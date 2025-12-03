-
Водная прогулка
Голубые глаза Катуни - из Манжерока
Медитативное путешествие по реке и её окрестностям
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
от 17 550 ₽
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
13 фев в 08:30
14 фев в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
13 фев в 08:30
14 фев в 08:30
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Анна3 декабря 2025Если вы хотите познакомиться и увидеть красивые места Алтая; пообщаться с человеком, любящим республику и неравнодушным к своему делу; мягко,
