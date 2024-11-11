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Экскурсия в Кабардино-Балкарию предлагает уникальную возможность насладиться красотой озера Гижгит и величием Эльбруса.



Участники мини-группы до 8 человек отправятся на внедорожнике или минивэне, чтобы увидеть поляну Нарзанов и Баксанское ущелье.



В программе также канатная дорога на Эльбрус, прогулка по ущелью Адыр-Су и дегустация балкарских хычинов. Путешествие включает посещение Тырныауза и посёлка Нейтрино. Не упустите шанс сделать незабываемые фото и попробовать горный чай

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