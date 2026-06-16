Переезд в Архыз может стать не просто трансфером, а знакомством с Кавказом. По пути вы увидите перевал Гумбаши, гору Кольцо, Сырные пещеры, древний шоанинский храм и наскальный Лик Христа. К моменту прибытия в Архыз у вас уже сложится яркое впечатление о природе этого горного края.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Гора Кольцо

Уникальный памятник природы, расположенный на окраине Кисловодска, на Боргустанском хребте.

Перевал Гумбаши

Самый высокогорный перевал России, к которому ведёт асфальтированная дорога (2144 м над уровнем моря). Отсюда открываются впечатляющие виды на Эльбрус и западную часть Главного Кавказского хребта.

Сырные пещеры

Необычный результат воздействия природных стихий — воды и ветра — на скальные породы.

Шоанинский храм

Подъём на гору Шоана открывает виды на зелёные склоны и старинный храм, расположенный на высоте 1040 м над уровнем моря. Это место дарит ощущение покоя и умиротворения.

Памятник обороне Кавказских перевалов

Архитектурный комплекс, посвящённый защитникам перевалов в годы Великой Отечественной войны, — символ стойкости и мужества.

Наскальный Лик Христа

Образ в гроте хребта Мицешта напоминает лик Христа на Туринской плащанице и икону «Христос Пантократор» из Синайского монастыря. К святыне ведёт лестница из 526 ступеней.

Организационные детали