Вас ждёт трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды до села Эльтюбю, где мы будем жить. Наш путь проходит через Чегемские водопады. Обязательно сделаем остановку, чтобы насладиться их красотой: можно рассматривать водопады снизу, но вы также можете подняться на одну из смотровых площадок.

Доезжаем до места назначения, располагаемся в доме и отдыхаем после дороги. Вы можете погулять по окрестностям и пройтись по улице, вдоль которой тянется стена со стихами Кайсына Кулиева. Она ведёт к дому, где родился балкарский поэт. Здесь же увидите одну из главных достопримечательностей села — башню, которой 600 лет. Вечером поужинаем и познакомимся друг с другом поближе.