Местные жители называют Гейзерное озеро мистическим глазом Алтая, смотрящим в космос. Необычайно яркая вода не замерзает даже в зимние морозы, а дно всё время меняет узор.
Путь к чудо-озеру займёт около 6 часов — но они пролетят как один, обещаю! Секрет прост: мы поедем по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира, для которой и целого дня мало.
Путь к чудо-озеру займёт около 6 часов — но они пролетят как один, обещаю! Секрет прост: мы поедем по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира, для которой и целого дня мало.
Описание экскурсии
- На Чуйском тракте вас будут ждать захватывающие смотровые площадки и грандиозные горные перевалы.
- Мы полюбуемся Семинским — самым высоким перевалом страны. Увидим серпантинный Чике-Таман.
- В летнее время заглянем к Чуйскому оленному камню с наскальными рисунками и водопаду, зимой на его месте увидим живописный ледяной каскад.
- Побываем на месте слияния двух священных рек Алтая — Чуи и Катуни.
- По пути я расскажу, почему Алтай — шаманская территория, и покажу колоритные обрядовые площадки.
- Сделаю столько остановок, сколько вам понадобится, чтобы сполна насладиться невероятной алтайской красотой.
Организационные детали
- Продолжительность поездки 11-12 часов.
- С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Питание в кафе на Чуйском тракте — 300-400 руб. с человека.
- Входной билет на озеро — 150 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 418 туристов
Всю жизнь я прожил на Алтае и стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своей природной красотой,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Большоя спасибо Николаю за такую чудесную экскурсию. Полностью совпала с нашими ожиданиями. несмотря на такой долгий путь (340 км в одну сторону) не ощутили усталости и время прошло незаметно под
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е
прекрасная экскурсия на целый день, комфортное и безопасное путешествие, много интересной информации от гида.
очень рекомендую всем
очень рекомендую всем
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