Развлечения в Минеральных Водах

Найдено 9 экскурсий в категории «Развлечения» в Минеральных Водах, цены от 4280 ₽, скидки до 22%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
В сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
14 часов
-
15%
79 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30,7:00
4499.90 ₽5294 ₽ за человека
Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
На автобусе
11 часов
-
20%
34 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
4280 ₽5350 ₽ за человека
Тур в Приэльбрусье: озеро Гижгит, Азау, поляна Нарзанов
Пешая
12 часов
-
22%
110 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 07:00
4290 ₽5500 ₽ за человека
Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
На автобусе
13 часов
-
10%
72 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
4950 ₽5500 ₽ за человека
Тур на плато Бермамыт: путешествие к русскому Гранд-Каньону
На автобусе
10 часов
-
13%
25 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
4350 ₽5000 ₽ за человека
Тур в Домбай: Путешествие в сердце гор
На автобусе
12 часов
-
22%
7 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 07:00
4290 ₽5500 ₽ за человека
Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
14 часов
-
10%
25 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
«Получите эмоции на туристическом аттракционе «качели над пропастью» с панорамным видом на долину, и прогуляетесь вдоль отвесной скалы каньона Кадаргаван»
Расписание: Ежедневно в 06:30
5490 ₽6100 ₽ за человека
Большое путешествие по Домбаю с перевалом Гумбаши и Шоанинским храмом
Пешая
На автобусе
14 часов
-
17%
30 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
4316 ₽5200 ₽ за человека
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Мин. Вод)
На машине
5.5 часов
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 08:00
20 янв в 08:00
14 025 ₽16 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 декабря 2025
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Северная Осетия — путешествие душой, а не километрами.

    Без спешки, с пространством для тишины: Кардамонское ущелье, Даргава, дом Лауры с горячими
    пирогами, «Меч в камне», ледяной водопад и Успенский монастырь, парящий между небом и землёй.

    Особая благодарность гиду Александру — человеку редкой вежливости, внимательному к каждому туристу и настоящему кладезю знаний. Он дал нам не просто маршрут, а время — почувствовать, услышать, замедлиться.

    Удобный автомобиль, плавное движение по маршруту и забота на каждом этапе сделали поездку по-настоящему комфортной.

    Северная Осетия — не про «где были», а про то, что осталось внутри. Огромное спасибо!!!

  • В
    Виктория
    16 октября 2025
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Замечательная экскурсия и впечатляющие виды. Отдельная благодарность человеку в лице отличного экскурсовода и внимательного водителя, который рассказал завораживающие истории и
    показал интригующая красоты природы. Малюсенький минус - невозможно в таком быстром темпе рассмотреть такие грандиозные места, как некрополь, монастырь и крепость. Благодарю за поездку.

  • Т
    Татьяна
    9 октября 2025
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Экскурсия понравилась,но большую часть пути ехали молча,хотелось больше узнать об истории возникновения республики, обычаях и традициях. А природа на локациях чудесна.
  • А
    Анастасия
    5 октября 2025
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия, гид Милан рассказал много интересного, познавательные исторические справки, шикарные виды, дух захватывает. Удивительные горы, пейзажи,
    город мёртвых, крепость, мемориал Бодрову, много локаций посетили, море памятных фотографий, отведали на обеде настоящих осетинских пирогов.
    Забрали из отеля и туда же вернули, очень удобно.
    Всем рекомендую данную экскурсию, останется в памяти и сердце надолго!

  • С
    Светлана
    2 октября 2025
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Все было шикарно. Огромное спасибо!!!
  • Ю
    Юлия
    11 августа 2025
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Ездили на экскурсию 5 августа 2025 года. Все очень понравилось. Гид Артем, очень вежливый, учтивый молодой человек. Все подробно рассказывал,
    не торопился, давал возможность насладиться видами в полной мере. Автомобиль вел очень аккуратно, на вопросы отвечал. Экскурсия была долгой, но абсолютно не утомительной. Спасибо огромное за чудесно проведенный день.

  • А
    Александр
    6 июля 2025
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Ездил в Осетию. Остался очень доволен. Гид очень вежливый и легкий в общении человек. Свозил даже в те места которых нету по маршруту
  • Т
    Татьяна
    19 сентября 2024
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Всё было на высшем уровне,была и радость от увиденного и печальные воспоминания,когда были в Кармадонском ущелье. Но Михаил,наш гид оставил эту печаль на конец экскурсии.
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Спасибо большое за увлекательное путешествие 🌟 Все было замечательно, отдельное спасибо гиду Альберту, ребенок от него в восторге очень помог присматривать за ней пока я наслаждаюсь головокружительными видами 🩷
  • E
    Ekaterina
    14 июля 2024
    Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
    Очень красивые места и виды на горы. Завораживающий и пугающие некрополь. Отдельное спасибо гиду Рустаму, который всю долгую дорогу не
    давал нам скучать и рассказывал про местный этнос и быт. Узнали много интересного об истории народов этих мест. Поездка была комфортной, всё было вовремя.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. В сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль;
  2. Джилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов;
  3. Тур в Приэльбрусье: озеро Гижгит, Азау, поляна Нарзанов;
  4. Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен;
  5. Тур на плато Бермамыт: путешествие к русскому Гранд-Каньону.
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Эльбрус;
  2. Самое главное;
  3. Домбай;
  4. Гижгит;
  5. Приэльбрусье;
  6. Чегемские водопады;
  7. Парк Цветник;
  8. Плато Бермамыт;
  9. Гора Змейка;
  10. Грот Дианы.
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в январе 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Развлечения" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4280 до 14 025 со скидкой до 22%. Туристы уже оставили гидам 382 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
