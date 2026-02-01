Водная прогулка
Горное озеро: авторская экскурсия из Манжерока
Увидеть главные достопримечательности северного побережья Телецкого озера
Начало: В селе Озёрное
«Гора Тилан-Туу — вершина, с которой открываются прекрасные виды на Телецкое озеро, села Артыбаш и Иогач и окружающие горы»
Расписание: в понедельник в 09:30
16 фев в 09:30
17 фев в 08:00
12 500 ₽ за человека
Водная прогулка
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
«Местные жители называют Гейзерное озеро мистическим глазом Алтая, смотрящим в космос»
Завтра в 08:30
15 фев в 08:30
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
«Гейзерное озеро — уникальное голубое озеро с постоянно изменяющимися узорами на дне»
Завтра в 08:30
15 фев в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
