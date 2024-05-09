1 день

Поход до озера Семицветное

Встречаемся и переезжаем на Лунную поляну (долину) на высоте 1987 метров над уровнем моря, вокруг которой раскинулись хвойные леса и альпийские луга. Оттуда начнём подъём по ущелью реки Большая Дукка. Будем идти меж горных хребтов и холмов, встречая заросли малины, брусники, рябины и ярких горных цветов. Сегодня наша цель — озеро Семицветное, спрятавшееся среди изгибов скального массива и названное так потому, что в солнечные дни водная гладь озаряется лучами и окрашивается в различные цвета благодаря яркому окружающему ландшафту и особенностям дна. Голубое небо, белоснежные облака, зелень лугов и оттенки окружающих камней создают непередаваемое сочетание красок на поверхности озера. Здесь разобьём лагерь, разожжём костёр и познакомимся друг с другом под любопытным миганием звёзд.