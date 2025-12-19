Поразимся красоте Домбая и на подъёмниках взлетим почти к самым облакам, чтобы полюбоваться вершинами. В
Описание тура
Организационные детали
Мы забираем из аэропорта Минеральных Вод, а также из городов КМВ. Вы можете приехать в любой город.
Прибытие лучше планировать чем раньше, тем лучше, максимум до 10:00, чтобы успеть посмотреть все места на маршруте.
Если вы прилетаете на самолете, рекомендуем брать самые ранние рейсы, так как часто наблюдается задержка рейсов.
Вылет лучше планировать после 22:00, чтобы не торопиться в последний день и на случай форс-мажора.
Программа тура по дням
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм, подъём к горам-великанам
Встретим вас в аэропорту и отправимся в Домбай. Проедем через перевал Гумбаши, откуда открывается захватывающий вид на Эльбрус. По пути увидим живописные Сырные пещеры, в которых проходят необычные выставки картин. Затем поднимемся к Шоанинскому храму 10 века.
По прибытии поднимемся по канатным дорогам на вершины гор, откуда открываются панорамы Главного Кавказского хребта и ледников. Здесь можно будет вдохнуть чистый воздух и сделать впечатляющие фотографии.
Треккинг к Софийским водопадам и отдых в термах
Утром поедем в Архыз — удивительный горный регион с кристально чистым воздухом и первозданной природой. Здесь, на высоте 3400 метров, расположены величественные Софийские водопады, питаемые тающими ледниками.
Активные путешественники смогут подняться к самим водопадам, чтобы увидеть мощный поток воды и полюбоваться захватывающими видами на горную долину. После насыщенного дня вас ждёт отдых в термальных источниках — тёплые минеральные воды помогут расслабиться и восстановить силы.
Урочище Джилы-Су: минеральные источники, прогулка к водопадам
Отправимся в урочище Джилы-Су, где вы сможете попробовать минеральную воду из нескольких источников, каждый из которых имеет собственные лечебные свойства, и прогуляться по живописным тропам. По пути откроются виды на стремительные реки и скалистые ущелья. В долине часто можно встретить целые колонии сусликов — они не боятся людей, и при желании их можно аккуратно покормить.
Величественный Эльбрус и Долина нарзанов
Сегодня нас ждёт поездка к подножию Эльбруса — самой высокой вершины Европы. С этой точки можно в полной мере ощутить масштаб и величие горы, чьи заснеженные вершины уходят в облака.
Мы посетим Долину нарзанов, где из-под земли бьют природные минеральные источники, известные своими оздоравливающими свойствами. Здесь можно будет попробовать воду прямо из родников и прогуляться по окрестностям, наслаждаясь свежестью воздуха и величественными пейзажами Кавказа.
Перевал Актопрак, Чегемские водопады и завершение тура
В заключительный день путешествия посетим перевал Актопрак с причудливыми скальными образованиями. Далее отправимся в Чегемское ущелье, к знаменитым Чегемским водопадам. Их струи ниспадают с высоты десятков метров, образуя прохладную завесу брызг. Это прекрасное место для отдыха, фотографий и прогулок.
Здесь же можно приобрести сувениры ручной работы, а для тех, кто ищет яркие эмоции, будет возможность полетать на параплане над ущельем и увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта.
К вечеру доставим вас в аэропорт Минеральных Вод.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Экособоры
- Дополнительные активности (парапланы, термальные источники)
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽