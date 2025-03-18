Мои заказы

Музеи и искусство Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Минеральных Водах, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
11 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
«Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы»
Завтра в 06:30
20 ноя в 06:30
от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.
Тайные места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайные места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
«Пятигорск: Вас ждет дом музей Лермонтова и первый памятник поэту, Лазаревский храм, место где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место где первоначально был захоронен поэт»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
16 500 ₽ за всё до 6 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Мин. Вод)
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Мин. Вод)
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
«Сегодня тут расположен мемориальный музей «Домик Лермонтова»»
Завтра в 08:00
25 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    18 марта 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Экскурсию брали 05.03.25г одна из самых эмоциональных и запоминающихся!
    Ездили с Сергеем, он очень интересно рассказывает и отвечает на любые вопросы😍
    читать дальше

    успели на всё локации по маршруту до захода солнца, даже в места, где просто хотелось остановиться и любоваться красотой природы
    Сергей нам посоветовал где можно действительно вкусно позавтракать и пообедать(это были лучшие хычины за весь отпуск)
    Мы не ожидали столько позитива за один день,день получился насыщенным 🫶 это лучшая экскурсия

    Экскурсию брали 05.03.25г одна из самых эмоциональных и запоминающихся!
  • К
    Ксения
    12 ноября 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездила на экскурсию с гидом Сергеем. Экскурсия прошла замечательно, Сергей очень хороший рассказчик и интересный человек. Было очень интересно, словами
    читать дальше

    не передать красоту гор, величество Эльбруса,прекрасная атмосфера горной природы😍Поднялась на снегоходе на уровень 5100 м, просто великолепно. Посетили озеро Гижгит невероятной красоты. По дороге на Эльбрус Сергей показал все красоты Кавказа. Экскурсия прошла на лайте. Спасибо большое! 🙏♥️

    Ездила на экскурсию с гидом Сергеем. Экскурсия прошла замечательно, Сергей очень хороший рассказчик и интересный человек
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!
    Знакомство с Северным Кавказом, городом Кисловодск, а также местным колоритом
    читать дальше

    - горы, водопады, реки, равнины, прошло НА УРААА!
    За три дня, за три счастливых и невероятных дня мы не знали покоя))) - всё ходили, ездили, слушали и смотрели. Впечатлений на 💯 процентов и воспоминаний до конца жизни!
    Путешествие к Эльбрусу состоялась! 😍🗻
    Идею подкинула знакомая о поездке на Домбай, и это была цель, на Домбай через живописную дорогу - перевал Гумбаши. Наш гид Рашид поддержал, сказав, что "красоту и море впечатлений - гарантирую!" Канатная дорога, открытые вагонетки и немного пешее восхождение на самую точку - 3200 м. - и для нас это стало личным достижением, СУПЕР!
    Насладились видами, заехали в тебердинский заповедник, полазили по сырным пещерам, попили воду из бурной чистейшей реки Уллу Муруджу, надышались кристально чистым воздухом, вкусили местную кухню!)

    СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРУ и отдельно гиду Рашиду за отличный отдых, внимание, пунктуальность, чувства юмора, интересные рассказы с его стороны!
    Осталось много чувств, эмоций от общения и увиденного! 🫶🤗
    Есть желание вернуться и познакомиться с ещё более удивительными местами северного Кавказа!
    P.S. На следующей день мы не смогли удержаться от ещё одной экскурсии, опять же спонтанно, на северный склон Эльбруса - урочище Джилы-су. Если вы ещё там ☝️ не были, СКОРЕЕ НА ВСТРЕЧУ С ЭМОЦИЯМИ! 😉

    Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!
  • А
    Александр
    11 августа 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилось, водитель-гид Александр очень интересно все рассказывал. Вернулись довольные.
  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    5 из 5! При бронировании экскурсии Андрей ответил на все вопросы, вежливый, приятный в общении. На экскурсии у нас был
    читать дальше

    гид Алексей, просто замечательный!!! Всю дорогу рассказывал, показывал, подробно объяснял по маршруту все детали. Хотели с ними и на другую экскурсию, но ближайшие даты были заняты, а там уже улетали мы…

  • Ю
    Юля
    30 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень интересная экскурсия! Анзор был на высоте, рассказал много интересного. Очень повезло с погодой🤗 Эльбрус показался нам полностью. Берите с собой солнечные очки. Мое пожелание: чтобы остановки были в менее многолюдных местах, хотелось бы больше индивидуальности)))
    Очень интересная экскурсия! Анзор был на высоте, рассказал много интересного. Очень повезло с погодой🤗 Эльбрус показался
  • А
    Андрей
    21 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Были на экскурсии 8 апреля, нас возил и развлекал Сергей. Очень приятный в общении человек, рассказал очень много по теме
    читать дальше

    экскурсии, показал отличные места по маршруту. При поездке на озеро на жалел свою машину (а нам было её очень жалко 😌) и показал озеро во всей красе. Познакомил с местной кухней в проверенных местах. Это впечатления только от Сергея 😉, а про места, которые мы посетили слов вообще не найти, это надо видеть. Ездили семьёй, все довольны, даже современные дети отвлеклись от гаджетов и смотрели по сторонам и слушали Сергея.

  • M
    Masha
    19 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3 часов, служебная машина комфортная
    читать дальше

    для дальних поездок. За это время нам подробнейшим образом было рассказано о местных краях: от народов, проживающих на территории, до еды, флоры и фауны региона. Рассказ был грамотно выстроен, речь гида богата на отсылки к фильмам, поговорки и шутки, слушать было интересно. Приехав к Эльбрусу, Алексей предупредил о мерах предосторожности для избежания горной болезни. Не думайте, что это к вам не относится. Прихватило нас с ребятами почти всех на последней точке знатно. Также очень советую брать солнцезащитные очки. НО! Конечно, виды, как в фильмах и на картинах вам обеспечены, не пожалеете однозначно! Важно понимать, покупая данный маршрут, что на гору Чегет весной гиды не возят, объясняя тем, что там открытые кабинки у фуникулеров и будет достаточно холодно. Также вам предложат на выбор посещение озера Гижгит либо ущельев Адылсу и Адырсу. Мы ошибочно полагали, что в нашу экскурсию входят все эти локации. Сейчас становится понятно, что все обозначенные места за 11 часов посетить физически невозможно. Посещение минеральных источников и ущельев, лично для меня, вряд ли останутся яркими воспоминаниями после ущельев Дагестана. Ну а Эльбрус, естественно, прекрасен и могуч. В целом, экскурсию советую к посещению. Алексей прекрасный экскурсовод с кладезью знаний, спасибо ему большое!

    Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3
  • В
    Виктория
    9 марта 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Экскурсия увлекательная! День пролетел незаметно и оставил после себя массу положительных впечатлений и эмоций! 😃 Спасибо организаторам (Андрею, Александру и
    читать дальше

    всей команде)!!! Четкие ребята! 🩶
    Нам так понравилась эта экскурсия, что решили взять еще одну экскурсию у них же, она называется «По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска» и эта экскурсия также понравилась 😊
    Возвращаться в Москву совсем не хотелось, решили что еще вернемся в эти замечательные края ☺️ Здесь ооочень красиво, вкусно и пока еще финансово доступно)) Всем рекомендуем!

  • И
    Ирина
    6 марта 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Рекомендую Александра,мы провели чудесный день,узнали много полезной информации о Северном Кавказе,мы не заметили как прошло время,зарядил нас положительными эмоциями,следующие экскурсии только в его компании!!!!
    Рекомендую Александра,мы провели чудесный день,узнали много полезной информации о Северном Кавказе,мы не заметили как прошло время,зарядил
  • Д
    Диана
    26 февраля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Было очень красиво 😍
    Было очень красиво 😍
  • В
    Владимир
    20 февраля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Рекомендуем Александра как внимательного и предупредительного сопровождающего, влюбленного в свой край и эрудированного экскурсовода, профессионального водителя на приличном авто (Мерседес Вито).
    Пожелания: ремни безопасности в машине необходимо ремонтировать до выпуска её на экскурсию.
    Рекомендуем Александра как внимательного и предупредительного сопровождающего, влюбленного в свой край и эрудированного экскурсовода, профессионального водителя
  • Л
    Лариса
    8 февраля 2024
    Тайные места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
    Увидели все заявленное в экскурсии,гид прекрасен,учитывает все пожелания. Очень довольны проведенным временем.
  • Т
    Тамара
    22 января 2024
    Тайные места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
    Гид экскурсовод Карен очень приятный и грамотный человек провёл шикарную обзорную экскурсию по городам. рассказал много интересных фактов, много легенд
    читать дальше

    связанных с горами,много интересного узнала о Лермонтове, Карен везде терпеливо ждал пока я осмотрю объект пофотографирую,В конце путешествия завёз в Суворовские ванны снять усталость и потом отвёз в гостиницу,но по дороге все время рассказывал что нибудь интересное. Спасибо вам Карен было здорово!!!

  • Н
    Наталья
    9 ноября 2023
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень интересный маршрут, эрудированный гид Александр, много рассказал, показал даже больше, чем планировалось. Рябята относятся к своей работе с душой, спасибо огромное. Очень рекомендуем.
    Очень интересный маршрут, эрудированный гид Александр, много рассказал, показал даже больше, чем планировалось. Рябята относятся к
  • А
    Александра
    4 ноября 2023
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Понравился рассказ гида Александра, дорога прошла незаметно, много нового и познавательного узнали об этом крае. Места очень красивые, погода немного
    читать дальше

    подвела и не удалось увидеть красоту Эльбруса, как в ясную погоду и на озере Гижгит тоже было мрачновато. В остальном всем довольны, авто комфортабельное, дорога не утомительная. В подарок получили от Александра вкусный горный чай ❤️

  • Е
    Елена
    28 октября 2023
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Добрый день. Нам очень понравилось!! Мы ездили с детьми. Спасибо, Александру, очень интересно было. Прекрасно водит машину, везде помогал, подсказывал. Мы прекрасно провели время. Мы рекомендуем всем экскурсию с этими ребятами! Не пожалеете! Пять звёзд!
    Добрый день. Нам очень понравилось!! Мы ездили с детьми. Спасибо, Александру, очень интересно было. Прекрасно водит
  • А
    Анатолий
    23 сентября 2023
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Спасибо Анзору за приятную компанию и ненавязчивую организацию поездки!
    Про коров с разными ногами запомню надолго:)))
    Также, спасибо за 50гр коньяка после спуска с Эльбруса!
    Обязательно ещё приеду и буду советовать друзьям!
  • я
    я
    23 августа 2023
    Тайные места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
    Хороша экскурсия, по нашей просьбе была скорректирована организатором с учетом ранее посещенных нами мест. Все понравилось! Огромное спасибо!
  • М
    Михаил
    9 августа 2023
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    БЛАГОДАРЮ 🙏🙏🙏

