Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
В течение 8 дней вы будете окружены волшебной природой и в сопровождении инструктора освоите 12 различных практик.
Вас ждут медитация у горного озера Гижгит, Чегемские водопады и нарзан, йога с видом на разноцветные скалы и, конечно, подъём на Эльбрус.
июн
июн
июл
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 900 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять лёгкие штаны, шорты, футболки, термобелье (или подштанники), непромокаемую куртку, флисовую кофту, ветровку, шапку, повязка на голову (чтобы обезопасить уши от холодного ветра), шарф или бафф, носки, леггинсы для йоги, треккинговые ботинки, кроссовки, домашнюю одежду и обувь, кепку, солнечные очки (категория не ниже 3, при необходимости организатор окажет помощь в выборе), купальник / плавки, треккинговые палки (при наличии, но можно взять в аренду на месте), небольшой рюкзак, солнцезащитный крем (SPF 50), влажные салфетки или антисептик, поппер (сидячая пенка), дождевик, предметы личной гигиены, личную аптечку, термос / бутылку, наличные (в селе нет банкоматов), портативную зарядку.
Программа тура по дням
Дорога в Эльтюбю, Чегемские водопады
Вас ждёт трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды до села Эльтюбю, где мы будем жить. Наш путь проходит через Чегемские водопады. Обязательно сделаем остановку, чтобы насладиться их красотой: можно рассматривать водопады снизу, но вы также можете подняться на одну из смотровых площадок.
Доезжаем до места назначения, располагаемся в доме и отдыхаем после дороги. Вы можете погулять по окрестностям и пройтись по улице, вдоль которой тянется стена со стихами Кайсына Кулиева. Она ведёт к дому, где родился балкарский поэт. Здесь же увидите одну из главных достопримечательностей села — башню, которой 600 лет. Вечером поужинаем и познакомимся друг с другом поближе.
Йога для здоровья поясницы. «Город мёртвых» и Скала орлов
Начинаем утро с йоги для оздоровления поясницы. Попробуем несколько практик, чтобы ощутить своё состояние на момент начала тура и сформировать запрос на состояние к концу путешествия.
После этого отправимся в «Город мёртвых» — комплекс древних захоронений. Увидим множество склепов, окружённых можжевельником и барбарисом, узнаем легенды, связанные с этим местом. Далее остановимся у Греческой лестницы — вырубленной в отвесной скале узкой тропы, ведущей в пещеру. Затем осмотрим грот Кала-Тюбю, место, где обосновались первые местные жители в эпоху мезолита.
После дойдём до Скалы орлов, над которой парят птицы, и насладимся неповторимым видом не только на наше и соседнее сёла, но и на скальный хребет высотой более 3000 метров.
Отстройка асан. Гора Зинки, «Тёщины зубы» и аул Думала
Сегодня с утра нас ждёт сурья-намаскара. Будем заниматься поэтапной отстройкой поз — научимся правильно принимать асаны.
Затем начнём наше путешествие к горе Зинки, известняковая скальная порода которой имеет красноватый оттенок и образует причудливые формы. По пути увидим «Тёщины зубы» — отвесную скалу с вертикальными прорезями, перед которой возвышается одиночная глыба, напоминающая клык. Чем выше мы будем подниматься, тем больше разных пейзажей будет открываться взору: соседние скалы, долина, село Булунгу, тонкая нить реки. На склоне Зинки можно заметить обилие облепихи и барбариса, а воздух здесь наполнен ароматом чабреца.
Добираемся до старого аула Думала, находящегося на крутом склоне. Затем вернёмся в наш дом.
Покоряем Эльбрус и медитируем у озера Гижгит
В 07:00 выезжаем к Эльбрусу. Маршрут проходит через перевал между Чегемским и Баксанским ущельями. Сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться головокружительными видами. Постепенно доберёмся до Баксанского ущелья, которое приведёт нас к подножию Эльбруса. Увидим Тырнауз — город, расположенный высоко в горах. На гондольном подъёмнике доедем до станции Гарабаши на высоту 3847 метров. Перед нами откроется вид на белоснежных вершин.
Пообедаем в кафе. Спускаемся вниз по канатной дороге и направляемся к горному озеру Гижгит. На берегу водоёма проведём медитацию, в ходе которой исследуем своё внутреннее состояние.
Полёт на параплане, йога для выхода эмоций
В этот день желающие смогут полетать на параплане в паре с опытным инструктором. Вас с пилотом завезут на старт (взлёт происходит с горы), где снаряжают и проводят вводный инструктаж. Мы всегда заботимся о безопасности и комфорте пассажира. При желании и подходящих погодных условиях вы сможете получить максимум адреналина: пилот совершит винговеры, тугие спирали и горки.
Те, кто предпочёл провести время на земле, смогут прогуляться и насладиться природой.
Затем недалеко от парадрома займёмся йогой и дадим выход эмоциям за счёт особых дыхательных и звуковых техник. Проведём фотосессию ваших асан на фоне гор. В конце дня вы сможете попариться в бане и окунуться в купель (за дополнительную плату).
Йогатерапия у горы Тихтенген, нарзан и водопад Абай-Су
Сегодня направляемся глубже в Чегемское ущелье, в приграничную с Грузией зону. По пути увидим много гор, покрытых лесами, и скал. Посреди ущелья высится Тихтенген. На фоне горы проведём занятие йогой. Снимем напряжение с шеи, грудного отдела и поясницы. Ощутим лёгкость после и отправимся к минеральным источникам.
Пройдём по лесу через подвесные мосты и доберёмся до трёх источников, воды которых богаты железом. Получим оздоровительную порцию нарзана и направимся к водопаду Абай-Су высотой 78 м. Здесь устроим привал на обед, чтобы в полной мере насладиться моментом.
Ближе к вечеру вернёмся гостевой дом.
Подъём на гору Зинки, флай-парк и йога-нидра
Сегодня предлагаем вам попробовать разного рода активности флай-парка. Вы сможете прыгнуть с тарзанкой с высоты 50 метров (прыжок осуществляется со специально подготовленной площадки на вершине скалы) и ощутить свободное падение на 2 секунды. Инструктор обеспечит вам безопасность. Также вы можете проехать на ролике по тросу, натянутому между скалами, и увидеть под собой ущелье с голубой рекой. Вас ждёт конная прогулка недалеко от парадрома.
Получив дозу адреналина, поднимемся на гору Зинки (понадобятся треккинговые палки и ботинки для комфортного подъёма по крутой тропе). Увидим Скалистый хребет и вершины, по которым проходит граница с Грузией.
Вечером, перед сном, проводим йогу-нидру, один час которой способен заменить 4 часа сна. В процессе этой практики происходит глубокое расслабление мышц.
Окончание тура
Заряженные и отдохнувшие возвращаемся домой. Вас ожидает трансфер до аэропорта г. Минеральные Воды. По пути заедем на термальные источники «Гедуко», где желающие смогут искупаться. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.