1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
6 июля в 06:00
7 июля в 06:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Провести день среди могучих гор, древних башен и минеральных источников
«, термальные источники от 350 руб»
Завтра в 07:30
2 июля в 06:00
от 1650014 850₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей21 апреля 2024Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким великолепным местам, казалось что все не реально, будто нарисовано на заднем фоне! Экскурсию рекомендую всем! Спасибо гиду Николаю, умеет удивить, все на высшем уровне!
- ЮЮлия2 января 2024Спасибо Николаю за эту поездку! Дал выбрать короткий, но экстримальный подъем в горы, а не длинный и скучный👍 Никуда не торопил, давал
- ЮЮлия21 августа 2023Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по местам, от которых просто
- ИИрина16 марта 2023Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
- ЛЛариса24 ноября 2022На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
- ссветлана19 августа 2022К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «SPA»
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