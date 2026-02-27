Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Зимний Алтай - по самым сказочным местам Чемала
Путешествие в мир легенд, гор и ледяных чудес - из Манжерока
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Красоты Чемала и Зачемалья - из Манжерока
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
Начало: В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
1 мар в 10:00
3 мар в 10:00
6500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Ороктойский мост»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в феврале 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Ороктойский мост" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2026 год по теме «Ороктойский мост», 1 ⭐ отзыв, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель