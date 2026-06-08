Отправиться из Манжерока в живописные места Чемала и Зачемалья
Мосты Чемала образуют созвездие из самых живописных мест ближнего Алтая. Вы увидите разные конструкции — подвесные, пешеходные, гибкие и фундаментальные.
Строить их непросто, как и идти по ним в неизвестность — но результат того стоит! По пути мы свяжем многие темы как мосты — берега: поговорим и об инженерных решениях, и о быте алтайцев, и о силе объединения.
Описание экскурсии
Айский мост, который соединяет два региона России. Здесь вы узнаете, чем отличаются Алтайский край и Республика Алтай, и никогда больше их не спутаете. Они как инь и ян: плодородие и равнина с одной стороны и мощная энергия гор — с другой.
Подвесной мост в районе бирюзовой Катуни, по которому можно проехать на автомобиле. На том берегу ждут Тавдинские пещеры — стоянки древнего человека. Не упустим шанс оказаться в апартаментах эпохи неолита.
Мостик по пути на Камышлинский водопад — выполнен из гибких элементов, но пусть вас не пугает кажущаяся хрупкость конструкции: мост надёжен. И, кстати, считается самым фотогеничным на Алтае. В одну сторону от него можно дойти по лесной тропе до водопада, в другую — прокатиться с ветерком на моторафте и посмотреть на мост с воды.
Подвесные мостики на Алтае часто переносят вас на другой берег Катуни, но лишь один из них ведёт в храм. Один из самых открыточных видов — маленький остров Патмос — наша следующая остановка. Готовьте камеры: это будет невероятно красиво!
Ороктойский мост — самый труднодоступный, но, без сомнения, самый фундаментальный. Катунь под мостом свирепа, и в этом месте она глубже всего — в зависимости от сезона, вы будете стоять над 20, 40 или даже 60 метрами водяной толщи. Обрамляют берега чёрные лавовые скалы.
Примерный тайминг
Манжерок → Айский мост: переезд 20 мин, на локации 15–20 мин
Айский мост → Тавдинские пещеры: переезд 25 мин, на локации 1 ч
Камышлинский водопад → остров Патмос: переезд 45 мин, на локации 1–1,5 ч
Остров Патмос → Ороктойский мост: переезд 45 мин, на локации 30 мин
Ороктойский мост → Манжерок — 1,5 ч
Организационные детали
Едем на Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado, Subaru Tribeca, Honda Odissey, Toyota Rav4 или минивэне
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Переход через Айский мостик — 200 ₽ за чел.
Билет в Тавдинские пешеры — 600 ₽ за чел.
Переход по мосту к Камышлинскому водопаду — 450 ₽ за чел.
Моторафт (по желанию) — 900 ₽ за чел.
Обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2802 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и читать дальшеуменьшить
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни.
Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!
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