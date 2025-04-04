Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз
Быстро и безопасно добраться от аэропорта или вокзала до курорта или наоборот
Завтра в 00:30
7 мар в 00:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в посёлок Архыз с экскурсией
Удобный способ увидеть Кавказ во всей его красоте - от шумных рек до горных пиков
Завтра в 14:00
7 мар в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 апреля 2025Насыщенная экскурсия, комфортная машина, большое спасибо Роману!
- ООльга25 декабря 2024Красивая экскурсия, но нам очень повезло с погодой. Был прекрасный солнечный день и все посещаемые места просто играли красками. Спасибо гиду Роману не только как гиду, но и как очень аккуратному водителю. Рекомендую.
- ЮЮлия18 июня 2024Шикарные места, очень много успели посмотреть. Спасибо за организацию, обязательно вернёмся ещё за новыми впечатлениями по новым маршрутам!
- ННадежда27 мая 202425 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую
- ААнна16 мая 2024Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!
Погода была
- ППолина15 июня 2023Шикарная экскурсия! Огромное спасибо организатору Людмиле и экскурсоводу Роману! Видно, что человек знает местность - ответил на все наши вопросы!
- ООльга7 мая 2023Спасибо огромное за экскурсию организатору Людмиле и нашему гиду Сергею! Гостеприимно, интересно и впечатляюще). Мы ездили на Домбай, чуть изменив маршрут, и остались более, чем довольны! Много красивейших контрастных мест! Спасибо искреннее!
- GGrigoriy6 апреля 2023Большое спасибо организаторам и гиду Роману за увлекательное и приятное путешествие!
- ННиколай24 августа 2022Спасибо гиду Сергею. Отлично провел день, лайтовое путешествию с крутими видами.
- ЕЕвгения27 июля 2022Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!
Так получилось, что внутри нашей компании цели немного изменились и очень удобно,
- ННаталья10 июля 2022Индивидуальный тур всегда хорош тем, что ты путешествуешь как гость. В данном случае на отличной, с хорошей проходимостью и комфортабельной машине с интересным собеседником! Проезжали там где другие ходили пешком, видели красивейшие виды, вкусно поели. Роман молодец, спасибо ему!
- ЕЕлена21 июня 2022Выбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне и организация и гид, который
- аанна30 мая 2022Экскурсия была просто великолепная и незабываемая. Станислав отличный гид и прекрасный собеседник. Особо хочется отметить, что поездка в горы всегда
- ГГригорий24 мая 2022Восторг!
Получил больше чем рассчитывал, увлекательна и невероятная по своей красоте поездка!
