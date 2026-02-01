Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Высота 1717: дружба с животными и путешествие к вершинам Алтая
Семинский перевал, питомник хаски и экоферма - из Манжерока
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту из Манжерока
От горных перевалов до священного слияния рек: путь, в котором оживает Алтай
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
31 500 ₽
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
