Найдено 3 экскурсии в категории « Озера » в Манжероке, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 12 часов Водная прогулка Горное озеро: авторская экскурсия из Манжерока Увидеть главные достопримечательности северного побережья Телецкого озера Начало: В селе Озёрное «Гора Тилан-Туу — вершина, с которой открываются прекрасные виды на Телецкое озеро, села Артыбаш и Иогач и окружающие горы» Расписание: в понедельник в 09:30 12 500 ₽ за человека На машине 11 часов Водная прогулка По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока) Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира «Местные жители называют Гейзерное озеро мистическим глазом Алтая, смотрящим в космос» 28 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине 13 часов Водная прогулка К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока) Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам «Гейзерное озеро — уникальное голубое озеро с постоянно изменяющимися узорами на дне» от 32 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Манжерока

