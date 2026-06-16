По городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Познакомиться с Пятигорском, Ессентуками, Железноводском и Кисловодском
Вы увидите места, связанные с Лермонтовым, старинные курортные парки, питьевые галереи, храмы и знаковые архитектурные объекты. А ещё полюбуетесь природой Кавказа и попробуете минеральную воду из знаменитых источников региона.
Описание экскурсии
Пятигорск
Вы узнаете историю возникновения города, посетите старинный парк «Цветник» и знаменитый Провал — то самое место, где, по сюжету романа, Остап Бендер продавал билеты. И конечно, побываете в знаковых местах, связанных с жизнью и творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова.
Железноводск
Небольшой уютный курортный город, который часто называют Кавказской Швейцарией. Вы увидите Яйцо желаний, Пушкинскую галерею и попробуете воду из известных минеральных источников Железноводска.
Кисловодск
Увидите заточённого в гроте Демона — героя одноимённой поэмы М. Ю. Лермонтова, прогуляетесь по Курортному бульвару, посетите крупнейшую питьевую галерею и место первого выхода нарзана на поверхность. А ещё пройдёте по локациям, где снимался фильм «Чебурашка».
Ессентуки
Посетите храмовый комплекс Петра и Павла, где находится самый высокий в России скульптурный образ Иисуса Христа. Увидите здание Механотерапии, Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу, а также попробуете знаменитую ессентукскую минеральную воду.
Организационные детали
Поедем на автомобиле BMW
Можно начать экскурсию из Железноводска, Пятигорска, Ессентуков. Старт из Кисловодска — за доплату 2000 ₽
По понедельникам вход в Провал закрыт
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 216 туристов
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами.
Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
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