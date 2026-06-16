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По городам Кавказских Минеральных Вод за один день

Познакомиться с Пятигорском, Ессентуками, Железноводском и Кисловодском
Вы увидите места, связанные с Лермонтовым, старинные курортные парки, питьевые галереи, храмы и знаковые архитектурные объекты. А ещё полюбуетесь природой Кавказа и попробуете минеральную воду из знаменитых источников региона.
По городам Кавказских Минеральных Вод за один день
По городам Кавказских Минеральных Вод за один день
По городам Кавказских Минеральных Вод за один день

Описание экскурсии

Пятигорск

Вы узнаете историю возникновения города, посетите старинный парк «Цветник» и знаменитый Провал — то самое место, где, по сюжету романа, Остап Бендер продавал билеты. И конечно, побываете в знаковых местах, связанных с жизнью и творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова.

Железноводск

Небольшой уютный курортный город, который часто называют Кавказской Швейцарией. Вы увидите Яйцо желаний, Пушкинскую галерею и попробуете воду из известных минеральных источников Железноводска.

Кисловодск

Увидите заточённого в гроте Демона — героя одноимённой поэмы М. Ю. Лермонтова, прогуляетесь по Курортному бульвару, посетите крупнейшую питьевую галерею и место первого выхода нарзана на поверхность. А ещё пройдёте по локациям, где снимался фильм «Чебурашка».

Ессентуки

Посетите храмовый комплекс Петра и Павла, где находится самый высокий в России скульптурный образ Иисуса Христа. Увидите здание Механотерапии, Николаевские ванны и Алексеевскую грязелечебницу, а также попробуете знаменитую ессентукскую минеральную воду.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле BMW
  • Можно начать экскурсию из Железноводска, Пятигорска, Ессентуков. Старт из Кисловодска — за доплату 2000 ₽
  • По понедельникам вход в Провал закрыт
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 216 туристов
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.

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