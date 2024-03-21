Для тех, кто впервые встал на лыжи, добро пожаловать в «лягушатники» — небольшие, легкие и пологие горки для начинающих.
Большая часть трасс предназначена для комфортного катания: умеренный наклон, сглаженный рельеф и очень широкое снежное плато.
Любителем экстремального катания добро пожаловать на южные склоны горы Мусса-Ачитара и крутые спуски в нижней, лесистой части горы.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Термальные источники
До 12:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
После сбора группы, держим путь в горнолыжный поселок Домбай!
По пути заедем искупаться в термальных источниках Кавказа.
Источник — это теплый ключ, бьющий прямо из-под земли.
В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов, вода в которых богата минеральными солями.
Температура воды в бассейнах колеблется в диапазоне от +20 до +43C.
Привлекает то, что здесь можно купаться и в теплое, и в холодное время года.
В термальных бассейнах всегда приятно отдохнуть, расслабиться и восстановить душевную гармонию.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) заранее упакуйте в отдельный пакет и возьмите с собой в автобус.
Переезд в поселок Домбай, поселение в гостинице.
Первое катание
Сегодня наш первый день в горах — не будем терять время зря!
Отправляемся кататься.
В Домбае существует старая и новая канатные дороги.
По одной из них поднимаемся повыше, в зону горнолыжного катания.
На высоте 2500 м находится комфортная зона катания для новичков.
Здесь расположено несколько пологих, зеленых трасс.
Тем, кто уже уверенно стоит на лыжах, стоит подняться на высоту 3012 м.
Именно отсюда начинается несколько синих.
В ясную погоду с высоты 3000 м издалека виден Эльбрус!
А совсем рядом с нами — Главный Кавказский хребет — заснеженные вершины высотой 3000-4000 м.
На обед все вместе соберемся в кафе и кто-то впервые попробует местные блюда: хычины, лагман, шорпу, шашлык или запеченную форель в фольге.
После обеда продолжаем катание!
Катание на горнолыжном курорте Домбай
Продолжаем кататься на Домбае!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Треккинг в ущелье Алибек
Чтобы разнообразить наше путешествие и дать отдых ногам от катания, сегодня идем на треккинг в ущелье.
В ущелье Алибек пройдем по хвойному лесу, вдоль стройных елей и пихт, украшенных снежными шапками.
Дорога в ущелье очень приятная, она плавно набирает высоту и выводит к альплагерю «Алибек».
В альплагере часто на зиму остаются в загоне олени.
Если повезет — мы сможем их увидеть и покормить!
На территории альплагеря пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.
Активная часть тура: 11,2 км пешком, перепад высот 1590-1830 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Лесные и заоблачные трассы
Если Вы уже покатались по всем трассам и хочется чего-то новенького, то можно подняться на самую вершину Мусса-Ачитара.
Сюда не так давно построили канатную дорогу и теперь с удовольствием можно кататься вниз с высоты 3200 м.
Также интересные трассы есть в нижней части горы.
Они любопытны тем, что проходят по хвойному лесу.
Очень приятно ехать, когда вокруг тебя окружают огромные, зеленые пихты!
Уже по традиции, на обед соберемся в одном из кафе, которых здесь очень много: в некоторые можно расположиться внутри, а в некоторых кафе так приятно разместиться за столами прямо на улице!
В такие моменты можно не только отведать вкусные, местные блюда, но и немного позагорать под солнышком.
В дополнение к обеду рекомендуем попробовать местные чаи из горных трав или чай с барбарисом, облепихой или брусникой.
Катание на горнолыжном курорте
Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на Домбае!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Сувенирные магазины, отъезд
Самые отчаянные лыжники с утра смогут еще немного покататься.
Все остальные могут погулять по сувенирному рынку, который особенно хорош в выходные дни!
Из этих мест стоит привезти себе на память магнитики, варенье из шишек, черники, брусники, травяные чаи или вязаные шали.
В 12:00 выселение из гостиницы.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут горнолыжного тура может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Домбай.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 14 500 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Айс Черри Домбай
В гостинице «Айс Черри Домбай» 2, 3-местные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.
Уютный холл с камином в гостинице — это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Домбай - г. Минеральные Воды
- Проживание в пос. Домбай, в гостинице: 2, 3-местные номера. Удобства в номере
- Питание: завтрак (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное
- Посещение термальных источников
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Абонемент для катания на канатной дороге курорта Домбай: однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - 2 000 руб. стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге - 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки
- Однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - 2 000 руб
- Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге - 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения в пос. Домбай - 600-1 000 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов - от 2 000 руб. /час
- Питание: обеды, ужины. Стоимость питания в кафе - от 500 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 14 500 руб. /весь период отдыха
- Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
- горнолыжный шлем;
- солнцезащитная маска для катания;
- шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
- куртка с капюшоном;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- лыжные штаны;
- спортивные штаны для гостиницы;
- пижама для сна;
- нижнее белье;
- носки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник (купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) заранее упакуйте в отдельный пакет и возьмите с собой в автобус в первый день);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак (объем 20-25 литров);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Домбай.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Какие погодные условия в туре?
Климат в этой местности слабо континентальный, мягкий с большим количеством солнечных дней и без резких колебаний температуры. Зимой погода в Домбае теплая, очень снежная.
Снег здесь выпадает в октябре, но стабильный снежный покров устанавливается в ноябре-декабре. Зимой толщина снега на склонах достигает 2-3 метров!
Дневная температура в зимние месяцы находится в пределах -5… -7С. В солнечные дни на склонах становится жарко, и многие отдыхающие совмещают приятное с полезным: катаются на лыжах и загорают, сидя в многочисленных кафе.
Какой есть отдых и развлечения для туристов на Домбае?
Практически весь день лыжники проводят на горе. И лишь вечером, уставшие, но довольные туристы спускаются в поселок! Для тех, у кого еще остались силы на развлечения, вечерний Домбай предлагает дискотеки, здесь есть несколько открытых катков, бассейны, сауны, бильярд, боулинг, можно покататься на квадроциклах и снегоходах.
Предусмотрены ли скидки в туре?
Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!