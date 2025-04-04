читать дальше

побробно рассказывал про достопримечательности. Так получилось что с утра мы с подругой не успели выпить кофе и нас довезли до чудесной кофейни в рамках маршрута и мы продолжили экскурсию. Очень рекомендую, Архыз – великолепный курорт Северного Кавказа. Попав сюда один раз, но уже понимаю, что никогда не забуду величественные горы, которые обрамляют сокровища, таящиеся в этом чудесном крае. Что и говорить, но я была приятно удивлена когда мы приехали в научно-исследовательский институт Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН), которая находится в долине реки Большой Зеленчук. Гид рассказал что там находятся крупнейшие телескопы мира и проводятся наземные астрономические наблюдения во всем диапазоне электромагнитного излучения. Масштаб поражает! Панорами Архыза можно поражат воображение хребты гор простирается более чем на 30 км параллельно Главному Кавказскому хребту. Фотографии просто чудесные, ну и горный чай любезно сваренный гидом прямо у подножия гор пришелся по вкусу. Большое спасибо за поездку! Обязательно вернусь к вам как к организаторам в поездки по Ингушетии, Дагестану. Редко кто может так душевно все организовать, уезжать не хотелось!