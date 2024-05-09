Поход по горам Архыза
Авторский тур в Минеральных Водах

Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю

Архыз славится невероятными видами и чистейшими бирюзовыми озёрами. Я проведу вас по живописным ущельям, густым хвойным лесам, просторным лугам и полям. Мы перейдём вброд реку, пройдём через перевал, полюбуемся Белореченский водопадом. Вечерами будем общаться друг с другом у костра и пить ароматный чай из горных трав. Попробуем сочные хычины и сделаем много потрясающих кадров. Вы забудете о суете городов и ощутите гармонию с природой.
Поход по горам Архыза
Поход по горам Архыза
Поход по горам Архыза
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте.
Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.

Проживание. В палатках в лесу и у озера

Питание. 3-разовое, походное. Приготовление еды на костре

Километраж. 24 км

Связь и интернет. На маршруте не доступны

Программа тура по дням

1 день

Поход до озера Семицветное

Встречаемся и переезжаем на Лунную поляну (долину) на высоте 1987 метров над уровнем моря, вокруг которой раскинулись хвойные леса и альпийские луга. Оттуда начнём подъём по ущелью реки Большая Дукка. Будем идти меж горных хребтов и холмов, встречая заросли малины, брусники, рябины и ярких горных цветов. Сегодня наша цель — озеро Семицветное, спрятавшееся среди изгибов скального массива и названное так потому, что в солнечные дни водная гладь озаряется лучами и окрашивается в различные цвета благодаря яркому окружающему ландшафту и особенностям дна. Голубое небо, белоснежные облака, зелень лугов и оттенки окружающих камней создают непередаваемое сочетание красок на поверхности озера. Здесь разобьём лагерь, разожжём костёр и познакомимся друг с другом под любопытным миганием звёзд.

Поход до озера СемицветноеПоход до озера СемицветноеПоход до озера СемицветноеПоход до озера СемицветноеПоход до озера СемицветноеПоход до озера Семицветное
2 день

Подъём на перевал, Белореченский водопад

Проснёмся среди невероятной красоты, позавтракаем, соберём лагерь и отправимся покорять перевал Айюлю (2874 м, 1А). Подъём будет плавный и несложный, по пути полюбуемся возвышающейся рядом одноименной горой. Если повезёт, встретим горных туров и попробуем успеть их сфотографировать. Спустимся вдоль реки Белая и посетим Белореченский водопад, окружённый густыми хвойными лесами и считающийся одним из самых полноводных в местности. Посмотрим, как зажатый между скалистыми уступами, он обрушивается бурным потоком вниз, образуя белую пену при встрече с камнями.

Лагерь обустроим в зоне альпийских лугов.

Подъём на перевал, Белореченский водопадПодъём на перевал, Белореченский водопадПодъём на перевал, Белореченский водопадПодъём на перевал, Белореченский водопадПодъём на перевал, Белореченский водопадПодъём на перевал, Белореченский водопадПодъём на перевал, Белореченский водопад
3 день

Поляна Таулу, возвращение в Минеральные Воды

Сегодня по живописному ущелью дойдём до Таулу — широкой поляны на высоте 1500 метров с организованным туристическим кемпингом. Она раскинулась в месте слияния двух рек — Псыша и Софии, окружена густыми хвойными лесами, а на территории растут небольшие сосновые рощи. Погуляем, полюбуемся открывающимися отсюда чарующими видами на ближайшие горы и отведаем ароматных и аппетитных хычинов с мясом, сыром и травами и запьём их айраном. После отправимся в Минеральные Воды.

Поляна Таулу, возвращение в Минеральные ВодыПоляна Таулу, возвращение в Минеральные ВодыПоляна Таулу, возвращение в Минеральные ВодыПоляна Таулу, возвращение в Минеральные Воды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Питание
  • Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в ПСО МЧС
Что не входит в цену
  • Проезд от Минеральных Вод до начала маршрута (Архыз). Транспорт туда и обратно будет стоить 3500-4000 руб., заброска на внедорожнике туда и обратно будет стоить 1500-2000 руб
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости)
  • Экскурсии и ужин в кафе после похода Заброска до поляны Таулу на внедорожнике ~ 1000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Архыз (за доплату)
Завершение: Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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