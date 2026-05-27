Мои заказы

Сад Пионов и «Форт Куюм» - из Манжерока

Проведите день в Саду Пионов, окунитесь в историю в Форте Куюм и насладитесь видами Зубов дракона. Путешествие в мир природы и истории
В Манжероке ждёт день, полный открытий. Сначала - Сад Пионов с более чем 100 видами цветов и уникальными скульптурами. Затем - Форт Куюм, где можно почувствовать дух 18 века и узнать о жизни казаков. Завершает экскурсию остановка у Зубов дракона - скалистых гряд посреди Катуни. Каждое место предлагает свои впечатления и истории, делая путешествие незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальный Сад Пионов
  • 🏰 Исторический Форт Куюм
  • 🗻 Живописные Зубы дракона
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 📚 Интересные истории о регионе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда цветут пионы и погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но погода может быть прохладной. Зимой экскурсия возможна, но некоторые части маршрута могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас май — это идеальное время.
Сад Пионов и «Форт Куюм» - из Манжерока
Сад Пионов и «Форт Куюм» - из Манжерока
Сад Пионов и «Форт Куюм» - из Манжерока

Что можно увидеть

  • Сад Пионов
  • Форт Куюм
  • Зубы дракона

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Прогуляетесь по уникальному Саду Пионов, где на берегу горной реки собраны разные цветы, кустарники, хвойные и лиственные деревья и, конечно, более 100 видов пионов.
  • Заглянете в «Форт Куюм» — реконструированный деревянный острог 18 века. Почувствуете себя первопроходцами и узнаете, как жили казаки на границе империи.
  • Остановитесь у Зубов дракона — фантастической гряды скал посреди бурной Катуни.
  • Послушаете увлекательные истории о Горном Алтае, его культуре и обычаях.

Примерный тайминг

  • 9:00 — встреча гостей в отеле.
  • 11:00 — Сад Пионов.
  • 13:00 — «Форт Куюм».
  • 15:00 — выезд обратно, остановка у Зубов дракона.
  • 17:00 — прибытие в отель.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Kia Sorento.
  • Программа 5+.
  • Билеты входят в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается обед.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 83 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
читать дальшеуменьшить

казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Входит в следующие категории Манжерока

Похожие экскурсии на «Сад Пионов и «Форт Куюм» - из Манжерока»

Суперактивный день на Алтае - всё включено. Из Манжерока
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Суперактивный день на Алтае - всё включено. Из Манжерока
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от 41 000 ₽ за человека
Дышать Алтаем (из Манжерока)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дышать Алтаем (из Манжерока)
Камышлинский водопад, остров Патмос и плато Толгоек
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Неизведанный Чемал - из Манжерока
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
от 20 000 ₽ за человека
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Манжероке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Манжероке
от 27 000 ₽ за экскурсию