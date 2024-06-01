Е Елена Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод читать дальше с погодой. Особых доплат нет, виды самые прекрасные Гид Марат просто лучший! С прекрасным чувством юмора, очень интересно рассказывал Александра всегда отвечала на любые вопросы и даже получилось перенести запланированную дату Спасибо большое да удивительную поездку! Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло

М Мария Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.

А Алина Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод читать дальше фото не передают всех впечатлений. Поездка спланирована очень грамотно, большое количество локаций, остановок, так что не устаешь от пути в машине. Взяли на обед вкуснейшую форель с овощами. Обед на берегу горной реки. С собой купила горный чай. Благодарю организаторов! Поездку рекомендую!!! Самые замечательные впечатления от авто путешествия на Домбай. Прекрасная организация поездки, комфортный автомобиль, очень внимательный, ответственный сопровождающий. Сами места поражают своей красотой,

А Алексей В Домбай по незабываемому маршруту Однозначно рекомендуем Сергея, я уверен, что такого подхода к организации экскурсии вы не найдете. Все продумано до мелочей. Отвезет в такие места, куда никто не возит. Куча впечатлений и эмоций.

А Анастасия В Домбай по незабываемому маршруту читать дальше пик Домбая, попасть из лета в зиму и обратно. Погода в горах переменчива и нам удалось застать кажется все её проявления: солнце, облака, снег, дождь и радугу. Большая благодарность Сергею, что не ограничивал во времени подсказывал, где и как лучше. Это позволило нам насладиться в полной мере. Рекомендую экскурсию однозначно. Очень понравилась экскурсия, маршрут составлен таким образом, что за один день можно увидеть от невысоких "мягких" вершин Кисловодска до величественных

А Алексей В Домбай по незабываемому маршруту Все понравилось, экскурсовода рекомендую!

Е Екатерина Большое путешествие по Домбаю читать дальше все наши просьбы и пожелания выполнял моментально. Было интересно и комфортно на всем протяжении путешествия! Очень понравился Домбай, горы нереальной красоты. Всем рекомендую. Ездили в путешествие с дочкой, 14 лет, подругой, и её дочкой, 14 лет. Очень понравился маршрут. Карен очень внимательный гид,

Л Людмила Большое путешествие по Домбаю Путешествие понравилось, но было маловато времени, мы все время торопились. Мы сами виноваты, надо было выезжать пораньше. Мы выехали из Железноводска примерно в 8-40. В остальном было все отлично. Детям-подросткам понравилось, они не скучали, остались довольны. Красивая природа, множество впечатлений

Т Татьяна Большое путешествие по Домбаю Спасибо большое Карену за увлекательное путешествие по Домбаю. Изумительные места. Удивительный рассказчик. Показал нам много интересных мест. Обедали в хорошем кафе. Всё очень и очень на уровне. Будем обращаться ещё, именно к Карену. Спасибо ему большое.