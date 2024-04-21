Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Минеральных Водах, цены от 14 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
6 июля в 06:00
7 июля в 06:00
20 000 за всё до 3 чел.
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Провести день среди могучих гор, древних башен и минеральных источников
«, термальные источники от 350 руб»
Завтра в 07:30
2 июля в 06:00
от 1650014 850 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    21 апреля 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким великолепным местам, казалось что все не реально, будто нарисовано на заднем фоне! Экскурсию рекомендую всем! Спасибо гиду Николаю, умеет удивить, все на высшем уровне!
    Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким
  • Ю
    Юлия
    2 января 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Спасибо Николаю за эту поездку! Дал выбрать короткий, но экстримальный подъем в горы, а не длинный и скучный👍 Никуда не торопил, давал
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    нам столько времени, сколько нам было нужно. Информацию предоставлял без лишних воды, всё по факту. Отдельное спасибо за фото и видео, которые сделал сам! А ещё он сделал для нас лучшее 31 декабря, благодаря ему проводили год в горах с шампанским, горным чаем с авторскими печеньками!!!!

    Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по местам, от которых просто
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    замирает сердце. Тепло, внимание, забота, дружелюбие, гостеприимство, живые рассказы о крае, фантастическое вождение и, конечно, сами маршруты - 100 из 10. Мы очень рады, что наше знакомство с Северным Кавказом началось именно так и именно с этими людьми. Благодарим снова и снова и желаем гидам приятных гостей, которые будут приезжать с открытым сердцем и уважением к вашему региону.

    Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по
  • И
    Ирина
    16 марта 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
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    день рождения. В этот раз экскурсия была ещё лучше и интереснее. В конце экскурсии Олег спонтанно организовал пикник с шашками и печеной картошкой в горах. Спасибо ему огромное. Это был мой самый лучший день рождения.

  • Л
    Лариса
    24 ноября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
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    (сюрприз для сестры-в этот день она отмечала день рождения). С некоторыми волнениями ждали день экскурсии,т. к. погода по прибытию на Кавказские минеральные воды нас не баловала, было пасмурно, временами дождливо. Но перед выходными погода всё таки подарила нам подарок: было солнечно, по летнему тепло. В назначенный день нас забрали в семь утра прямо от санатория, в котором мы отдыхали. И прямо с этого момента начались начались наши приятные впечатления: водитель Олег- приятный, общительный молодой человек, всю дорогу рассказывал нам о местах где проезжали или останавливались, ни разу не ограничил нас во времени на остановках! Машина- чистенькая, комфортная, просто класс люкс,что немаловажно при длительных путешествиях (а проехали мы не меньше 300км). Экскурсия: дорога к перевалу -виды завораживающие! такое количество осенних красок на фоне уже побелевших вершин Кавказского хребта! Шоанинский храм! Это вообще какое-то чудо природы и трудолюбивых рук человека! Место силы! (Никак не хотелось уезжать). По дороге Олег делал небольшие остановки: по выпить чаю из горных трав с мёдом у гостеприимного хозяина,то напиться холодненького нарзана бьющего прямо из-под земли, то полюбоваться "сырными" горами или горой "кольцо", отведать осетинских пирогов в придорожном, по-домашнему уютном кафе. По дороге, между делом, приобретали разные вкусности на подарки для семьи. В конце экскурсии нас ждало полуторачасовое купание в термальных источниках! Прекрасный день! Море впечатлений и фотографий! Спасибо, команда Трипстер!

  • с
    светлана
    19 августа 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    К сожалению, из-за задержки нашего рейса, мы успели только на шесть часов из запланированных девяти нашей экскурсии. Поэтому все пошло
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    не по плану. Но наш гид Олег подстроился под наши обстоятельства, встретил и приложил максимум усилий, чтобы мы остались довольны. И правда, это время было максимально насыщено и интересно! Большое спасибо! В итоге мы получили скидку и от гида и от компании, в целом нам все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «SPA»

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  3. Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
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  6. Приэльбрусье
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