Мои заказы

Экскурсии в Архыз из Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Архыз» в Минеральных Водах, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
На машине
12 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Завтра в 08:00
7 мар в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз
На машине
Трансфер в/из аэропорта
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз
Быстро и безопасно добраться от аэропорта или вокзала до курорта или наоборот
Завтра в 00:30
7 мар в 00:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в посёлок Архыз с экскурсией
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в посёлок Архыз с экскурсией
Удобный способ увидеть Кавказ во всей его красоте - от шумных рек до горных пиков
Завтра в 14:00
7 мар в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 апреля 2025
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Насыщенная экскурсия, комфортная машина, большое спасибо Роману!
    Насыщенная экскурсия, комфортная машина, большое спасибо Роману!
  • О
    Ольга
    25 декабря 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Красивая экскурсия, но нам очень повезло с погодой. Был прекрасный солнечный день и все посещаемые места просто играли красками. Спасибо гиду Роману не только как гиду, но и как очень аккуратному водителю. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Шикарные места, очень много успели посмотреть. Спасибо за организацию, обязательно вернёмся ещё за новыми впечатлениями по новым маршрутам!
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую
    читать дальше

    компанию- в итоге ездили на комфортабельном авто Тойота Прада - быстрая, безопасная, шустрая:) у нас был прекрасный гид Тауби - веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Перевал, архыз…. Рекомендую!

    25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!
    Погода была
    читать дальше

    разная, как положено в горах- то солнце, то дождь, то холодный ветер и снег! И это все вместе с прекрасной природой, потрясающими видами подарило нам такую наполненность радостью и счастьем! Спасибо большое всей команде! И до новых встреч! 🤗

    Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!
  • П
    Полина
    15 июня 2023
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Шикарная экскурсия! Огромное спасибо организатору Людмиле и экскурсоводу Роману! Видно, что человек знает местность - ответил на все наши вопросы!
    читать дальше

    Очень внимателен и тактичен. Помимо этого, маршрут был построен так, что мы посмотрели все достопримечательности из аэропорта до нашего отеля! Очень хорошая и информативная экскурсия, огромное спасибо!

  • О
    Ольга
    7 мая 2023
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Спасибо огромное за экскурсию организатору Людмиле и нашему гиду Сергею! Гостеприимно, интересно и впечатляюще). Мы ездили на Домбай, чуть изменив маршрут, и остались более, чем довольны! Много красивейших контрастных мест! Спасибо искреннее!
  • G
    Grigoriy
    6 апреля 2023
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Большое спасибо организаторам и гиду Роману за увлекательное и приятное путешествие!
    Большое спасибо организаторам и гиду Роману за увлекательное и приятное путешествие!Большое спасибо организаторам и гиду Роману за увлекательное и приятное путешествие!Большое спасибо организаторам и гиду Роману за увлекательное и приятное путешествие!Большое спасибо организаторам и гиду Роману за увлекательное и приятное путешествие!Большое спасибо организаторам и гиду Роману за увлекательное и приятное путешествие!
  • Н
    Николай
    24 августа 2022
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Спасибо гиду Сергею. Отлично провел день, лайтовое путешествию с крутими видами.
    Спасибо гиду Сергею. Отлично провел день, лайтовое путешествию с крутими видамиСпасибо гиду Сергею. Отлично провел день, лайтовое путешествию с крутими видамиСпасибо гиду Сергею. Отлично провел день, лайтовое путешествию с крутими видами
  • Е
    Евгения
    27 июля 2022
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!
    Так получилось, что внутри нашей компании цели немного изменились и очень удобно,
    читать дальше

    что прямо на месте мы смогли изменить локацию с Архыз на Чегем.
    Это очень удобно, так как можно, исходя из погоды, корректировать маршрут.
    Было очень много локаций, поездка сопровождалась рассказами, местными легендами, языковыми пояснениями, знакомством с бытом, образом жизни местных и т. д.
    Море фотографий, океан эмоций и уже планы на сентябрьскую поездку!!!
    P.S. Огромное спасибо Роману за аккуратное вождение и помощь на сложных участках дороги.
    Уже готовимся с группой в новое путешествие на сентябрь!!!

    Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!Сказать, что нам понравилась поездка - ничего не сказать!
  • Н
    Наталья
    10 июля 2022
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Индивидуальный тур всегда хорош тем, что ты путешествуешь как гость. В данном случае на отличной, с хорошей проходимостью и комфортабельной машине с интересным собеседником! Проезжали там где другие ходили пешком, видели красивейшие виды, вкусно поели. Роман молодец, спасибо ему!
  • Е
    Елена
    21 июня 2022
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Выбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне и организация и гид, который
    читать дальше

    побробно рассказывал про достопримечательности. Так получилось что с утра мы с подругой не успели выпить кофе и нас довезли до чудесной кофейни в рамках маршрута и мы продолжили экскурсию. Очень рекомендую, Архыз – великолепный курорт Северного Кавказа. Попав сюда один раз, но уже понимаю, что никогда не забуду величественные горы, которые обрамляют сокровища, таящиеся в этом чудесном крае. Что и говорить, но я была приятно удивлена когда мы приехали в научно-исследовательский институт Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН), которая находится в долине реки Большой Зеленчук. Гид рассказал что там находятся крупнейшие телескопы мира и проводятся наземные астрономические наблюдения во всем диапазоне электромагнитного излучения. Масштаб поражает! Панорами Архыза можно поражат воображение хребты гор простирается более чем на 30 км параллельно Главному Кавказскому хребту. Фотографии просто чудесные, ну и горный чай любезно сваренный гидом прямо у подножия гор пришелся по вкусу. Большое спасибо за поездку! Обязательно вернусь к вам как к организаторам в поездки по Ингушетии, Дагестану. Редко кто может так душевно все организовать, уезжать не хотелось!

    Выбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне иВыбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне иВыбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне иВыбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне иВыбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне иВыбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне иВыбрала в качестве экскурсии поездку в Арзыз и осталась очень доволна, все на высшем уровне и
  • а
    анна
    30 мая 2022
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Экскурсия была просто великолепная и незабываемая. Станислав отличный гид и прекрасный собеседник. Особо хочется отметить, что поездка в горы всегда
    читать дальше

    сопряжена с непростой дорогой, мы попали в туман, а на обратном пути - в метель на перевале. Станислав отлично со всем справился, с ним было очень комфортно и надежно путешествовать.
    Показал нам отличные места для фотосъемок, познакомил с местными культурными национальными традициями и верованиями, и с местной кухней. - таких вкусных шашлыков и пирогов, как в семейном подворье в селе Косты Хетагурова мы еще не пробовали! Путешествие было легким, веселым, непринужденным. Мы посмотрели и древние храмы и святилища, окунулись в историю древних аланов, прошли пятьсот ступеней к нерукотворному лику Христа, увидели горы в их первозданной красоте и даже лошадей в тумане;)! Станислав, благодарим от всей души за эту красоту!

  • Г
    Григорий
    24 мая 2022
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Восторг!
    Получил больше чем рассчитывал, увлекательна и невероятная по своей красоте поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Архыз»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод;
  2. Трансфер из Минеральных Вод в Архыз;
  3. Трансфер из Минеральных Вод в посёлок Архыз с экскурсией.
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Эльбрус;
  2. Самое главное;
  3. Гижгит;
  4. Домбай;
  5. Приэльбрусье;
  6. Чегемские водопады;
  7. Парк Цветник;
  8. Плато Бермамыт;
  9. Перевал Гум-Баши;
  10. Гора Змейка.
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в марте 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Архыз" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Архыз», 15 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май