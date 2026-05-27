Это не просто экскурсия, а погружение в сакральный мир Горного Алтая. Вы проедете по одной из самых красивых дорог региона, подниметесь на Семинский перевал, прикоснётесь к культуре и мифологии коренных народов и окажетесь в Каракольской долине — месте силы, которое называют «алтайским Эрмитажем». Здесь древние курганы, рунические знаки и каменные изваяния расскажут свою историю тем, кто готов слушать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога как часть путешествия

Маршрут проходит по живописной трассе среди гор и рек. В пути вас будет сопровождать алтайский кай — древнее горловое пение, создающее особое настроение.

Перевал Дьял-Менку (Семинский)

Начнём экскурсию с культового места Алтая. Вы окажетесь среди кедровой тайги, вдохнёте чистый горный воздух и увидите панорамы хребтов. Узнаете о сакральном значении перевала и древних обрядах, а при желании подниметесь выше к обзорной точке.

Каракольская долина и Уч-Энмек

Сердце маршрута — природный парк с особой энергетикой. Вы увидите древние курганные комплексы, рунические знаки и каменные изваяния, а также священную гору Уч-Энмек. Погрузитесь в мифологию Алтая и узнаете, почему раньше сюда приходили только с шаманами.

Встреча с культурой Алтая

Познакомитесь с традициями коренных жителей, услышите о сакральных знаниях, легендах и эпосах, передаваемых из поколения в поколение. По желанию — национальное угощение в аиле.

Погружение в смыслы

Вы услышите об алтайских духовных традициях, символике и мировоззрении — о том, как здесь воспринимают природу, силу мест и связь человека с окружающим миром.

Организационные детали