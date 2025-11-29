Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - из МинВод в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Даргавс и Аланский монастырь
Один из самых впечатляющих маршрутов в республике! В группе до 8 человек вы оцените картинные виды гор цвета ультрамарина и фактурных котловин. Увидите последствия схода ледника Колка. Побываете у самого высокогорного монастыря в России.
Описание экскурсии
Кармадонское ущелье
Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу Сергея Бодрова. Вы увидите следы бедствия, изменившего пейзажи реки Геналдон.
Знаменитый Город мёртвых
Крупнейший некрополь Кавказа стоит на склонах Даргавского ущелья вот уже семьсот лет. Издалека место похоже на поселение с домами — но на деле это комплекс древних склепов, где захоронены тысячи человек.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
В завершение мы отправимся в Куртатинское ущелье, где вблизи посёлка Верхний Фиагдон вы посетите знаковый монастырь. Основан он не так давно, в 2000 году. Но интересен тем, что является самым высокогорным и южным православным монастырём в стране. А ещё он весьма живописен, ведь со всех сторон окружён горами.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике/минивэне
Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию, средний чек 1000 ₽ за чел.) и посещение Города мёртвых — 200 ₽ за чел.
Как проходит поездка
С вами будет один из водителей нашей команды
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий (по согласованию с группой)
Путешествие можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 339 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!