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Трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Архыз

Превратить дорогу в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии
Переезд в Архыз может стать не просто трансфером, а знакомством с Кавказом.

По пути вы увидите перевал Гумбаши, гору Кольцо, Сырные пещеры, древний шоанинский храм и наскальный Лик Христа. К моменту прибытия в Архыз у вас уже сложится яркое впечатление о природе этого горного края.
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Архыз
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Архыз
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Архыз

Описание трансфер

Гора Кольцо

Уникальный памятник природы, расположенный на окраине Кисловодска, на Боргустанском хребте.

Перевал Гумбаши

Самый высокогорный перевал России, к которому ведёт асфальтированная дорога (2144 м над уровнем моря). Отсюда открываются впечатляющие виды на Эльбрус и западную часть Главного Кавказского хребта.

Сырные пещеры

Необычный результат воздействия природных стихий — воды и ветра — на скальные породы.

Шоанинский храм

Подъём на гору Шоана открывает виды на зелёные склоны и старинный храм, расположенный на высоте 1040 м над уровнем моря. Это место дарит ощущение покоя и умиротворения.

Памятник обороне Кавказских перевалов

Архитектурный комплекс, посвящённый защитникам перевалов в годы Великой Отечественной войны, — символ стойкости и мужества.

Наскальный Лик Христа

Образ в гроте хребта Мицешта напоминает лик Христа на Туринской плащанице и икону «Христос Пантократор» из Синайского монастыря. К святыне ведёт лестница из 526 ступеней.

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле Toyota Camry (возможно 1 детское место от 7 лет + 3 взрослых, или 4 взрослых места)
  • Начать маршрут возможно из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается подъём к Шоанинскому храму — 250 ₽ с чел.
  • С вами будет водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 23 туристов
Более 15 лет профессионально занимаюсь экологической, природоохранной деятельностью, помогу увидеть красоту природы, почувствовать энергию от активного отдыха в красивейших местах Северного Кавказа

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