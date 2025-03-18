Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
«Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы»
Завтра в 06:30
20 ноя в 06:30
от 16 800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайные места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
«Пятигорск: Вас ждет дом музей Лермонтова и первый памятник поэту, Лазаревский храм, место где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место где первоначально был захоронен поэт»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
16 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Мин. Вод)
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
«Сегодня тут расположен мемориальный музей «Домик Лермонтова»»
Завтра в 08:00
25 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира18 марта 2025Экскурсию брали 05.03.25г одна из самых эмоциональных и запоминающихся!
Ездили с Сергеем, он очень интересно рассказывает и отвечает на любые вопросы😍
- ККсения12 ноября 2024Ездила на экскурсию с гидом Сергеем. Экскурсия прошла замечательно, Сергей очень хороший рассказчик и интересный человек. Было очень интересно, словами
- ЕЕкатерина18 сентября 2024Наша, с супругом спонтанная, первая и невероятная поездка на выходные 😂🙈♥!!!
Знакомство с Северным Кавказом, городом Кисловодск, а также местным колоритом
- ААлександр11 августа 2024Очень понравилось, водитель-гид Александр очень интересно все рассказывал. Вернулись довольные.
- ННаталья3 августа 20245 из 5! При бронировании экскурсии Андрей ответил на все вопросы, вежливый, приятный в общении. На экскурсии у нас был
- ЮЮля30 апреля 2024Очень интересная экскурсия! Анзор был на высоте, рассказал много интересного. Очень повезло с погодой🤗 Эльбрус показался нам полностью. Берите с собой солнечные очки. Мое пожелание: чтобы остановки были в менее многолюдных местах, хотелось бы больше индивидуальности)))
- ААндрей21 апреля 2024Были на экскурсии 8 апреля, нас возил и развлекал Сергей. Очень приятный в общении человек, рассказал очень много по теме
- MMasha19 апреля 2024Спасибо гиду Алексею за маршрут на Эльбрус. Поездка до подножия Эльбруса из Минвод составила около 3 часов, служебная машина комфортная
- ВВиктория9 марта 2024Экскурсия увлекательная! День пролетел незаметно и оставил после себя массу положительных впечатлений и эмоций! 😃 Спасибо организаторам (Андрею, Александру и
- ИИрина6 марта 2024Рекомендую Александра,мы провели чудесный день,узнали много полезной информации о Северном Кавказе,мы не заметили как прошло время,зарядил нас положительными эмоциями,следующие экскурсии только в его компании!!!!
- ДДиана26 февраля 2024Было очень красиво 😍
- ВВладимир20 февраля 2024Рекомендуем Александра как внимательного и предупредительного сопровождающего, влюбленного в свой край и эрудированного экскурсовода, профессионального водителя на приличном авто (Мерседес Вито).
Пожелания: ремни безопасности в машине необходимо ремонтировать до выпуска её на экскурсию.
- ЛЛариса8 февраля 2024Увидели все заявленное в экскурсии,гид прекрасен,учитывает все пожелания. Очень довольны проведенным временем.
- ТТамара22 января 2024Гид экскурсовод Карен очень приятный и грамотный человек провёл шикарную обзорную экскурсию по городам. рассказал много интересных фактов, много легенд
- ННаталья9 ноября 2023Очень интересный маршрут, эрудированный гид Александр, много рассказал, показал даже больше, чем планировалось. Рябята относятся к своей работе с душой, спасибо огромное. Очень рекомендуем.
- ААлександра4 ноября 2023Понравился рассказ гида Александра, дорога прошла незаметно, много нового и познавательного узнали об этом крае. Места очень красивые, погода немного
- ЕЕлена28 октября 2023Добрый день. Нам очень понравилось!! Мы ездили с детьми. Спасибо, Александру, очень интересно было. Прекрасно водит машину, везде помогал, подсказывал. Мы прекрасно провели время. Мы рекомендуем всем экскурсию с этими ребятами! Не пожалеете! Пять звёзд!
- ААнатолий23 сентября 2023Спасибо Анзору за приятную компанию и ненавязчивую организацию поездки!
Про коров с разными ногами запомню надолго:)))
Также, спасибо за 50гр коньяка после спуска с Эльбруса!
Обязательно ещё приеду и буду советовать друзьям!
- яя23 августа 2023Хороша экскурсия, по нашей просьбе была скорректирована организатором с учетом ранее посещенных нами мест. Все понравилось! Огромное спасибо!
- ММихаил9 августа 2023БЛАГОДАРЮ 🙏🙏🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в ноябре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Музеи», 46 ⭐ отзывов, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь