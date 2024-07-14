За 7 дней мы увидим 10 высокогорных озёр Архыза! Каждое из которых играет оттенками под лучами солнца и меняет цвет в пасмурную погоду — в любом случае многообразие красок нам обеспечено. Будем больше и дальше ходить, заглянем в самые малопосещаемые локации региона и насладимся тишиной и травяным чаем с ягодами и видом на снежные вершины. Тур идеально подходит для туристов с опытом и желанием не тратить время на рафтинг, конные прогулки и городские развлечения. Горы, озёра, единение с природой и комфортное проживание — вот что нас ждёт!

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Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 12 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)