В Манжероке ждёт день, полный открытий. Сначала - Сад Пионов с более чем 100 видами цветов и уникальными скульптурами. Затем - Форт Куюм, где можно почувствовать дух 18 века и узнать о жизни казаков. Завершает экскурсию остановка у Зубов дракона - скалистых гряд посреди Катуни. Каждое место предлагает свои впечатления и истории, делая путешествие незабываемым

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда цветут пионы и погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но погода может быть прохладной. Зимой экскурсия возможна, но некоторые части маршрута могут быть недоступны из-за снега.

