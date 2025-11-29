Мои заказы

В Кабардино-Балкарию из МинВод - в мини-группе

«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Наш маршрут охватывает топовые достопримечательности двух регионов республики.

В Черекском районе вы посетите дивный водопад, «норвежский» мыс и самое глубокое карстовое озеро России. Проедете по фантастической теснине и познакомитесь с историей старинного селения. Искупаетесь в источниках Аушигера. А в Урванском районе осмотрите необычный для Кавказа замок. Путешествие проходит в группе до 8 человек.
В Кабардино-Балкарию из МинВод - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из МинВод - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из МинВод - в мини-группе

Описание экскурсии

Селение Карасу и водопад

Наша первая локация — старое кабардино-балкарское село и водопад неподалёку. Он не большой, но очень живописный: его поток струится по разноцветному мху. Кроме того, здесь можно попить и набрать с собой воду — она чистейшая и приятная на вкус.

«Язык тролля»

Уменьшенная копия норвежской достопримечательности есть в нескольких уголках Кавказа, в том числе и здесь. С выступа в ущелье Безенги вам откроется впечатляющий вид на Безенгийскую стену и горы-пятитысячники.

Голубые озёра

Далее в программе группа из пяти озёр, наиболее известное из которых — Церик-Кёль — самое глубокое карстовое озеро в России. Вы услышите о загадках и многочисленных исследованиях водоёма. Полюбуетесь волшебными оттенками воды. И оцените пейзажи местности, окружённой скалами, альпийскими лугами и густыми лесами.

Черекская теснина

Впереди у нас знаменитая теснина, прорубленная Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле нависают скалы, а от видов по-настоящему захватывает дух. Только представьте, какие здесь получатся фотографии!

Верхняя Балкария

Старинное селение перенесёт вас в мир далёкого прошлого. Вы познакомитесь с непростой историей места, осмотрите сохранившуюся сторожевую башню Абай-Кала и родовые постройки 17-18 веков. А также сможете покататься на высокогорных качелях.

Термальные источники в Аушигере

В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. В оборудованных источниках комплекса Аушигер Сити вы сможете искупаться и расслабиться после долгой дороги.

Замок Шато Эркен

На этом путешествие по Черекскому району завершится, и перед возвращением в Кавминводы мы заедем в ещё один район Кабардино-Балкарии, Урванский. Здесь вы увидите неожиданное для региона строение — замок в романском стиле, отсылающий к Европе 11-12 веков.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном внедорожнике/минивэне.

Дополнительно оплачивается

  • Вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽ за чел
  • Посещение термальных источников — 300 ₽ за чел.
  • Обед — в среднем 1000 ₽ за чел.

Как проходит путешествие

  • С вами будет один из водителей нашей команды
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий (по согласованию с группой)
  • Поездку можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении)

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 339 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!

Входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие экскурсии из Минеральных Вод

Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5500 ₽ за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На машине
На микроавтобусе
13 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6500 ₽ за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям
Откройте для себя захватывающие виды Кавказа: Язык тролля, Голубое озеро и Черекская теснина. На джипе через горы к лучшим местам региона
Начало: По адресу вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минеральных Водах