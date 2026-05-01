Мои заказы

Речные прогулки в Манжероке

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Манжероке, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Сплав по Катуни: 2 маршрута на выбор (из Аската)
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Пройти среди хвойных лесов, скалистых берегов и горных пейзажей Алтая
Начало: В селе Аскат
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
4 мая в 10:00
3500 ₽ за человека
По Телецкому озеру на катере с прогулкой к водопадам
На катере
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Пройтись по экотропе и узнать, какие тайны хранит водоём (из Манжерока)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:45
6 мая в 08:45
9 мая в 08:45
12 500 ₽ за человека
Активный сплав по Катуни - недалеко от Манжерока
На лодке
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
5 порогов, водопад и грот
Начало: В селе Аскат
Расписание: в среду и субботу в 09:30
6 мая в 09:30
9 мая в 09:30
7400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Полина
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
В феврале мы были на Манжероке, горнолыжном Алтае!

Но так как я не возжелала кататься, и просто отдыхала, набиралась сил и наслаждалась красотами, в один из дней решила поехать на экскурсию!
нашла Олега!
читать дальшеуменьшить

нашла Олега!
Оказалось, мы уже заочно знакомы:)
он является одним из инструкторов в горнолыжной школе, в которой учились мои дети, а его супруга была первым в жизни инструктором по лыжам у Симоны 🌸💖

А вместе Олег с супругой являются гидами с таким теплом названием «Обнимай Алтай» 🫂

Экскурсия к «глазам Катуни» прошла чудесно и тепло, несмотря на мороз в -30 градусов!
Слушать Олега — интересно, а еще он оказался прекрасным фотографом 😎
Скоро сезон путешествий на Алтай, от души рекомендую Олега!

А
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
Если вы хотите познакомиться и увидеть красивые места Алтая; пообщаться с человеком, любящим республику и неравнодушным к своему делу; мягко, деликатно и в комфорте разговаривать, задавая все возможные вопросы, то очень рекомендую обратится к Олегу и посетить его туры! Это восторг и радость! Время пролетело незаметно, а количество просмотренных мест и впечатлений получилось немерено!
Рекомендую от сердца)
На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.

Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Речные прогулки»

Какие места ещё посмотреть в Манжероке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Чуйский тракт;
  2. Самое главное;
  3. Зубы дракона;
  4. Остров Патмос;
  5. Чемал;
  6. Голубые озёра;
  7. Голубые озера;
  8. Гейзерное озеро;
  9. Телецкое озеро;
  10. Чемальская ГЭС.
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в мае 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 12 500.
