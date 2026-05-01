Мои заказы

До Марса - по Чуйскому тракту из Манжерока

Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Манжероке
Хотите оказаться на другой планете? Достаточно приехать на Алтай и прокатиться по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту.

На протяжении целого дня мы будем созерцать природу: пики Чике-Тамана, Гейзерное озеро, воды Катуни и Чуи. Доберёмся до Марсианских гор с инопланетным ландшафтом. И поговорим об Алтайском крае: его культуре, истории, древних традициях.
До Марса - по Чуйскому тракту из Манжерока
До Марса - по Чуйскому тракту из Манжерока
До Марса - по Чуйскому тракту из Манжерока

Описание экскурсии

  • Мы покорим самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал (1717 метров над уровнем моря)
  • Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман (1295 метров). Три обзорные площадки, завораживающие виды и тайны строительства легендарного Чуйского тракта будут ждать вас на вершине
  • Ощутим единение с природой Алтая в месте слияние рек Чуя и Катунь с удивительным сочетанием молочного и бирюзового цветов
  • Доберёмся до Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами на дне водоёма
  • Сфотографируемся на фоне вечных ледников Курайской степи и полюбуемся панорамой Северо-Чуйского хребта
  • Прогуляемся по Марсу-1. Величественные алтайские горные массивы и породы различных оттенков (красного, жёлтого, оранжевого, синего, фиолетового, зелёного) создают инопланетный пейзаж

Примерный тайминг

6:00 — отправление из Манжерока
7:30 — остановка на Семинском перевале (20 мин)
09:00 — остановка на Чике-Таман (30 мин)
10:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 мин)
13:30 — остановка на Гейзерном озере (30 мин)
14:00–14:30 — обед
15:00–16:30 — Марс-1
16:30 — отправление в Манжерок

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне (в зависимости от размера группы)
  • Из села села Чаган-Узун до Марса-1 едем на внедорожнике УАЗ
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 700 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и субботу в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный10 000 ₽
Дети до 12 лет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 139 туристов
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.

Входит в следующие категории Манжерока

Похожие экскурсии на «До Марса - по Чуйскому тракту из Манжерока»

По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
10 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Цветение маральника (в мае), Чуйский тракт и перевал Чике-Таман - из Манжерока
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Цветение маральника (в мае), Чуйский тракт и перевал Чике-Таман - из Манжерока
Побывать в самых красивых местах Алтая
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от 26 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Манжероке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Манжероке
10 000 ₽ за человека