Экскурсия в Кабардино-Балкарию предлагает уникальную возможность насладиться красотой озера Гижгит и величием Эльбруса.
Участники мини-группы до 8 человек отправятся на внедорожнике или минивэне, чтобы увидеть поляну Нарзанов и Баксанское ущелье.
В программе также канатная дорога на Эльбрус, прогулка по ущелью Адыр-Су и дегустация балкарских хычинов. Путешествие включает посещение Тырныауза и посёлка Нейтрино. Не упустите шанс сделать незабываемые фото и попробовать горный чай
Участники мини-группы до 8 человек отправятся на внедорожнике или минивэне, чтобы увидеть поляну Нарзанов и Баксанское ущелье.
В программе также канатная дорога на Эльбрус, прогулка по ущелью Адыр-Су и дегустация балкарских хычинов. Путешествие включает посещение Тырныауза и посёлка Нейтрино. Не упустите шанс сделать незабываемые фото и попробовать горный чай
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортное путешествие в мини-группе
- 🏞 Величественные виды озера Гижгит
- ⛰ Захватывающая панорама Эльбруса
- 🍽 Дегустация национальной кухни
- 📸 Уникальные фото на память
- 🗺 Посещение интересных мест
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Эльбрус
- Баксанское ущелье
- Ущелье Адыр-Су
- Поляна Нарзанов
Описание экскурсии
- Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
- Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
- Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память.
- Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
- Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».
А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 2300 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 22 000 руб. за группу до 4 человек и по 3000 руб. за каждого следующего участника.
- Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов. Возьмите с собой тёплую одежду: кофта/куртка, закрытая удобная обувь, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки.
- На Эльбрус вы поднимаетесь по канатной дороге в закрытой кабинке. На каждой станции (их 3) есть кафе, где можно перекусить или погреться.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 6703 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
11 ноя 2024
Мне очень понравилась экскурсия, хороший маршрут. Удобная машина, чуткий водитель - предложил плед, все тонкости маршрута рассказал.
Здорово, что на Эльбрусе можно арендовать теплую обувь и куртку!
Здорово, что на Эльбрусе можно арендовать теплую обувь и куртку!
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