Мосты Чемала образуют созвездие из самых живописных мест ближнего Алтая. Вы увидите разные конструкции — подвесные, пешеходные, гибкие и фундаментальные. Строить их непросто, как и идти по ним в неизвестность — но результат того стоит! По пути мы свяжем многие темы как мосты — берега: поговорим и об инженерных решениях, и о быте алтайцев, и о силе объединения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Айский мост, который соединяет два региона России. Здесь вы узнаете, чем отличаются Алтайский край и Республика Алтай, и никогда больше их не спутаете. Они как инь и ян: плодородие и равнина с одной стороны и мощная энергия гор — с другой.

Подвесной мост в районе бирюзовой Катуни, по которому можно проехать на автомобиле. На том берегу ждут Тавдинские пещеры — стоянки древнего человека. Не упустим шанс оказаться в апартаментах эпохи неолита.

Мостик по пути на Камышлинский водопад — выполнен из гибких элементов, но пусть вас не пугает кажущаяся хрупкость конструкции: мост надёжен. И, кстати, считается самым фотогеничным на Алтае. В одну сторону от него можно дойти по лесной тропе до водопада, в другую — прокатиться с ветерком на моторафте и посмотреть на мост с воды.

Подвесные мостики на Алтае часто переносят вас на другой берег Катуни, но лишь один из них ведёт в храм. Один из самых открыточных видов — маленький остров Патмос — наша следующая остановка. Готовьте камеры: это будет невероятно красиво!

Ороктойский мост — самый труднодоступный, но, без сомнения, самый фундаментальный. Катунь под мостом свирепа, и в этом месте она глубже всего — в зависимости от сезона, вы будете стоять над 20, 40 или даже 60 метрами водяной толщи. Обрамляют берега чёрные лавовые скалы.

Примерный тайминг

Манжерок → Айский мост: переезд 20 мин, на локации 15–20 мин

Айский мост → Тавдинские пещеры: переезд 25 мин, на локации 1 ч

Тавдинские пещеры → Камышлинский водопад: переезд 15 мин, на локации 1–2 ч

Обед — 1 ч

Камышлинский водопад → остров Патмос: переезд 45 мин, на локации 1–1,5 ч

Остров Патмос → Ороктойский мост: переезд 45 мин, на локации 30 мин

Ороктойский мост → Манжерок — 1,5 ч

Организационные детали

Едем на Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado, Subaru Tribeca, Honda Odissey, Toyota Rav4 или минивэне

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы