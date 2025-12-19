Мои заказы

Джип-тур к горам-исполинам в мини-группе: Домбай, Архыз, Эльбрус и Чегем с лёгким треккингом

Прогуляться к Софийским водопадам, отведать целебной воды и исследовать урочище Джилы-Су
В камерной компании мы отправимся к живописным уголкам Кавказа, где каждая локация откроет свой неповторимый характер.

Поразимся красоте Домбая и на подъёмниках взлетим почти к самым облакам, чтобы полюбоваться вершинами. В
Архызе совершим треккинг к знаменитым водопадам и искупаемся в термальных источниках.

Побываем в урочище Джилы-Су, во всей красе увидим Эльбрус, посетим Долину нарзанов и продегустируем целебную минеральную воду из разных родников. Местный гид с радушием встретит вас и покажет Кавказ таким, каким знает и любит его сам.

А передвигаться будем на комфортабельном внедорожнике, чтобы добираться даже до самых труднодоступных мест.

Описание тура

Организационные детали

Мы забираем из аэропорта Минеральных Вод, а также из городов КМВ. Вы можете приехать в любой город.

Прибытие лучше планировать чем раньше, тем лучше, максимум до 10:00, чтобы успеть посмотреть все места на маршруте.

Если вы прилетаете на самолете, рекомендуем брать самые ранние рейсы, так как часто наблюдается задержка рейсов.

Вылет лучше планировать после 22:00, чтобы не торопиться в последний день и на случай форс-мажора.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Гумбаши, Шоанинский храм, подъём к горам-великанам

Встретим вас в аэропорту и отправимся в Домбай. Проедем через перевал Гумбаши, откуда открывается захватывающий вид на Эльбрус. По пути увидим живописные Сырные пещеры, в которых проходят необычные выставки картин. Затем поднимемся к Шоанинскому храму 10 века.

По прибытии поднимемся по канатным дорогам на вершины гор, откуда открываются панорамы Главного Кавказского хребта и ледников. Здесь можно будет вдохнуть чистый воздух и сделать впечатляющие фотографии.

Перевал Гумбаши, Шоанинский храм, подъём к горам-великанамПеревал Гумбаши, Шоанинский храм, подъём к горам-великанамПеревал Гумбаши, Шоанинский храм, подъём к горам-великанам
2 день

Треккинг к Софийским водопадам и отдых в термах

Утром поедем в Архыз — удивительный горный регион с кристально чистым воздухом и первозданной природой. Здесь, на высоте 3400 метров, расположены величественные Софийские водопады, питаемые тающими ледниками.

Активные путешественники смогут подняться к самим водопадам, чтобы увидеть мощный поток воды и полюбоваться захватывающими видами на горную долину. После насыщенного дня вас ждёт отдых в термальных источниках — тёплые минеральные воды помогут расслабиться и восстановить силы.

Треккинг к Софийским водопадам и отдых в термахТреккинг к Софийским водопадам и отдых в термахТреккинг к Софийским водопадам и отдых в термахТреккинг к Софийским водопадам и отдых в термахТреккинг к Софийским водопадам и отдых в термах
3 день

Урочище Джилы-Су: минеральные источники, прогулка к водопадам

Отправимся в урочище Джилы-Су, где вы сможете попробовать минеральную воду из нескольких источников, каждый из которых имеет собственные лечебные свойства, и прогуляться по живописным тропам. По пути откроются виды на стремительные реки и скалистые ущелья. В долине часто можно встретить целые колонии сусликов — они не боятся людей, и при желании их можно аккуратно покормить.

Урочище Джилы-Су: минеральные источники, прогулка к водопадамУрочище Джилы-Су: минеральные источники, прогулка к водопадамУрочище Джилы-Су: минеральные источники, прогулка к водопадамУрочище Джилы-Су: минеральные источники, прогулка к водопадамУрочище Джилы-Су: минеральные источники, прогулка к водопадам
4 день

Величественный Эльбрус и Долина нарзанов

Сегодня нас ждёт поездка к подножию Эльбруса — самой высокой вершины Европы. С этой точки можно в полной мере ощутить масштаб и величие горы, чьи заснеженные вершины уходят в облака.

Мы посетим Долину нарзанов, где из-под земли бьют природные минеральные источники, известные своими оздоравливающими свойствами. Здесь можно будет попробовать воду прямо из родников и прогуляться по окрестностям, наслаждаясь свежестью воздуха и величественными пейзажами Кавказа.

Величественный Эльбрус и Долина нарзановВеличественный Эльбрус и Долина нарзановВеличественный Эльбрус и Долина нарзановВеличественный Эльбрус и Долина нарзановВеличественный Эльбрус и Долина нарзанов
5 день

Перевал Актопрак, Чегемские водопады и завершение тура

В заключительный день путешествия посетим перевал Актопрак с причудливыми скальными образованиями. Далее отправимся в Чегемское ущелье, к знаменитым Чегемским водопадам. Их струи ниспадают с высоты десятков метров, образуя прохладную завесу брызг. Это прекрасное место для отдыха, фотографий и прогулок.

Здесь же можно приобрести сувениры ручной работы, а для тех, кто ищет яркие эмоции, будет возможность полетать на параплане над ущельем и увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта.

К вечеру доставим вас в аэропорт Минеральных Вод.

Перевал Актопрак, Чегемские водопады и завершение тураПеревал Актопрак, Чегемские водопады и завершение тураПеревал Актопрак, Чегемские водопады и завершение тураПеревал Актопрак, Чегемские водопады и завершение тураПеревал Актопрак, Чегемские водопады и завершение тураПеревал Актопрак, Чегемские водопады и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Экособоры
  • Дополнительные активности (парапланы, термальные источники)
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 8:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 21:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Мы дружная команда профессиональных гидов — местных жителей, которые прекрасно знают историю и душевно проведут тур для вас. Безопасность гостей — наш приоритет, поэтому вас будет сопровождать гид с большим
опытом вождения в горах. Наши гиды международного класса, имеют большой опыт экскурсий для гостей как из России, так и из Израиля, Америки, Индии. Мы работаем больше 5 лет и уже составили более 20 авторских маршрутов и провели экскурсии для более 7000 людей. Мы знаем, как сделать ваше путешествие незабываемым!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

