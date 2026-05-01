Вас ждёт знакомство с Телецким озером — его историей, легендами и мифами. Вы прогуляетесь по экотропе на реке Тевенек, полюбуетесь пейзажами с вершины Тилан-Туу. Прокатитесь на подъёмнике на горе Кокуя и доберётесь до водопадов на комфортабельном катере. И всё это — без суеты, в дружеской атмосфере!
Описание экскурсии
Экотропа Тевенек туристы любили бродить по лесной дорожке ещё с советских времен. И мы прогуляемся вдоль Третьей речки и посмотрим на водопады.
Гора Тилан-Туу — вершина, с которой открываются прекрасные виды на Телецкое озеро, села Артыбаш и Иогач и окружающие горы.
Гора Кокуя, на которую мы поднимемся по канатной дороге. Вы послушаете тишину тайги и насладитесь красотой природы (с октября по май).
Прогулка по Телецкому озеру на комфортабельном катере — прямо к живописным водопадам (с мая по октябрь).
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Прогулка на катере и подъёмник на гору Кокуя входят в стоимость
- Дополнительно по желанию оплачивается обед
- Возьмите с собой немного наличных
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Озёрное
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 225 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
12 500 ₽ за человека