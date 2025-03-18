читать дальше

для дальних поездок. За это время нам подробнейшим образом было рассказано о местных краях: от народов, проживающих на территории, до еды, флоры и фауны региона. Рассказ был грамотно выстроен, речь гида богата на отсылки к фильмам, поговорки и шутки, слушать было интересно. Приехав к Эльбрусу, Алексей предупредил о мерах предосторожности для избежания горной болезни. Не думайте, что это к вам не относится. Прихватило нас с ребятами почти всех на последней точке знатно. Также очень советую брать солнцезащитные очки. НО! Конечно, виды, как в фильмах и на картинах вам обеспечены, не пожалеете однозначно! Важно понимать, покупая данный маршрут, что на гору Чегет весной гиды не возят, объясняя тем, что там открытые кабинки у фуникулеров и будет достаточно холодно. Также вам предложат на выбор посещение озера Гижгит либо ущельев Адылсу и Адырсу. Мы ошибочно полагали, что в нашу экскурсию входят все эти локации. Сейчас становится понятно, что все обозначенные места за 11 часов посетить физически невозможно. Посещение минеральных источников и ущельев, лично для меня, вряд ли останутся яркими воспоминаниями после ущельев Дагестана. Ну а Эльбрус, естественно, прекрасен и могуч. В целом, экскурсию советую к посещению. Алексей прекрасный экскурсовод с кладезью знаний, спасибо ему большое!