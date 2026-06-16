Путешествие к Джилы-Су — это возможность взглянуть на Эльбрус глазами первых исследователей Приэльбрусья. По пути вас ждут горные перевалы, субальпийские луга и водопады. Мы проедем по живописной горной дороге, сделаем остановки в лучших видовых точках и совершим небольшие прогулки к природным достопримечательностям урочища Джилы-Су.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 15 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Минеральных Водах

Описание экскурсии

Первая часть маршрута (50 км от Минеральных Вод) проходит вдоль основных гор-лакколитов и городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, а затем — через центральные улицы Кисловодска.

Вторая часть маршрута (84 км от Кисловодска) проходит по горному серпантину через три перевала. По пути вас ждут субальпийские луга, ущелья и обзорные площадки для фотографий. Именно здесь открываются самые впечатляющие виды на Эльбрус.

Водопад Каракая-Су — лёгкий треккинг (около 1,5 км) по долине реки Малки к 30-метровому водопаду.

Водопад Кызылкол-Су — 30-метровый горный водопад, расположенный рядом с группой нарзанных источников и природных ванн в урочище Джилы-Су.

Организационные детали