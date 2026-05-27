«Алтайский Эрмитаж»: сакральное путешествие в Каракольскую долину
Места силы, духовные традиции и тайны Алтая - на экскурсии из Манжерока
Это не просто экскурсия, а погружение в сакральный мир Горного Алтая.
Вы проедете по одной из самых красивых дорог региона, подниметесь на Семинский перевал, прикоснётесь к культуре и мифологии коренных народов и окажетесь в Каракольской долине — месте силы, которое называют «алтайским Эрмитажем».
Здесь древние курганы, рунические знаки и каменные изваяния расскажут свою историю тем, кто готов слушать.
Описание экскурсии
Дорога как часть путешествия
Маршрут проходит по живописной трассе среди гор и рек. В пути вас будет сопровождать алтайский кай — древнее горловое пение, создающее особое настроение.
Перевал Дьял-Менку (Семинский)
Начнём экскурсию с культового места Алтая. Вы окажетесь среди кедровой тайги, вдохнёте чистый горный воздух и увидите панорамы хребтов. Узнаете о сакральном значении перевала и древних обрядах, а при желании подниметесь выше к обзорной точке.
Каракольская долина и Уч-Энмек
Сердце маршрута — природный парк с особой энергетикой. Вы увидите древние курганные комплексы, рунические знаки и каменные изваяния, а также священную гору Уч-Энмек. Погрузитесь в мифологию Алтая и узнаете, почему раньше сюда приходили только с шаманами.
Встреча с культурой Алтая
Познакомитесь с традициями коренных жителей, услышите о сакральных знаниях, легендах и эпосах, передаваемых из поколения в поколение. По желанию — национальное угощение в аиле.
Погружение в смыслы
Вы услышите об алтайских духовных традициях, символике и мировоззрении — о том, как здесь воспринимают природу, силу мест и связь человека с окружающим миром.
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе Toyota или Volkswagen
На локациях проводим около 4 ч. Дорога занимает 2 ч в одну сторону
В стоимость не входит питание. По желанию организуем национальное угощение у коренных жителей в Аиле
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Манжероке
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1561 туриста
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения.
Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды.
Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей.
Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.
