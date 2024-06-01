Перевал Гум-Баши – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 6 экскурсий в категории «Перевал Гум-Баши» в Минеральных Водах, цены от 4 400 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Домбаю
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
«По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
«Перевал Гум-Баши — дыхание дикой природы»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
В Домбай по незабываемому маршруту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа
Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
«Высшая точка горы Гум-Баши (2313 метров), откуда виден Эльбрус как на ладони»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
17 900 за всё до 7 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Домбай из Минвод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
«Восхитимся видами с панорамного перевала Гум-Баши — самого высокогорного в нашей стране»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
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    с погодой. Особых доплат нет, виды самые прекрасные Гид Марат просто лучший! С прекрасным чувством юмора, очень интересно рассказывал Александра всегда отвечала на любые вопросы и даже получилось перенести запланированную дату Спасибо большое да удивительную поездку!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Самые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай. Прекрасная организация поездки, комфортный автомобиль, очень внимательный, ответственный сопровождающий. Сами места поражают своей красотой,
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    фото не передают всех впечатлений. Поездка спланирована очень грамотно, большое количество локаций, остановок, так что не устаешь от пути в машине. Взяли на обед вкуснейшую форель с овощами. Обед на берегу горной реки. С собой купила горный чай. Благодарю организаторов! Поездку рекомендую!!!

    Самые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на ДомбайСамые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай
  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    Однозначно рекомендуем Сергея, я уверен, что такого подхода к организации экскурсии вы не найдете. Все продумано до мелочей. Отвезет в такие места, куда никто не возит. Куча впечатлений и эмоций.
  • А
    Анастасия
    7 апреля 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    Очень понравилась экскурсия, маршрут составлен таким образом, что за один день можно увидеть от невысоких "мягких" вершин Кисловодска до величественных
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    пик Домбая, попасть из лета в зиму и обратно. Погода в горах переменчива и нам удалось застать кажется все её проявления: солнце, облака, снег, дождь и радугу. Большая благодарность Сергею, что не ограничивал во времени подсказывал, где и как лучше. Это позволило нам насладиться в полной мере. Рекомендую экскурсию однозначно.

  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Домбай по незабываемому маршруту
    Все понравилось, экскурсовода рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Большое путешествие по Домбаю
    Ездили в путешествие с дочкой, 14 лет, подругой, и её дочкой, 14 лет. Очень понравился маршрут. Карен очень внимательный гид,
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    все наши просьбы и пожелания выполнял моментально. Было интересно и комфортно на всем протяжении путешествия! Очень понравился Домбай, горы нереальной красоты. Всем рекомендую.

  • Л
    Людмила
    19 июня 2023
    Большое путешествие по Домбаю
    Путешествие понравилось, но было маловато времени, мы все время торопились. Мы сами виноваты, надо было выезжать пораньше. Мы выехали из Железноводска примерно в 8-40. В остальном было все отлично. Детям-подросткам понравилось, они не скучали, остались довольны. Красивая природа, множество впечатлений
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2023
    Большое путешествие по Домбаю
    Спасибо большое Карену за увлекательное путешествие по Домбаю. Изумительные места. Удивительный рассказчик. Показал нам много интересных мест. Обедали в хорошем кафе. Всё очень и очень на уровне. Будем обращаться ещё, именно к Карену. Спасибо ему большое.
  • И
    Ирина
    16 марта 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
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    день рождения. В этот раз экскурсия была ещё лучше и интереснее. В конце экскурсии Олег спонтанно организовал пикник с шашками и печеной картошкой в горах. Спасибо ему огромное. Это был мой самый лучший день рождения.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Перевал Гум-Баши»

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Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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