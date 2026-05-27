В Манжероке ждёт день, полный открытий. Сначала - Сад Пионов с более чем 100 видами цветов и уникальными скульптурами. Затем - Форт Куюм, где можно почувствовать дух 18 века и узнать о жизни казаков. Завершает экскурсию остановка у Зубов дракона - скалистых гряд посреди Катуни. Каждое место предлагает свои впечатления и истории, делая путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальный Сад Пионов
- 🏰 Исторический Форт Куюм
- 🗻 Живописные Зубы дракона
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📚 Интересные истории о регионе
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда цветут пионы и погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но погода может быть прохладной. Зимой экскурсия возможна, но некоторые части маршрута могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сад Пионов
- Форт Куюм
- Зубы дракона
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Прогуляетесь по уникальному Саду Пионов, где на берегу горной реки собраны разные цветы, кустарники, хвойные и лиственные деревья и, конечно, более 100 видов пионов.
- Заглянете в «Форт Куюм» — реконструированный деревянный острог 18 века. Почувствуете себя первопроходцами и узнаете, как жили казаки на границе империи.
- Остановитесь у Зубов дракона — фантастической гряды скал посреди бурной Катуни.
- Послушаете увлекательные истории о Горном Алтае, его культуре и обычаях.
Примерный тайминг
- 9:00 — встреча гостей в отеле.
- 11:00 — Сад Пионов.
- 13:00 — «Форт Куюм».
- 15:00 — выезд обратно, остановка у Зубов дракона.
- 17:00 — прибытие в отель.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Kia Sorento.
- Программа 5+.
- Билеты входят в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается обед.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Манжероке
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 83 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
