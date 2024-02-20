Именно здесь можно не только покататься, но и сделать потрясающие фотографии с видом на Эльбрус и главный кавказский хребет.
Чтобы разнообразить зимний отдых, в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа — Домбай и Архыз и определим, где пекут самые вкусные хычины, и на каком курорте мягче снег.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Термальные источники
12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).
По пути сделаем остановку на термальных источниках.
Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Поселение в гостинице в поселке Архыз, обзорная прогулка по поселку.
Активная часть: 3 км пешком.
Катание на курорте «Романтик»
Сегодня нас ждет курорт «Романтик» в Архызе.
Благодаря тому, что здесь несколько зеленых трасс, в Архызе очень хорошо учиться впервые встать на лыжи.
Тех, кто уже уверенно катается, порадуют ухоженные синие, красные и черные трассы.
Трассы ежедневно ровняют ратраки, благодаря чему в Архызе очень комфортное катание.
На склоны гор туристов поднимают современные гондолки позитивного мандаринового цвета.
Благодаря такой системе подъемников, курорт «Романтик» по праву считается одним из самых комфортных на Кавказе!
Детишкам в туре также раздолье: они могут покататься на санках и тюбингах.
Кроме того, у детей есть личная, огороженная горка для спуска на лыжах.
Покатавшись полдня на горе, на обед все вместе собираемся в кафе.
Вечером после катания группа возвращается в гостиницу.
Продолжительность активной части: 7-8 часов.
Катание на курорте «Романтик»
Продолжаем кататься на курорте Архыз!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Отдых на горнолыжном курорте «Романтик»
Продолжаем получать удовольствие в нашем горнолыжном туре и кататься в горах Архыза.
Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда в солнечную погоду открывается изумительная панорама гор: видна гора София, высшая точка этих мест — гора Пшиш.
Отсюда же открываются во всей красе Софийское и Дуккинское ущелье с десятками озер.
Продолжительность активной части тура: 6-7 часов.
Вечером, после окончания катания, переезд в поселок Домбай (150 км, время в пути около 3 часов).
Поселение в гостинице.
Отдых на горнолыжном курорте Домбай
Сегодня в туре будет возможность подняться на высоту 3200 м на канатках Домбая.
В ясную погоду сделаем фото с Эльбрусом и роскошные фото Главного Кавказского хребта.
Курорт Домбай хорош тем, что канатные дороги начинаются из самого поселка.
Поэтому, если Вы уже накатались, в любой момент можно спуститься с горы и пешком дойти до гостиницы.
А затем стоит отправиться погулять по курорту Домбай, полюбоваться на его прекрасные горы и сделать фотографии заснеженных пихт.
Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.
Катание на горнолыжном курорте Домбай
Продолжаем изучать новые горнолыжные трассы Домбая!
Возможно, Вам приглянется комфортная лесная трасса или весь день захотите провести на высоте 3000 м!
По традиции, на обед соберёмся перекусить в одном из местных кафе.
Здесь готовят отличные хичины, чебуреки с сыром и помидорами, суп-лапшу, лагман, шорпу, шашлык, запекают форель в фольге.
После основного блюда приятно побаловать себя чаем с черникой, малиной или горячим глинтвейном.
Продолжительность активной части тура: 7-8 часов.
Сувенирные магазины, отъезд
Сегодня любители кататься на лыжах и сноубордах могут немного времени провести на горе за любимым занятием.
Либо можно отправиться на местный сувенирный рынок, который особенно хорош в выходные дни.
Выселение из гостиницы, переезд на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал).
Отъезд домой после завершения тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в посёлках Архыз и Домбай.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 16 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Гостиница «Айс Черри Домбай»
В гостинице «Айс Черри Домбай» двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.
Уютный холл с камином в гостинице – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Орлиное гнездо
«Орлиное гнездо» ждёт своих гостей в живописном Архызе. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, сад, сауна, трансфер, прачечная и другое.
Здесь создана прекрасная атмосфера для Вашего отдыха. В каждом из номеров есть всё, чтобы Вы чувствовали себя комфортно и в полной мере насладились богатством этого края. Из каждого окна открывается невероятный вид.
На территории работает ресторан, где Вы сможете побаловать себя вкусными блюдами местной кухни, а также отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, кафе. Окрестности предлагают широкий спектр туристических возможностей и активного времяпрепровождения.
Фаворит
Хороший вариант для людей, любящих отдыхать в компании. Гостевой дом «Фаворит» находится в Архызе.
Общая кухня оборудована для самостоятельного приготовления пищи. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована парковка. В гостевом доме для поклонников зимних спортивных развлечений есть следующие услуги: катание на лыжах и доступ на лыжах.
В распоряжении гостей гладильные услуги. Сотрудники гостевого дома поддержат беседу на русском.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Архыз - пос. Домбай - г. Минеральные Воды
- Групповой трансфер утром (день 2, 3, 4) из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно
- Проживание (2, 3-местное размещение):3 ночи в пос. Архыз, гостиница "Орлиное гнездо", гостиница "Фаворит" или гостиница аналогичного класса3 ночи в пос. Домбай, гостинице "Домбай Айс Черри"
- 3 ночи в пос. Архыз, гостиница "Орлиное гнездо", гостиница "Фаворит" или гостиница аналогичного класса
- 3 ночи в пос. Домбай, гостинице «Домбай Айс Черри»
- Питание: завтрак (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное
- Посещение термальных источников
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 16 000 руб. /весь период отдыха
- Абонемент для катания на канатной дороге: курорт Архыз. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2 800-3 500 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. В стоимость ски-пасса включена страховкакурорт Домбай. Однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - 2 400-3 600 руб. Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге - 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки
- Курорт Архыз. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2 800-3 500 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. В стоимость ски-пасса включена страховка
- Курорт Домбай. Однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - 2 400-3 600 руб. Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге - 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения в пос. Домбай, Архыз - 900-1 400 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2 500 руб. /час
- Питание: обеды, ужины
- Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
- горнолыжный шлем;
- солнцезащитная маска для катания;
- шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
- куртка с капюшоном;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- лыжные штаны;
- спортивные штаны для гостиницы;
- пижама для сна;
- нижнее белье;
- носки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак (объем 20-25 литров);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз, пос. Домбай.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:00-12:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 МСК.
Какие есть скидки в туре?
Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более — каждому положена скидка 5%.