Горнолыжный тур в Домбай

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Домбай привлекателен тем, что здесь интересно кататься и новичкам, и профессионалам.

Для тех, кто впервые встал на лыжи, добро пожаловать в «лягушатники» — небольшие, легкие и пологие горки для начинающих.

Большая часть трасс предназначена для комфортного катания: умеренный наклон, сглаженный рельеф и очень широкое снежное плато.

Любителем экстремального катания добро пожаловать на южные склоны горы Мусса-Ачитара и крутые спуски в нижней, лесистой части горы.
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Ближайшие даты:
16
мар

Что вас ожидает:

Разнообразие трасс
Разнообразие трасс
На курорте Домбай представлено большое количество трасс: здесь получат удовольствие от катания как новички, так и профессионалы
Релакс в источниках
Релакс в источниках
Побываем на термальных источниках, расслабимся и снимем стресс в теплых минеральных водах
Треккинг в ущелье
Треккинг в ущелье
Пройдем по хвойному лесу вдоль стройных елей и пихт, украшенных снежными шапками

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Термальные источники

До 12:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

После сбора группы, держим путь в горнолыжный поселок Домбай!

По пути заедем искупаться в термальных источниках Кавказа.

Источник — это теплый ключ, бьющий прямо из-под земли.

В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов, вода в которых богата минеральными солями.

Температура воды в бассейнах колеблется в диапазоне от +20 до +43C.

Привлекает то, что здесь можно купаться и в теплое, и в холодное время года.

В термальных бассейнах всегда приятно отдохнуть, расслабиться и восстановить душевную гармонию.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) заранее упакуйте в отдельный пакет и возьмите с собой в автобус.

Переезд в поселок Домбай, поселение в гостинице.

Встреча. Термальные источникиВстреча. Термальные источникиВстреча. Термальные источникиВстреча. Термальные источники
2 день

Первое катание

Сегодня наш первый день в горах — не будем терять время зря!

Отправляемся кататься.

В Домбае существует старая и новая канатные дороги.

По одной из них поднимаемся повыше, в зону горнолыжного катания.

На высоте 2500 м находится комфортная зона катания для новичков.

Здесь расположено несколько пологих, зеленых трасс.

Тем, кто уже уверенно стоит на лыжах, стоит подняться на высоту 3012 м.

Именно отсюда начинается несколько синих.

В ясную погоду с высоты 3000 м издалека виден Эльбрус!

А совсем рядом с нами — Главный Кавказский хребет — заснеженные вершины высотой 3000-4000 м.

На обед все вместе соберемся в кафе и кто-то впервые попробует местные блюда: хычины, лагман, шорпу, шашлык или запеченную форель в фольге.

После обеда продолжаем катание!

Первое катаниеПервое катаниеПервое катаниеПервое катание
3 день

Катание на горнолыжном курорте Домбай

Продолжаем кататься на Домбае!

Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

Катание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте Домбай
4 день

Треккинг в ущелье Алибек

Чтобы разнообразить наше путешествие и дать отдых ногам от катания, сегодня идем на треккинг в ущелье.

В ущелье Алибек пройдем по хвойному лесу, вдоль стройных елей и пихт, украшенных снежными шапками.

Дорога в ущелье очень приятная, она плавно набирает высоту и выводит к альплагерю «Алибек».

В альплагере часто на зиму остаются в загоне олени.

Если повезет — мы сможем их увидеть и покормить!

На территории альплагеря пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 11,2 км пешком, перепад высот 1590-1830 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Треккинг в ущелье АлибекТреккинг в ущелье АлибекТреккинг в ущелье АлибекТреккинг в ущелье Алибек
5 день

Лесные и заоблачные трассы

Если Вы уже покатались по всем трассам и хочется чего-то новенького, то можно подняться на самую вершину Мусса-Ачитара.

Сюда не так давно построили канатную дорогу и теперь с удовольствием можно кататься вниз с высоты 3200 м.

Также интересные трассы есть в нижней части горы.

Они любопытны тем, что проходят по хвойному лесу.

Очень приятно ехать, когда вокруг тебя окружают огромные, зеленые пихты!

Уже по традиции, на обед соберемся в одном из кафе, которых здесь очень много: в некоторые можно расположиться внутри, а в некоторых кафе так приятно разместиться за столами прямо на улице!

В такие моменты можно не только отведать вкусные, местные блюда, но и немного позагорать под солнышком.

В дополнение к обеду рекомендуем попробовать местные чаи из горных трав или чай с барбарисом, облепихой или брусникой.

Лесные и заоблачные трассыЛесные и заоблачные трассыЛесные и заоблачные трассыЛесные и заоблачные трассы
6 день

Катание на горнолыжном курорте

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на Домбае!

Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

Катание на горнолыжном курортеКатание на горнолыжном курортеКатание на горнолыжном курортеКатание на горнолыжном курорте
7 день

Сувенирные магазины, отъезд

Самые отчаянные лыжники с утра смогут еще немного покататься.

Все остальные могут погулять по сувенирному рынку, который особенно хорош в выходные дни!

Из этих мест стоит привезти себе на память магнитики, варенье из шишек, черники, брусники, травяные чаи или вязаные шали.

В 12:00 выселение из гостиницы.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут горнолыжного тура может быть изменен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в п. Домбай.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 14 500 руб. /весь период отдыха.

Варианты проживания

Айс Черри Домбай

6 ночей

В гостинице «Айс Черри Домбай» 2, 3-местные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Уютный холл с камином в гостинице — это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.

Айс Черри ДомбайАйс Черри ДомбайАйс Черри ДомбайАйс Черри ДомбайАйс Черри ДомбайАйс Черри ДомбайАйс Черри ДомбайАйс Черри ДомбайАйс Черри ДомбайАйс Черри Домбай

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Домбай - г. Минеральные Воды
  • Проживание в пос. Домбай, в гостинице: 2, 3-местные номера. Удобства в номере
  • Питание: завтрак (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное
  • Посещение термальных источников
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Абонемент для катания на канатной дороге курорта Домбай: однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - 2 000 руб. стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге - 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки
  • Однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - 2 000 руб
  • Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге - 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения в пос. Домбай - 600-1 000 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов - от 2 000 руб. /час
  • Питание: обеды, ужины. Стоимость питания в кафе - от 500 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 14 500 руб. /весь период отдыха
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
  • горнолыжный шлем;
  • солнцезащитная маска для катания;
  • шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
  • куртка с капюшоном;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • термобелье;
  • лыжные штаны;
  • спортивные штаны для гостиницы;
  • пижама для сна;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник (купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) заранее упакуйте в отдельный пакет и возьмите с собой в автобус в первый день);
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, нож;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак (объем 20-25 литров);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Домбай.

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.

Какие погодные условия в туре?

Климат в этой местности слабо континентальный, мягкий с большим количеством солнечных дней и без резких колебаний температуры. Зимой погода в Домбае теплая, очень снежная.

Снег здесь выпадает в октябре, но стабильный снежный покров устанавливается в ноябре-декабре. Зимой толщина снега на склонах достигает 2-3 метров!

Дневная температура в зимние месяцы находится в пределах -5… -7С. В солнечные дни на склонах становится жарко, и многие отдыхающие совмещают приятное с полезным: катаются на лыжах и загорают, сидя в многочисленных кафе.

Какой есть отдых и развлечения для туристов на Домбае?

Практически весь день лыжники проводят на горе. И лишь вечером, уставшие, но довольные туристы спускаются в поселок! Для тех, у кого еще остались силы на развлечения, вечерний Домбай предлагает дискотеки, здесь есть несколько открытых катков, бассейны, сауны, бильярд, боулинг, можно покататься на квадроциклах и снегоходах.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 мар 2024
Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и в соответствии с заявленной программой - были и термальные источники, и треккинг в ущелье Алибек, и конечно катание. Природа и виды сумасшедшие, только ради них стоит приехать сюда - невозможно остаться равнодушным при катании и проживания в такой красоте. Спасибо!
Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
И
19 мар 2024
Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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