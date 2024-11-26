Перевал Гумбаши – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Гумбаши» в Минеральных Водах, цены от 4400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
На машине
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 06:00
21 дек в 06:00
20 000 за всё до 3 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
На машине
17 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
21 дек в 06:15
4400 за человека
В Домбай по незабываемому маршруту
На машине
скидка
5%
10 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Домбай по незабываемому маршруту
Путешествие в Домбай подарит вам невероятные впечатления от горных пейзажей и уникальных природных объектов. Ваша экскурсия - это настоящее приключение
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
1699916 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    26 ноября 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Путешествие удалось! Всё понравилось, от организации, нас забрали прямо из дома, до общей атмосферы. Отдельное спасибо нашему гиду Темирлану. Все
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    было на высоте, очень весёлый, ответственный парень. Много рассказывал об истории края, отвечал на все вопросы. Открыл нам красоты Домбая. Мы получили огромное удовольствие. Казалось,что просто путешествуем с друзьями. Спасибо

  • Y
    Yuliya
    21 ноября 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Хорошо 👌
  • Ю
    Юлия
    21 ноября 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Очень понравилась экскурсия! Удобная машина! Отличный водитель-экскурсавод! Места просто бомбические!!!
  • С
    Сергей
    19 ноября 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    Заказали через Трипстер данный тур. Сергей быстро вышел на связь. Т. к. тур был индивидуальным, то кроме заявленных локаций, нам
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    предложили еще несколько мест, в которых можно побывать по нашему желанию. Сергей очень общительный, доброжелательный, знает много "секретиков" (родничков, вкусных кафешек, и т. д), которыми поделится с путешественниками. Автомобиль чистый и удобный. Весь тур прошел в такой комфортной обстановке, что мы съездили с ним еще на одну экскурсию на плато Бермамыт.

  • S
    Stepan
    16 сентября 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    С первых и до последних минут Сергей демонстрировал высочайший профессионализм, дружелюбие и знание своего дела. Ни минуту нам не было
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    скучно, страшно или непонятно, везде себя чувствовали как дома. Сам маршрут отлично спланирован, и, учитывая отклонения в нашу пользу, мы успели везде, и даже больше. Отдельно хотелось бы отметить «советы бывалых» и вкуснейшую местную еду в кафе, где мы останавливались (когда хотели, а не когда было удобно гиду!) сытно поесть. В целом – лучше не придумаешь, было бы 10 звёзд – поставили бы 10. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    16 марта 2023
    Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
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    день рождения. В этот раз экскурсия была ещё лучше и интереснее. В конце экскурсии Олег спонтанно организовал пикник с шашками и печеной картошкой в горах. Спасибо ему огромное. Это был мой самый лучший день рождения.

  • Л
    Лариса
    24 ноября 2022
    Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
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    (сюрприз для сестры-в этот день она отмечала день рождения). С некоторыми волнениями ждали день экскурсии,т. к. погода по прибытию на Кавказские минеральные воды нас не баловала, было пасмурно, временами дождливо. Но перед выходными погода всё таки подарила нам подарок: было солнечно, по летнему тепло. В назначенный день нас забрали в семь утра прямо от санатория, в котором мы отдыхали. И прямо с этого момента начались начались наши приятные впечатления: водитель Олег- приятный, общительный молодой человек, всю дорогу рассказывал нам о местах где проезжали или останавливались, ни разу не ограничил нас во времени на остановках! Машина- чистенькая, комфортная, просто класс люкс,что немаловажно при длительных путешествиях (а проехали мы не меньше 300км). Экскурсия: дорога к перевалу -виды завораживающие! такое количество осенних красок на фоне уже побелевших вершин Кавказского хребта! Шоанинский храм! Это вообще какое-то чудо природы и трудолюбивых рук человека! Место силы! (Никак не хотелось уезжать). По дороге Олег делал небольшие остановки: по выпить чаю из горных трав с мёдом у гостеприимного хозяина,то напиться холодненького нарзана бьющего прямо из-под земли, то полюбоваться "сырными" горами или горой "кольцо", отведать осетинских пирогов в придорожном, по-домашнему уютном кафе. По дороге, между делом, приобретали разные вкусности на подарки для семьи. В конце экскурсии нас ждало полуторачасовое купание в термальных источниках! Прекрасный день! Море впечатлений и фотографий! Спасибо, команда Трипстер!

  • с
    светлана
    19 августа 2022
    Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
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    не по плану. Но наш гид Олег подстроился под наши обстоятельства, встретил и приложил максимум усилий, чтобы мы остались довольны. И правда, это время было максимально насыщено и интересно! Большое спасибо! В итоге мы получили скидку и от гида и от компании, в целом нам все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Перевал Гумбаши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
  2. Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
  3. В Домбай по незабываемому маршруту
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Приэльбрусье
  4. Плато Бермамыт
  5. Джилы-су
  6. Самое главное
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Перевал Актопрак
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в декабре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Перевал Гумбаши" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 20 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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