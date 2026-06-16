Превратить дорогу в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии
Переезд в Архыз может стать не просто трансфером, а знакомством с Кавказом.
По пути вы увидите перевал Гумбаши, гору Кольцо, Сырные пещеры, древний шоанинский храм и наскальный Лик Христа. К моменту прибытия в Архыз у вас уже сложится яркое впечатление о природе этого горного края.
Описание трансфер
Гора Кольцо
Уникальный памятник природы, расположенный на окраине Кисловодска, на Боргустанском хребте.
Перевал Гумбаши
Самый высокогорный перевал России, к которому ведёт асфальтированная дорога (2144 м над уровнем моря). Отсюда открываются впечатляющие виды на Эльбрус и западную часть Главного Кавказского хребта.
Сырные пещеры
Необычный результат воздействия природных стихий — воды и ветра — на скальные породы.
Шоанинский храм
Подъём на гору Шоана открывает виды на зелёные склоны и старинный храм, расположенный на высоте 1040 м над уровнем моря. Это место дарит ощущение покоя и умиротворения.
Памятник обороне Кавказских перевалов
Архитектурный комплекс, посвящённый защитникам перевалов в годы Великой Отечественной войны, — символ стойкости и мужества.
Наскальный Лик Христа
Образ в гроте хребта Мицешта напоминает лик Христа на Туринской плащанице и икону «Христос Пантократор» из Синайского монастыря. К святыне ведёт лестница из 526 ступеней.
Организационные детали
Поедем на легковом автомобиле Toyota Camry (возможно 1 детское место от 7 лет + 3 взрослых, или 4 взрослых места)
Начать маршрут возможно из любого города КМВ
Дополнительно оплачивается подъём к Шоанинскому храму — 250 ₽ с чел.
С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 23 туристов
Более 15 лет профессионально занимаюсь экологической, природоохранной деятельностью, помогу увидеть красоту природы, почувствовать энергию от активного отдыха в красивейших местах Северного Кавказа
Входит в следующие категории Минеральных Вод
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