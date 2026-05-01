Голубые глаза Катуни - из Манжерока

нашла Олега!

Оказалось, мы уже заочно знакомы:)

он является одним из инструкторов в горнолыжной школе, в которой учились мои дети, а его супруга была первым в жизни инструктором по лыжам у Симоны 🌸💖



А вместе Олег с супругой являются гидами с таким теплом названием «Обнимай Алтай» 🫂



Экскурсия к «глазам Катуни» прошла чудесно и тепло, несмотря на мороз в -30 градусов!

Слушать Олега — интересно, а еще он оказался прекрасным фотографом 😎

Скоро сезон путешествий на Алтай, от души рекомендую Олега!

В феврале мы были на Манжероке, горнолыжном Алтае!Но так как я не возжелала кататься, и просто отдыхала, набиралась сил и наслаждалась красотами, в один из дней решила поехать на экскурсию!Случайно