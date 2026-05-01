Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Алтай — это сплав природной красоты и огромного культурного наследия древних народов. А ещё это мощное духовное место — его силу мы ощутим сполна.
Отправимся в Долину духов возле села Чемал, полюбуемся на водопад Че-Чкыш, пройдём над пропастью на остров с храмом и увидим завораживающее Сердце Катуни. Я поделюсь тысячей историй об Алтае — их хватит на всё путешествие!
Описание экскурсии
Долина горных духов возле села Чемал, со всех сторон укрытая отвесными скалами. По мнению местных жителей, здесь встречаются силы добра и зла. Мы устроим небольшой треккинг по долине и полюбуемся необычайной красотой пейзажей.
Водопад Че-Чкыш. В летнее время можно встать под его струи — по легенде, этот ритуал поможет исполнить заветные желания. Зимой водопад превращается в шикарную бороду, состоящую изо льда и сосулек.
Сердце Катуни — одна из самых захватывающих панорам Алтая. Вы увидите долину реки с высоты птичьего полёта и сделаете эффектные фото.
Село Чемал. Пройдём по навесному мостику над ущельем к скальному острову Патмос — на нём расположен действующий храм.
Прогулка по живописной тропе над ущельем, в котором бурлит красавица Катунь.
Наша поездка будет наполнена историями о местных жителях, их традициях и повседневных ритуалах, которые сильно отличаются от привычного нам образа жизни.
Я расскажу о Чуйском тракте — появлении этой дороги ещё в древние времена. Вы узнаете, почему на перевалах и других значимых для местных жителей уголках тракта развеваются ленточки.
Историй хватит на всё путешествие!
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz GLK или Honda Stepwgn (зависит от количества участников). По запросу предоставлю детские кресла и бустеры (сообщите об этой необходимости заранее)
Вход в Долину горных духов оплачивается дополнительно — 200 ₽ за чел.
За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа участников — подробности в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 392 туристов
Всю жизнь я прожил на Алтае и стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своей природной красотой, читать дальшеуменьшить
о которых знают не все.
Мой девиз: «Нет формальному подходу! Всё — только от души и для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим родным Алтаем, а из туристов превратиться в путешественников».
Входит в следующие категории Манжерока
Похожие экскурсии на «В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)»