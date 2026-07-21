Это насыщенная разноплановыми локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного отдыха. Познакомим вас с величественными Кавказскими горами. Покажем нетуристические места, которые обычно обходят стороной. Посетим древний Шоанинский храм 10 века и заглянем в тайные уголки Тебердинского заповедника.
Описание экскурсии
Мы стартуем ориентировочно в 6:30. В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и фотогеничные уголки Кавказа:
- Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране.
- По желанию остановимся у нарзанных источников, чтобы взбодриться охлаждающей минералкой прямо из-под земли.
- Заглянем в необычные Сырные пещеры. Ветер и вода долго корпели здесь над фигурными рельефами стен. Сделаем интересные фото на фоне «природного Маасдама».
- В Тебердинском заповеднике полюбуемся пейзажами под рассказы гида об этом творении природы.
- Задержимся у загадочного озера Кара-Кёль, которому около 10 тысяч лет. За это время оно успело обрасти тайнами и легендами. Познакомим с ними и вас.
- Зарядимся мощью горной реки Уллу-Муруджу — самой чистой в России и Европе. Её воды считаются целебными благодаря ионам серебра в составе.
- Посетим христианскую святыню — Шоанинский храм. С момента его строительства прошло 11 веков. Величественный и неприступный, он точно понравится ценителям древнего зодчества.
- В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами.
Примерный тайминг
6:30 — выезд
7:30 — перевал Гумбаши (смотровая)
8:30 — Сырные пещеры
9:30-10:00 — Шаонинский храм
12:00 — река Уллу Муруджи, озеро Каракель
13:00 — Домбай
15:00 — выезд обратно
Организационные детали
- Дорога в одну сторону с остановками занимает приблизительно 3 часа
- Для детей всегда есть детские кресла и бустеры
- Поездка проходит на комфортных автомобилях УАЗ Patriot, Land Rover или минивэне
- По согласованию времени выезда гид связывается накануне поездки с 20:00 до 21:00 телефонным звонком или сообщением в мессенджере
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Питание — 600–700 ₽ за чел.
- Билет на канатную дорогу — от 2700 ₽/стандартный билет и от 600 ₽ до 1500 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Подъём до Шаонинского храма — 300 ₽ за чел.
- Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|4875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 4227 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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