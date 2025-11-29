Наш маршрут охватывает топовые достопримечательности двух регионов республики. В Черекском районе вы посетите дивный водопад, «норвежский» мыс и самое глубокое карстовое озеро России. Проедете по фантастической теснине и познакомитесь с историей старинного селения. Искупаетесь в источниках Аушигера. А в Урванском районе осмотрите необычный для Кавказа замок. Путешествие проходит в группе до 8 человек.

Описание экскурсии

Селение Карасу и водопад

Наша первая локация — старое кабардино-балкарское село и водопад неподалёку. Он не большой, но очень живописный: его поток струится по разноцветному мху. Кроме того, здесь можно попить и набрать с собой воду — она чистейшая и приятная на вкус.

«Язык тролля»

Уменьшенная копия норвежской достопримечательности есть в нескольких уголках Кавказа, в том числе и здесь. С выступа в ущелье Безенги вам откроется впечатляющий вид на Безенгийскую стену и горы-пятитысячники.

Голубые озёра

Далее в программе группа из пяти озёр, наиболее известное из которых — Церик-Кёль — самое глубокое карстовое озеро в России. Вы услышите о загадках и многочисленных исследованиях водоёма. Полюбуетесь волшебными оттенками воды. И оцените пейзажи местности, окружённой скалами, альпийскими лугами и густыми лесами.

Черекская теснина

Впереди у нас знаменитая теснина, прорубленная Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле нависают скалы, а от видов по-настоящему захватывает дух. Только представьте, какие здесь получатся фотографии!

Верхняя Балкария

Старинное селение перенесёт вас в мир далёкого прошлого. Вы познакомитесь с непростой историей места, осмотрите сохранившуюся сторожевую башню Абай-Кала и родовые постройки 17-18 веков. А также сможете покататься на высокогорных качелях.

Термальные источники в Аушигере

В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. В оборудованных источниках комплекса Аушигер Сити вы сможете искупаться и расслабиться после долгой дороги.

Замок Шато Эркен

На этом путешествие по Черекскому району завершится, и перед возвращением в Кавминводы мы заедем в ещё один район Кабардино-Балкарии, Урванский. Здесь вы увидите неожиданное для региона строение — замок в романском стиле, отсылающий к Европе 11-12 веков.

