В камерной компании мы отправимся к живописным уголкам Кавказа, где каждая локация откроет свой неповторимый характер.Поразимся красоте Домбая и на подъёмниках взлетим почти к самым облакам, чтобы полюбоваться вершинами. В

Архызе совершим треккинг к знаменитым водопадам и искупаемся в термальных источниках. Побываем в урочище Джилы-Су, во всей красе увидим Эльбрус, посетим Долину нарзанов и продегустируем целебную минеральную воду из разных родников. Местный гид с радушием встретит вас и покажет Кавказ таким, каким знает и любит его сам. А передвигаться будем на комфортабельном внедорожнике, чтобы добираться даже до самых труднодоступных мест.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Мы забираем из аэропорта Минеральных Вод, а также из городов КМВ. Вы можете приехать в любой город.

Прибытие лучше планировать чем раньше, тем лучше, максимум до 10:00, чтобы успеть посмотреть все места на маршруте.

Если вы прилетаете на самолете, рекомендуем брать самые ранние рейсы, так как часто наблюдается задержка рейсов.

Вылет лучше планировать после 22:00, чтобы не торопиться в последний день и на случай форс-мажора.