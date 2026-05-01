Почувствуйте настоящий Алтай! Мы отправимся в отдалённые места, где природа сохранилась в первозданном виде, а люди живут в единстве и гармонии с горами. Сменим климатические зоны от густых лесов до ледниковых вершин.
Вы полюбуетесь панорамами на перевале Чике-Таман, очаруетесь Гейзерным озером, пройдёте через «Красные ворота». А также узнаете любопытные факты из истории Алтая.
Описание экскурсии
Мы проедем 800 км (в обе стороны) по Чуйскому тракту и посетим:
- Семинский перевал — высшая точка нашего маршрута (более 1700 м над уровнем моря). В кедровом лесу можно поискать шишки и взять с собой
- Чике-Таман, или Чёрт-Атаман — серпантинный подъём и спуск с красивой обзорной площадкой на хребты Алтая
- Цаплинский мост — памятник архитектуры. Первый в мире двухцепной вантовый мост, соединяющий берега хозяйки Алтая
- Чуй-Оозы — место силы и слияния рек Катуни и Чуи, разных по цвету и плотности воды
- Ининские стелы — огромные песчаные столбы, образовавшиеся в результате глобальных катаклизмов
- Водопад Ширлак или «Девичьи слёзы»
- Гейзерное озеро — уникальное голубое озеро с постоянно изменяющимися узорами на дне
- «Красные ворота» — узкий проход между 50-метровыми отвесными скалами красного цвета. Они состоят из горных пород, содержащих киноварь, чем и объясняется их оттенок
Вы узнаете:
- Почему реки на Алтае разного цвета
- Как образовались Катунские террасы
- Когда Республика Алтай вошла в состав России
- Как правильно называется кедр
- Почему гора Белуха сложнее Эльбруса в плане альпинизма
Также я расскажу вам об Алтае: его истории, народе, культуре, религии, флоре и фауне.
Организационные детали
- Ограничений по физической подготовке нет. Рекомендуемый возраст участников — с 7 лет
- Экскурсия проходит на автомобилях Toyota Vellfire или Nissan X-Trail
- Отдельно оплачиваются обед и вход на Гейзерное озеро — 150 ₽ с человека
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — ваша команда гидов в Манжероке
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 230 туристов
Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм. С 2015 года оставил спортивный туризм и
