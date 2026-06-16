Вы увидите места, связанные с Лермонтовым, старинные курортные парки, питьевые галереи, храмы и знаковые архитектурные объекты. А ещё полюбуетесь природой Кавказа и попробуете минеральную воду из знаменитых источников региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пятигорск

Вы узнаете историю возникновения города, посетите старинный парк «Цветник» и знаменитый Провал — то самое место, где, по сюжету романа, Остап Бендер продавал билеты. И конечно, побываете в знаковых местах, связанных с жизнью и творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова.

Железноводск

Небольшой уютный курортный город, который часто называют Кавказской Швейцарией. Вы увидите Яйцо желаний, Пушкинскую галерею и попробуете воду из известных минеральных источников Железноводска.

Кисловодск

Увидите заточённого в гроте Демона — героя одноимённой поэмы М. Ю. Лермонтова, прогуляетесь по Курортному бульвару, посетите крупнейшую питьевую галерею и место первого выхода нарзана на поверхность. А ещё пройдёте по локациям, где снимался фильм «Чебурашка».

Ессентуки

Посетите храмовый комплекс Петра и Павла, где находится самый высокий в России скульптурный образ Иисуса Христа. Увидите здание Механотерапии, Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу, а также попробуете знаменитую ессентукскую минеральную воду.

Организационные детали