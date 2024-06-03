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первой минуты гид Владимир окружил заботой и вниманием. Большой молодец! Мы как будто с близким родственником путешествовали. А ещё он очень профессиональный водитель и опытный гид. Знает когда лучше прибыть на локацию, с какого ракурса сделать лучшие фотографии. Но про шикарную природу даже говорить не стоит. Организаторам тура тоже большое спасибо. Локации выбраны разнообразные, тут и Эльбрус, и водопады, и красивая дорога!!! Очень понравилось, что группа была маленькая, всего 6 человек. Поэтому все было очень гибко и мобильно. Опять же спасибо организаторам! Друзья, если вы ещё раздумываете ехать или не ехать, то однозначно ЕХАТЬ!!!!!!