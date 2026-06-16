Путешествие к Джилы-Су — это возможность взглянуть на Эльбрус глазами первых исследователей Приэльбрусья. По пути вас ждут горные перевалы, субальпийские луга и водопады.
Мы проедем по живописной горной дороге, сделаем остановки в лучших видовых точках и совершим небольшие прогулки к природным достопримечательностям урочища Джилы-Су.
Мы проедем по живописной горной дороге, сделаем остановки в лучших видовых точках и совершим небольшие прогулки к природным достопримечательностям урочища Джилы-Су.
Описание экскурсии
Первая часть маршрута (50 км от Минеральных Вод) проходит вдоль основных гор-лакколитов и городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, а затем — через центральные улицы Кисловодска.
Вторая часть маршрута (84 км от Кисловодска) проходит по горному серпантину через три перевала. По пути вас ждут субальпийские луга, ущелья и обзорные площадки для фотографий. Именно здесь открываются самые впечатляющие виды на Эльбрус.
Водопад Каракая-Су — лёгкий треккинг (около 1,5 км) по долине реки Малки к 30-метровому водопаду.
Водопад Кызылкол-Су — 30-метровый горный водопад, расположенный рядом с группой нарзанных источников и природных ванн в урочище Джилы-Су.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Camry (возможно 1 детское место от 7 лет + 3 взрослых, или 4 взрослых места)
- Дополнительно оплачиваются экологические сборы – 450 руб. за чел. и обед по желанию
- Начать маршрут возможно из любого города КМВ (по согласованию без изменения цены)
- Необходима туристическая одежда в соответствии с сезоном, обязательно удобная трекиннговая обувь, головной убор от солнца, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, питьевая вода
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 23 туристов
Более 15 лет профессионально занимаюсь экологической, природоохранной деятельностью, помогу увидеть красоту природы, почувствовать энергию от активного отдыха в красивейших местах Северного Кавказа
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии на «Джилы-Су: по следам первопроходцев»
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Вас ждут величественные горы, древние аулы и целебные нарзаны
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
18 июн в 07:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
21 июн в 08:00
27 июн в 08:00
18 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
18 июн в 06:00
5000 ₽ за человека
от 15 000 ₽ за экскурсию