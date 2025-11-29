Один из самых впечатляющих маршрутов в республике! В группе до 8 человек вы оцените картинные виды гор цвета ультрамарина и фактурных котловин. Увидите последствия схода ледника Колка. Побываете у самого высокогорного монастыря в России.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу Сергея Бодрова. Вы увидите следы бедствия, изменившего пейзажи реки Геналдон.

Знаменитый Город мёртвых

Крупнейший некрополь Кавказа стоит на склонах Даргавского ущелья вот уже семьсот лет. Издалека место похоже на поселение с домами — но на деле это комплекс древних склепов, где захоронены тысячи человек.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

В завершение мы отправимся в Куртатинское ущелье, где вблизи посёлка Верхний Фиагдон вы посетите знаковый монастырь. Основан он не так давно, в 2000 году. Но интересен тем, что является самым высокогорным и южным православным монастырём в стране. А ещё он весьма живописен, ведь со всех сторон окружён горами.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном внедорожнике/минивэне

Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию, средний чек 1000 ₽ за чел.) и посещение Города мёртвых — 200 ₽ за чел.

Как проходит поездка