Экскурсии на микроавтобусе в Минеральных Водах с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 07:30
75006 000 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
    читать дальше

    очень энергичный и общительный мужчина, отвечал на все вопросы, видно, что любит свои родные края. Всегда было достаточно времени на локациях, нас не торопили, если кто-то задерживался, всегда всех ждали. Попробовали очень вкусные хычины и нереальный чай в придорожном кафе, там же ужинали, еда вкусная и недорогая. Виды сказочные, все время пути было не оторвать взгляд от видов из окна, хотелось беспрерывно все снимать и фотографировать, очень красиво! Суслики милейшие создания, поразило то, как аккуратно они брали морковку из наших рук. Спасибо Роману, что подготовил для них угощение. Очень яркая и красивая экскурсия! Большое спасибо!

    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
    читать дальше

    первой минуты гид Владимир окружил заботой и вниманием. Большой молодец! Мы как будто с близким родственником путешествовали. А ещё он очень профессиональный водитель и опытный гид. Знает когда лучше прибыть на локацию, с какого ракурса сделать лучшие фотографии. Но про шикарную природу даже говорить не стоит. Организаторам тура тоже большое спасибо. Локации выбраны разнообразные, тут и Эльбрус, и водопады, и красивая дорога!!! Очень понравилось, что группа была маленькая, всего 6 человек. Поэтому все было очень гибко и мобильно. Опять же спасибо организаторам! Друзья, если вы ещё раздумываете ехать или не ехать, то однозначно ЕХАТЬ!!!!!!

    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
  • Д
    Денис
    31 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
    читать дальше

    относился к нам с терпением, когда мы где то задерживались. Маршрут также очень понравился, особенно окрестности Эльбруса. Единственное, что немного омрачило поездку, это внезапный град, но горы на то и горы, что погода в них непредсказуема

    Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
    Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне))) Организатор Анастасия быстро реагирует
    читать дальше

    на все вопросы, гид Артемий - великолепный, он начал рассказ, как только мы выехали из Минеральных вод и закончил его в самом конце, когда мы уже начали засыпать))) очень много локаций, только и успевали садиться и выходить из машины) Артемий не сильно торопил, несколько раз подчеркивал, что мы приехали отдыхать) хорошо выстроена экскурсия, спасибо гиду, что Кармадонское ущелье сделал последней точкой, в конце дня после него мы уже приуныли, все-таки там произошло трагическое событие, которое унесло столько жизней.

    Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
    Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане большого количества точек, но
    читать дальше

    это того стоит! Да и компания у нас собралась веселая, включая гида Александра, поэтому время в дороге прошло незаметно, даже несмотря на дожди местами))

    Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане
  • А
    Арина
    13 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
    читать дальше

    но выбрали программу Tripster «Из Минвод на Эльбрус» И не прогадали!!! Программа полностью совпадает с описанием: комфортный транспорт, эрудированный, с чувством юмора гид Далхат, вкусная кухня, прекрасные локации и хорошая компания (нас было 8 человек) Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему терпеливому гиду Далхату! Обязательно вернемся снова!

    Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
    Спасибо организаторам и водителю Андрею, путешествие было увлекательным, рекомендую!
  • К
    КоролёваЕкатерина
    3 мая 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
    Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря интересным рассказам нашего гида
    читать дальше

    Константина и маршрутам. Несмотря на то, что было облачно и периодами мы были в полном тумане, мы не сдались и поднялись в горы. И на вершине была прекрасная погода и мы насладились видами. Это было незабываемо красиво. Поели вкусных осетинских пирогов, проехали весь маршрут на позитиве. Было маленькая группа из 5 человек и это еще один приятный бонус для нас) Константину, отдельное спасибо.

    Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Минвод - на Эльбрус
  2. Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
  3. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
  4. Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Минеральных Водах с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Минеральных Вод и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам