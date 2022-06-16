Чтобы понять, что же такое настоящий Кавказ, нужно обязательно приехать сюда. Первозданная природа, чистейшая вода и воздух, суровые скалы и тенистые леса, популярные маршруты и новые тропы. Мы покажем Вам те места, которые нужно увидеть в первую очередь.

Программа тура по дням

1 день Трансфер на курорт Домбай, экскурсия к Шоанинскому храму

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы. В 12:30 групповой трансфер в Домбай (в пути 5-5,5 часов в пути с остановками). Путевая информация по дороге. Остановка у Шоанинского храма, возведенного в конце X века. Храм выполнен в виде креста. В длину, как и в высоту, здание составляет почти 13м. Возвышается Шоанинский храм на скальном отроге и видно его издалека, и подниматься к нему мы будем пешком. Рядом с храмом на соседней скале расположена беседка с колоколом, к которой можно пройти по навесному мостику, и загадав желание ударить в колокол. Остановка на обед (дополнительная плата). 18:00 Ориентировочное время прибытия в Домбай. Размещение в отелях на выбор в поселке Домбай. Ужин на курорте самостоятельно, можем порекомендовать кафе “У Зули” или “Кристалл”. Внимание! Если вы прибываете накануне или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в Пятигорске, уточнять при бронировании.

2 день Трекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадам

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Хвойный лес и субальпийские луга, чистейший горный воздух и аромат цветов ожидают вас на этой прогулке. По дороге встречаются ручьи с чистейшей горной водой. Маршрут выходит на Русскую поляну, с которой открывается великолепный вид на устремлённые в небо снежные вершины и ледники. Свое название эта местность получила благодаря русским геологам, которые занимались исследованием здешних мест. Именно Русская поляна дала начало истории горнолыжного Домбая. Первые любители горнолыжного спорта приезжали кататься только на Русскую поляну, а уже в дальнейшем стали осваиваться склоны Мусса-Ачитара. Остатки прежних бугельных подъемников напоминают о тех былых временах. Конечная цель нашей прогулки – Чучхурские водопады, высота которых достигает 12 метров. Путь к Чучхурскому водопаду лежит через ущелье Домбай-Ульген, по огромному высокогорному лугу среди двух горных массивов. Считается, что водопад состоит из 3 каскадов, которые удивительно красивы со всех ракурсов. Вы обязательно сделаете много красивых фотографий, послушаете как “поет” водопад, и попробуете на вкус настоящую ледниковую воду. Обед (сухой паёк). Возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно. Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.

3 день Джипинг и трекинг в Алибекском ущелье

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Чтобы разнообразить пешую прогулку, вы воспользуетесь автомобилями УАЗ, которые сократят пешую часть и добавят острых ощущений в копилку впечатлений. Вам предстоит прогулка до небольшого, но живописного Алибекского водопада, где вы пройдете по краю Алибекского ледника и выйдете к берегу Турьего озера (2200м). Когда вокруг царит спокойствие и нет людей, к озеру выходят туры, отсюда и его название. Вид, открывающийся отсюда, завораживает – перед вами открывается панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая, Сулахат. Обед (сухой паёк). На обратном пути вы остановитесь у кладбища альпинистов, где нашли покой отважные покорители Домбайских вершин. Возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно. Продолжительность 6-7 часов, перепад высот 300 метров.

4 день Трекинг на Бадукские озера

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Сегодня вы посетите Бадукские озера – каскад из трех горных озер на реке Бадук. Трансфер к началу маршрута. Маршрут начинается с переправы через реку Теберда по красивому подвесному мосту. Маркированная тропа или как ее еще называют “королевская дорога” проведет вас через заросли пихт, а затем лиственных лесов. Обязательно все преодолеют эту непростую тропу, и когда вы подниметесь на самый верх, то сможете почувствовать себя “королем” или “королевой”, не забудьте сделать памятное фото на троне. И вот, после “Королевской тропы”, пройдя через каменные препятствия вы попадаете к первому озеру, которое самое крошечное, его диаметр всего 80 метров, а глубина не доходит и до 5 м. Вода в нем очень студеная – круглый год она не превышает отметку +5С. Второе озеро находится на 260 м выше и уже несколько крупнее. Его диаметр достигает 200 метров. Третье озеро – самое огромное. Его размеры составляют 330 на 200 метров, а площадь превышает 3,5 гектара. Глубина его достигает 9 метров, а вода настолько прозрачная и чистая, что даже в озере водится форель. Обед (сухой паёк) на берегу озера с легендами и сказками от гида про Бадукские озера. Желающие могут искупаться в озере, а также сделать много красивых фотографий. Обратный путь уже легче и быстрее, так как вы будете спускаться вниз с горы. Возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно. Продолжительность 5-6 часов, перепад высот 600 метров.

5 день Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Трансфер в Приэльбрусье

Завтрак в отеле. Освобождение номеров, вещи можно сдать в камеру хранения отеля. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Канатной дорогой вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара (доплата за билет). Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3000 метров над уровнем моря. С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады. А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса. Гид познакомит вас с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях народов, населяющих эти земли. Зарядившись положительными эмоциями, вы отправитесь в обратный путь. Праздничный обед*с группой, где вы поделитесь впечатлениями от знакомства с дивным горным краем Северного Кавказа. Групповой трансфер в Кабардино-Балкарию, курорт Эльбрус (в пути 6-6,5 часов). Путь в Приэльбрусье лежит по Баксанскому ущелью. Впереди Вас ждет только головокружительно чистый воздух и звенящая тишина соснового леса. 19:00 Ориентировочное прибытие в поселок Терскол. Заселение в отель выбранной категории. Ужин самостоятельно.

6 день Трекинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Прогулка в Терскольское ущелье. Тропа проходит через многочисленные заросли дикой малины по живописной местности среди альпийской растительности и горных пейзажей. Во время подъёма можно отдохнуть у Чайного домика, полюбоваться природой Терскольского ущелья, а также, утолить жажду горной водой из “волшебного источника”, которая мужчин бодрит, а женщин молодит. Во время всего маршрута за каждым новым поворотом тропы, вас ждут захватывающие дух горные пейзажи, гигантские камни валуны, прекрасные заросли рододендронов, и, если погода будет благосклонна, то “Седой Эльбрус” покажет свои заснеженные “горбы”. Переправившись на противоположный берег бурной горной реки по узкому деревянному мостику, вы сможете еще ближе подойти к нашей цели путешествия – к красавцу водопаду Терскол – высота 20 метров, ширина 12 метров. Наш опытный горный гид обязательно доведет всех как можно ближе к водопаду, чтобы вдоволь насмотреться и услышать, как звучит водопад Терскол. Обед на горных склонах у водопада (сухой паек) и в обратный путь! Возвращение в отель. Ужин самостоятельно. Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.

7 день Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. В этот день вас ждёт подъем канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (высота г. Чегет 3700 м над у. м., высота верхней станции ККД - 3050 м над у. м, доплата). Вас ждут захватывающие виды знаменитого ледника “7“, величественного Эльбруса и панорамные виды Кавказского хребта. Прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль. Это озеро мореного типа, оно появилось в результате таяния ледников. Вода, которая стекает с гор, размывает их склоны и приносит в водоем всевозможные горные минералы, в результате чего гладь озера раскрашена целой палитрой красок. Расположенные недалеко от озера склоны гор в теплый период года радуют глаза сочным разнотравьем, среди которого можно встретить буквицу, чарбер, шалфей и даже редкий чёрный тюльпан. После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки – равнодушным не останется никто! Спуск на поляну Чегет. На поляне Чегет расположен большой рынок сувениров и вязаных изделий – у вас будет хорошая возможность приобрести что-нибудь на память о путешествии. Возвращение в отель. Рекомендуем прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов. По всему маршруту эко-тропы, которая пролегает по склону вдоль реки Баксан, установлены беседки и устроены места отдыха. На информационных щитах указано, какую флору и фауну можно встретить в Приэльбрусье. Кроме того, с различных участков тропы видны вершины Эльбруса. На Поляне Нарзанов из-под земли выходят на поверхность несколько источников углекислых нарзанов, окрашивая почву в желто-красный цвет. Вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием. Разные виды нарзана можно продегустировать. Свободное время на курорте. Ужин самостоятельно. Продолжительность 5-6 часов.

8 день Трекинг в ущелье Ирикчат

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Трансфер в ущелье Ирикчат к месту начала пешеходного маршрута. Долина реки Ирик по праву считается одной из самых красивых в Приэльбрусье. Река вытекает из одноименного ледника и впадает в Баксан около поселка Эльбрус. Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса. Уровень ее на 500 метров выше Баксанской долины. Перед впадением в Баксан река течет в глубоком каньоне, склоны которого покрыты сосновым лесом. Маршрут проходит по теснине ущелья, во время которого вы будете восхищаться видами отвесных скал и горного пейзажа Главного Кавказского Хребта. Обед в пути (сухой паек). Возвращение в отель. Ужин самостоятельно. По желанию за дополнительную оплату можно посетить оздоровительный центр, сходить в баню. Продолжительность 7-8 часов, перепад высот 600 метров.

9 день Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Трансфер на поляну Азау. Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (доплата). Это серьезная высота, которая требует предельного внимания и следования всем указаниям гида. Гора знаменита своими ледниками, питающими горные реки, минеральными источниками, бьющими у подножия, и завораживающими видами. Немногие горы вулканического происхождения превосходят по высоте «российское чудо». На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у.м.). Начиная с высоты 3500 метров над уровнем моря, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доплату). Спуск на поляну Азау. Обед в местном кафе (самостоятельно). В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау – Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа-в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой. Вечером – совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от вашего путешествия. Продолжительность 5-6 часов.

10 день Свободное время – отъезд