 300 ₽
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс в этно-аиле
Путешествие в мир алтайской культуры через музей и этно-аил. Изучите традиции, создайте сувенир и насладитесь чаем у очага
Начало: На Чуйском тракте
Расписание: в воскресенье в 14:00
14 дек в 14:00
21 дек в 14:00
4200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений8 декабря 2025Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча с Алтаем была не
- ЮЮрий4 декабря 2025Шикарный гид,отличная экскурсия и как бонус-вкусный чай)
- ССичкаренко2 ноября 2025Очень понравилась экскурсия организованная Вячеславом. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. На последней локации Вячеслав всегда угощает своим чаем на сибирский травах с алтайским мёдом. Экскурсию будем рекомендовать друзьям
- ИИрина27 октября 2025Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все
- ААйрат1 октября 2025Хорошая и веселая экскурсия. Рекомендую!
- ЕЕлена28 сентября 2025Неделю назад мы ездили с Вячеславом по сумасшедше красивым местам Чуйского тракта. Нам повезло с погодой, а больше всего нам
- ММарина26 сентября 2025Гид Вячеслав очень умный и честный человек, обладает большими знаниями в сфере истории своего родного края! Нам было очень интресно,
- ННаталья22 сентября 2025Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!
- ВВадим6 сентября 2025Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
- ККсения4 сентября 2025Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
Спасибо 😊
- ИИрина3 сентября 2025Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
- ЛЛюбовь29 августа 2025Отличный маршрут, отдельное спасибо за вкусный чай и музыку
- ИИнна20 августа 2025Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
- ЛЛюдмила19 августа 2025Благодарим Вячеслава за экскурсию!
За возможность увидеть красоту гор, простор долин, дышать разнотравьем, почувствовать мощь Катуни! Незабываемая поездка останется в памяти навсегда ☺️
Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение и травяной чай!
- ТТатьяна18 августа 2025Экскурсия непростая — будьте готовы посвятить практически целый день путешествию. Однако, если ваша цель — насладиться одной из самых живописных
- ММария13 августа 2025Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
- ННаталья8 августа 2025Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
- ООльга7 августа 2025Это вторая экскурсия у Славы. Всё отлично.
- ААнна1 августа 2025Прекрасная экскурсия по одному из самых живописных трактов мира! Очень красивые места и продуманный маршрут с большим количеством фото остановок
- ССофья29 июля 2025Вячеслав наипрекраснейший гид! Экскурсия невероятно интересная, мы с сестрой были в полном восторге. Он заинтересовал не только познавательной информацией, но
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в декабре 2025
Сейчас в Манжероке в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 24 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 46 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль