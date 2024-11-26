9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 06:00
21 дек в 06:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
21 дек в 06:15
4400₽ за человека
скидка
5%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Домбай по незабываемому маршруту
Путешествие в Домбай подарит вам невероятные впечатления от горных пейзажей и уникальных природных объектов. Ваша экскурсия - это настоящее приключение
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
1699916 150₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 ноября 2024Путешествие удалось! Всё понравилось, от организации, нас забрали прямо из дома, до общей атмосферы. Отдельное спасибо нашему гиду Темирлану. Все
- YYuliya21 ноября 2024Хорошо 👌
- ЮЮлия21 ноября 2024Очень понравилась экскурсия! Удобная машина! Отличный водитель-экскурсавод! Места просто бомбические!!!
- ССергей19 ноября 2024Заказали через Трипстер данный тур. Сергей быстро вышел на связь. Т. к. тур был индивидуальным, то кроме заявленных локаций, нам
- SStepan16 сентября 2024С первых и до последних минут Сергей демонстрировал высочайший профессионализм, дружелюбие и знание своего дела. Ни минуту нам не было
- ИИрина16 марта 2023Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
- ЛЛариса24 ноября 2022На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
- ссветлана19 августа 2022К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Перевал Гумбаши»
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