Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Описание
Организационные детали
Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте.
Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.
Проживание. В палатках в лесу и у озера
Питание. 3-разовое, походное. Приготовление еды на костре
Километраж. 24 км
Связь и интернет. На маршруте не доступны
Программа тура по дням
Поход до озера Семицветное
Встречаемся и переезжаем на Лунную поляну (долину) на высоте 1987 метров над уровнем моря, вокруг которой раскинулись хвойные леса и альпийские луга. Оттуда начнём подъём по ущелью реки Большая Дукка. Будем идти меж горных хребтов и холмов, встречая заросли малины, брусники, рябины и ярких горных цветов. Сегодня наша цель — озеро Семицветное, спрятавшееся среди изгибов скального массива и названное так потому, что в солнечные дни водная гладь озаряется лучами и окрашивается в различные цвета благодаря яркому окружающему ландшафту и особенностям дна. Голубое небо, белоснежные облака, зелень лугов и оттенки окружающих камней создают непередаваемое сочетание красок на поверхности озера. Здесь разобьём лагерь, разожжём костёр и познакомимся друг с другом под любопытным миганием звёзд.
Подъём на перевал, Белореченский водопад
Проснёмся среди невероятной красоты, позавтракаем, соберём лагерь и отправимся покорять перевал Айюлю (2874 м, 1А). Подъём будет плавный и несложный, по пути полюбуемся возвышающейся рядом одноименной горой. Если повезёт, встретим горных туров и попробуем успеть их сфотографировать. Спустимся вдоль реки Белая и посетим Белореченский водопад, окружённый густыми хвойными лесами и считающийся одним из самых полноводных в местности. Посмотрим, как зажатый между скалистыми уступами, он обрушивается бурным потоком вниз, образуя белую пену при встрече с камнями.
Лагерь обустроим в зоне альпийских лугов.
Поляна Таулу, возвращение в Минеральные Воды
Сегодня по живописному ущелью дойдём до Таулу — широкой поляны на высоте 1500 метров с организованным туристическим кемпингом. Она раскинулась в месте слияния двух рек — Псыша и Софии, окружена густыми хвойными лесами, а на территории растут небольшие сосновые рощи. Погуляем, полюбуемся открывающимися отсюда чарующими видами на ближайшие горы и отведаем ароматных и аппетитных хычинов с мясом, сыром и травами и запьём их айраном. После отправимся в Минеральные Воды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Питание
- Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в ПСО МЧС
Что не входит в цену
- Проезд от Минеральных Вод до начала маршрута (Архыз). Транспорт туда и обратно будет стоить 3500-4000 руб., заброска на внедорожнике туда и обратно будет стоить 1500-2000 руб
- Прокат личного снаряжения (при необходимости)
- Экскурсии и ужин в кафе после похода Заброска до поляны Таулу на внедорожнике ~ 1000 руб