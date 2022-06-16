Преимущества этого путешествия:
Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные Воды до 12:00.
Сбор группы.
В 12:30 групповой трансфер в Домбай (в пути 5-5,5 часов в пути с остановками).
Путевая информация по дороге.
Остановка у Шоанинского храма, возведенного в конце X века.
Храм выполнен в виде креста.
В длину, как и в высоту, здание составляет почти 13м.
Возвышается Шоанинский храм на скальном отроге и видно его издалека, и подниматься к нему мы будем пешком.
Рядом с храмом на соседней скале расположена беседка с колоколом, к которой можно пройти по навесному мостику, и загадав желание ударить в колокол.
Остановка на обед (дополнительная плата).
18:00 Ориентировочное время прибытия в Домбай.
Размещение в отелях на выбор в поселке Домбай.
Ужин на курорте самостоятельно, можем порекомендовать кафе “У Зули” или “Кристалл”.
Внимание! Если вы прибываете накануне или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в Пятигорске, уточнять при бронировании.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Хвойный лес и субальпийские луга, чистейший горный воздух и аромат цветов ожидают вас на этой прогулке.
По дороге встречаются ручьи с чистейшей горной водой.
Маршрут выходит на Русскую поляну, с которой открывается великолепный вид на устремлённые в небо снежные вершины и ледники.
Свое название эта местность получила благодаря русским геологам, которые занимались исследованием здешних мест.
Именно Русская поляна дала начало истории горнолыжного Домбая.
Первые любители горнолыжного спорта приезжали кататься только на Русскую поляну, а уже в дальнейшем стали осваиваться склоны Мусса-Ачитара.
Остатки прежних бугельных подъемников напоминают о тех былых временах.
Конечная цель нашей прогулки – Чучхурские водопады, высота которых достигает 12 метров.
Путь к Чучхурскому водопаду лежит через ущелье Домбай-Ульген, по огромному высокогорному лугу среди двух горных массивов.
Считается, что водопад состоит из 3 каскадов, которые удивительно красивы со всех ракурсов.
Вы обязательно сделаете много красивых фотографий, послушаете как “поет” водопад, и попробуете на вкус настоящую ледниковую воду.
Обед (сухой паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Чтобы разнообразить пешую прогулку, вы воспользуетесь автомобилями УАЗ, которые сократят пешую часть и добавят острых ощущений в копилку впечатлений.
Вам предстоит прогулка до небольшого, но живописного Алибекского водопада, где вы пройдете по краю Алибекского ледника и выйдете к берегу Турьего озера (2200м).
Когда вокруг царит спокойствие и нет людей, к озеру выходят туры, отсюда и его название.
Вид, открывающийся отсюда, завораживает – перед вами открывается панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая, Сулахат.
Обед (сухой паёк).
На обратном пути вы остановитесь у кладбища альпинистов, где нашли покой отважные покорители Домбайских вершин.
Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Продолжительность 6-7 часов, перепад высот 300 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Сегодня вы посетите Бадукские озера – каскад из трех горных озер на реке Бадук.
Трансфер к началу маршрута.
Маршрут начинается с переправы через реку Теберда по красивому подвесному мосту.
Маркированная тропа или как ее еще называют “королевская дорога” проведет вас через заросли пихт, а затем лиственных лесов.
Обязательно все преодолеют эту непростую тропу, и когда вы подниметесь на самый верх, то сможете почувствовать себя “королем” или “королевой”, не забудьте сделать памятное фото на троне.
И вот, после “Королевской тропы”, пройдя через каменные препятствия вы попадаете к первому озеру, которое самое крошечное, его диаметр всего 80 метров, а глубина не доходит и до 5 м.
Вода в нем очень студеная – круглый год она не превышает отметку +5С.
Второе озеро находится на 260 м выше и уже несколько крупнее.
Его диаметр достигает 200 метров.
Третье озеро – самое огромное.
Его размеры составляют 330 на 200 метров, а площадь превышает 3,5 гектара.
Глубина его достигает 9 метров, а вода настолько прозрачная и чистая, что даже в озере водится форель.
Обед (сухой паёк) на берегу озера с легендами и сказками от гида про Бадукские озера.
Желающие могут искупаться в озере, а также сделать много красивых фотографий.
Обратный путь уже легче и быстрее, так как вы будете спускаться вниз с горы.
Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Продолжительность 5-6 часов, перепад высот 600 метров.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров, вещи можно сдать в камеру хранения отеля.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Канатной дорогой вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара (доплата за билет).
Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3000 метров над уровнем моря.
С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.
А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Гид познакомит вас с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях народов, населяющих эти земли.
Зарядившись положительными эмоциями, вы отправитесь в обратный путь.
Праздничный обед*с группой, где вы поделитесь впечатлениями от знакомства с дивным горным краем Северного Кавказа.
Групповой трансфер в Кабардино-Балкарию, курорт Эльбрус (в пути 6-6,5 часов).
Путь в Приэльбрусье лежит по Баксанскому ущелью.
Впереди Вас ждет только головокружительно чистый воздух и звенящая тишина соснового леса.
19:00 Ориентировочное прибытие в поселок Терскол.
Заселение в отель выбранной категории.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Прогулка в Терскольское ущелье.
Тропа проходит через многочисленные заросли дикой малины по живописной местности среди альпийской растительности и горных пейзажей.
Во время подъёма можно отдохнуть у Чайного домика, полюбоваться природой Терскольского ущелья, а также, утолить жажду горной водой из “волшебного источника”, которая мужчин бодрит, а женщин молодит.
Во время всего маршрута за каждым новым поворотом тропы, вас ждут захватывающие дух горные пейзажи, гигантские камни валуны, прекрасные заросли рододендронов, и, если погода будет благосклонна, то “Седой Эльбрус” покажет свои заснеженные “горбы”.
Переправившись на противоположный берег бурной горной реки по узкому деревянному мостику, вы сможете еще ближе подойти к нашей цели путешествия – к красавцу водопаду Терскол – высота 20 метров, ширина 12 метров.
Наш опытный горный гид обязательно доведет всех как можно ближе к водопаду, чтобы вдоволь насмотреться и услышать, как звучит водопад Терскол.
Обед на горных склонах у водопада (сухой паек) и в обратный путь!
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
В этот день вас ждёт подъем канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (высота г. Чегет 3700 м над у. м., высота верхней станции ККД - 3050 м над у. м, доплата).
Вас ждут захватывающие виды знаменитого ледника “7“, величественного Эльбруса и панорамные виды Кавказского хребта.
Прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль.
Это озеро мореного типа, оно появилось в результате таяния ледников.
Вода, которая стекает с гор, размывает их склоны и приносит в водоем всевозможные горные минералы, в результате чего гладь озера раскрашена целой палитрой красок.
Расположенные недалеко от озера склоны гор в теплый период года радуют глаза сочным разнотравьем, среди которого можно встретить буквицу, чарбер, шалфей и даже редкий чёрный тюльпан.
После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки – равнодушным не останется никто!
Спуск на поляну Чегет.
На поляне Чегет расположен большой рынок сувениров и вязаных изделий – у вас будет хорошая возможность приобрести что-нибудь на память о путешествии.
Возвращение в отель.
Рекомендуем прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов.
По всему маршруту эко-тропы, которая пролегает по склону вдоль реки Баксан, установлены беседки и устроены места отдыха.
На информационных щитах указано, какую флору и фауну можно встретить в Приэльбрусье.
Кроме того, с различных участков тропы видны вершины Эльбруса.
На Поляне Нарзанов из-под земли выходят на поверхность несколько источников углекислых нарзанов, окрашивая почву в желто-красный цвет.
Вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием.
Разные виды нарзана можно продегустировать.
Свободное время на курорте.
Ужин самостоятельно.
Продолжительность 5-6 часов.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер в ущелье Ирикчат к месту начала пешеходного маршрута.
Долина реки Ирик по праву считается одной из самых красивых в Приэльбрусье.
Река вытекает из одноименного ледника и впадает в Баксан около поселка Эльбрус.
Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса.
Уровень ее на 500 метров выше Баксанской долины.
Перед впадением в Баксан река течет в глубоком каньоне, склоны которого покрыты сосновым лесом.
Маршрут проходит по теснине ущелья, во время которого вы будете восхищаться видами отвесных скал и горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.
Обед в пути (сухой паек).
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
По желанию за дополнительную оплату можно посетить оздоровительный центр, сходить в баню.
Продолжительность 7-8 часов, перепад высот 600 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер на поляну Азау.
Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м (доплата).
Это серьезная высота, которая требует предельного внимания и следования всем указаниям гида.
Гора знаменита своими ледниками, питающими горные реки, минеральными источниками, бьющими у подножия, и завораживающими видами.
Немногие горы вулканического происхождения превосходят по высоте «российское чудо».
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у.м.).
Начиная с высоты 3500 метров над уровнем моря, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доплату).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау – Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа-в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.
Вечером – совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от вашего путешествия.
Продолжительность 5-6 часов.
Завтрак.
Выселение из отеля до 12:00.
Свободное время на курорте.
Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды к рейсам (поездам), отправляющимся после 19:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Цена на человека
«Снежный барс – Домбай» + «Снежный барс – Чегет»
(номер стандарт)
|«Таурух» (номер стандарт) + «Снежный барс – Чегет» (номер стандарт)
|Двухместное размещение
|58 600
|63 300
|Доплата за одноместное размещение
|15 625
|23 100
|Доп место для ребенка с 14 лет и взрослого
|56 000
|Под запрос
Скидка на основные места для детей с 12 лет до 14 лет – 5 %.
Для посещения термального комплекса:
В прокат в Приэльбрусье можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые ботинки.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении. Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча.
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:00. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Мультиактив на Эльбрусе» на выходе из зала прилёта.
От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Проводы.
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета.
Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 5000 рублей.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Предоставляется скидка на основные места для детей с 12 лет до 14 лет – 5 %.
Часть маршрута проходит в пограничной зоне. Для иностранных граждан, в том числе для граждан стран СНГ, необходимо оформить пропуск в пограничную зону, подача документов - за 45 дней, для граждан РФ – погран. пропуск оформляется на месте.
Республика Карачаево-Черкесия
Располагается в предгорьях Северо-западного Кавказа. На западе территорияьреспублики граничит с Краснодарским краем, на севере и северо-востоке со Ставропольским краем, на востоке - с Кабардино-Балкарской Республикой. На юге граница проходит по Главному Кавказскому хребту с Грузией и Абхазией. Столицей республики является город Черкесск. На территории Карачаево-Черкесии расположены такие популярные горнолыжные и альпинистские центры, как Домбай, Архыз, Теберда. Славится республика также Тебердинским заповедником с его природными достопримечательностями: водопадами Софруджинским, Алибекским, Чучхурским, озерами Бадукскими, Муруджинскими и др. Большая часть территории республики занята горами (около 60%). На юге, от верховьев р. Малой Лабы тянутся Главный и Боковой хребты Большого Кавказа, достигающие высоты до 4000 м. На границе с Кабардино-Балкарией расположена самая высокая вершина Кавказа - Эльбрус. Через Главный Кавказский хребет к побережью Черного моря ведут перевалы – Марухский, Клухорский, перевал Наур и другие. Севернее тянутся Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты.
Домбай – курортный поселок в Карачаево-Черкесии, расположенный на высоте 1630 метров над уровнем моря при слиянии трех рек: Аманауза, Домбай-Ульгена и Алибека. Немного в мире найдется мест с таким разнообразием и богатством природы. В окрестностях Домбая имеются широко известные панорамные пункты, откуда открываются исключительные по красоте виды. Благодаря благоприятным климатическим условиям, разнообразию рельефа, обилию снега зимой, Домбайская поляна является популярным местом для занятий горнолыжным спортом. Живописная природа, кристально чистый воздух, теплая, без резких температурных колебаний, солнечная тихая погода - все это создает прекрасные условия для полноценного отдыха.
Теберда в переводе с карачаевского означает «Божий дар». Это курорт в Карачаево-Черкесии с уникальным микроклиматом, расположенный на берегу одноименной реки, на территории Тебердинского заповедника. Окружен горами (высотой до 3300 м) Кёльбаши, Кашкая (на востоке), Лысая, Уллу-Хатипара и Гитче-Хатипара (на западе). Долина р. Теберда и склоны гор покрыты хвойными и лиственными лесами (сосна, пихта, ель, тис, клён, граб, бук). У истоков р. Теберда и её притоков – высокогорные озёра и многочисленные ледники.
Республика Кабардино-Балкария
Республика расположена в основном в горах Северного Кавказа, северная часть – на равнине. Граничит со Ставропольским краем на севере, с Северной Осетией на востоке, с Грузией на юге и Карачаево-Черкесией на западе. На юге параллельно друг другу тянутся 5 хребтов Большого Кавказа: Лесистый, Пастбищный (Меловой), Скалистый, Боковой и Главный (или Водораздельный). В республике находится самая высокая точка России, Кавказа и Европы - гора Эльбрус (5642 м). На территории Кабардино-Балкарии расположены национальный парк «Приэльбрусье», Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник. Численность населения 860 тыс. человек. Столица республики – город Нальчик.
Приэльбрусье - туристское название части Большого Кавказа от западных подходов к Эльбрусу до бассейна реки Чегем на востоке. Южная его граница проходит по Главному Кавказскому хребту. Это удивительный край с величественными, покрытыми ледяными шапками вершинами, живописными ущельями, многочисленными водопадами, мягким горным климатом. Именно здесь, в Боковом хребте, и находится высочайший горный массив Большого Кавказа, его жемчужина-Эльбрус, представляющий собой двуглавый конус потухшего вулкана. Его горный массив сложен из глубинных кристаллических пород - гранитов, гнейсов, а также пород вулканического происхождения - туфов и диабазов. Высота западной вершины - 5642 м, восточной - 5621 м. С Главным Кавказским хребтом Эльбрус соединен хребтом Хотютау. Приэльбрусье славится живописными ущельями, расположенными на высоте 2000м над уровнем моря и более. Самое крупное из них - Баксанская долина. С северо-востока она имеет открытый, постепенно расширяющийся выход. Быстрые потоки горных рек несут в долину большое количество камней, устилающих пойменные участки реки Баксан и ее притоков. На полянах Азау и Чегет работают канатно-кресельные дороги, многочисленные кафе, сувенирные рынки, пункты проката снаряжения. В посёлке Терскол есть магазины и кафе, рядом с посёлком бьёт минеральный источник «Малые нарзаны Ачи-Су», а тремя километрами ниже Терскола расположена «поляна нарзанов». В посёлке Эльбрус открыт Музей альпинизма имени В. В. Высоцкого.
Часовой пояс соответствует московскому.
Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.
Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Если вы летите самолетом, маршрут начинается в Минеральных Водах. Аэропорт Минеральные Воды входит в список аэродромов федерального значения, а также имеет статус международного. В аэропорт Минеральные воды совершают рейсы самолеты из следующих городов: Екатеринбург, Калуга, Москва, Саратов, Симферополь, Тюмень, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут, Омск, Череповец, Норильск и т. д. Аэропорт также принимает самолеты из стран СНГ и зарубежья. Подробную информацию вы найдете на сайте аэропорта www.mvairport.ru или позвонив по телефону справочной службы: 8-800-500-1925 (с 9:00 до 21:00) и +7(87922)2-04-09 (круглосуточно).
Информацию о полётах воздушных судов вы найдете на сайтах авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы: Аэрофлот, Россия, Редвикс, S7 Airlines, Уральские авиалинии, ЮТэйр, Россия.
Если вы приезжаете поездом маршрут для вас начинается на ж/д станции Минеральные воды. Поезда на прибывают из Москвы, Санкт–Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нерюнгри, Адлера, Новокузнецка, Иркутска, Саранска, Тынды, Челябинска.
Во время тура туристы обеспечиваются питанием в соответствии с программой: завтрак в отеле, ланч-боксы в дни 2,3,4,6,7,8. В другие дни предусмотрены обеды в кафе (самостоятельно). В программу не включены ужины – для того, чтобы у туристов был свободный выбор для ознакомления с кафе и ресторанами на курорте.
На территории маршрута вода достаточно чистая, и перед употреблением не нуждается в специальной очистке. Во время тура вы получите чистую питьевую воду (газированную и негазированную) в неограниченном количестве, что избавит от необходимости брать воду с собой. Вы также попробуете воду из минеральных источников, которые есть в Приэльбрусье.
Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо заполнить анкету, указав Ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.
Алкогольные напитки не входят в стоимость. Спиртное продают до 22 часов в ресторанах отелей и кафе. Не рекомендуем покупать крепкие спиртные напитки в местных магазинах и ларьках, только пиво.
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.
Домбай.
Скорая помощь в Домбае: Адрес: Домбай, Пихтовый мыс, 5 тел. +7 (87879) 582-63.
Станция скорой медицинской помощи и городская больница в п. Теберда.
Адрес: Теберда, Лермонтова, 25, тел. +7(87879) 52-7-68, +7(87879) 51-1-44, 51-2-52
Приэльбрусье.
Скорая помощь в п. Терскол: +7 (928) 703-41-41, +7 (86638) 71-329.
Травмпункт в п. Терскол (около здания «Эльбрустурист»): +7 (928) 703-41-41, 8+7(86638) 71-329 (с 10:00 до 18:00, в сезон круглосуточно).
Амбулатория п. Терскол: +7 (86638) 7-11-03, 7-11-71. Терскол д9 кв. 12.
Больница в п. Эльбрус: +7 (86638) 7-81-21, адрес: ул. Согаева, 12.
Больница в г. Тырныауз: +7 (86638) 4-24-83; адрес: ул. Гызыева, 16.
Районная поликлиника г. Тырнауз: +7(86638) 4-56-83; адрес: просп. Эльбрусский, 65.
Денежная единица - российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.
Домбай
На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье — выходные. Телефон поддержки банка 8 (800) 555-55-50. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.
Приэльбрусье
В поселке Терскол нет круглосуточных банков или обмена валют, есть только круглосуточные банкоматы. Потому стоит подумать о наличных заранее, в дневное время.
Банкомат «Сбербанк России», пос. Терскол, в отеле «Эльбрусия», режим работы: 24 часа.
Банкомат «Сбербанк России», поляна Чегет, в холле пансионата «Чегет», режим работы: 24 часа.
Банкомат «Сбербанк России», поляна Азау, у кассы канатной дороги - режим работы: 24 часа.
Банкомат «Россельхозбанк», поляна Азау, в прокате курорта.
По возможности, сдавайте Ваши деньги, документы или ценности в сейф гостиницы. Просим не вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег. Не забывайте, что на улицах в любой стране встречаются уличные воры.
Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи - Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.
В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.
Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.
Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.
Напоминаем Вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, что в Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
Для того чтобы у Вас не возникало проблем с оплатой за услуги мобильной связи, многие гостиничные комплексы Приэльбрусья оборудованы терминалами для пополнения счета. Терминалы так же установлены на входе в магазины и минимаркеты.
Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом — это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге ст. Чегет или Азау до высоты 3500 метров над уровнем моря. При желании и физических возможностях вы можете подняться на высоту до 4100 м. Проживание по программе – на высоте от 1600-2200 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
Перед выходом в высокогорье участники проходят инструктаж по технике безопасности.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс.
Пожарно-спасательная служба: № 01 вызов со стационарного телефона,с мобильного № 101.
Полиция: № 02 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 102.
Скорая помощь: № 03 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 103.
Домбай.
МЧС в пос. Домбай 8-(87879)5-81-01 г. Черкесск 8-(8782)23-90-60.
Опорный пункт п. Домбай 8(87879) 2-24-13.
Участковый в п. Домбай Пихтовый мыс, 4 +7-999-490-33-74.
Участковый г. Теберда +7-999-490-33-95.
Роспотребнадзор 8 (800) 200-03-09.
Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР 8(8782)-26-68 87.
Приэльбрусье
Поисково-спасательная служба МЧС п. Терскол: +7 (86638) 7-14-89.
Спасательная служба курорта Эльбрус: +7 (86638) 7-15-05, +7 (86638) 7-15-07.
Полиция в п. Терскол («Эльбрустурист»): +7 (999) 491-95-54, +7(999) 491-93-19.
Полиция в п. Эльбрус: +7 (86638) 7-81-02.
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики: +7 (8662) 72-02-84; адрес: Нальчик, ул. Канукоева, 5.
Горячая линия для туристов +7-963-390-20-74, +7-938-914-21-38.
Единый колцентр курорта Эльбрус: 8-800-2222-506.
Пограничное управление ФСБ России по КБР: +7 (8662) 91-43-53; адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192.