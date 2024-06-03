1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 07:30
75006 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
- ООксана2 июня 2024Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
- ДДенис31 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
- ЮЮлия28 мая 2024Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне))) Организатор Анастасия быстро реагирует
- ААнна23 мая 2024Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане большого количества точек, но
- ААрина13 мая 2024Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
- ЕЕлена12 мая 2024Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
- ААнна9 мая 2024Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
- ИИрина7 мая 2024Спасибо организаторам и водителю Андрею, путешествие было увлекательным, рекомендую!
- ККоролёваЕкатерина3 мая 2024Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря интересным рассказам нашего гида
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На микроавтобусе»
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