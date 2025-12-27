-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
В сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30,7:00
4499.90 ₽
5294 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборДжилы-Су: тур к водопадам и в Долину нарзанов
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
4280 ₽
5350 ₽ за человека
-
22%
Мини-группа
до 6 чел.
Тур в Приэльбрусье: озеро Гижгит, Азау, поляна Нарзанов
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 07:00
4290 ₽
5500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
4950 ₽
5500 ₽ за человека
-
13%
Мини-группа
до 6 чел.
Тур на плато Бермамыт: путешествие к русскому Гранд-Каньону
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
4350 ₽
5000 ₽ за человека
-
22%
Мини-группа
до 6 чел.
Тур в Домбай: Путешествие в сердце гор
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 07:00
4290 ₽
5500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Тур в горы Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
«Получите эмоции на туристическом аттракционе «качели над пропастью» с панорамным видом на долину, и прогуляетесь вдоль отвесной скалы каньона Кадаргаван»
Расписание: Ежедневно в 06:30
5490 ₽
6100 ₽ за человека
-
17%
Мини-группа
до 8 чел.
Большое путешествие по Домбаю с перевалом Гумбаши и Шоанинским храмом
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
4316 ₽
5200 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Мин. Вод)
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 08:00
20 янв в 08:00
14 025 ₽
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 декабря 2025Северная Осетия — путешествие душой, а не километрами.
Без спешки, с пространством для тишины: Кардамонское ущелье, Даргава, дом Лауры с горячими
- ВВиктория16 октября 2025Замечательная экскурсия и впечатляющие виды. Отдельная благодарность человеку в лице отличного экскурсовода и внимательного водителя, который рассказал завораживающие истории и
- ТТатьяна9 октября 2025Экскурсия понравилась,но большую часть пути ехали молча,хотелось больше узнать об истории возникновения республики, обычаях и традициях. А природа на локациях чудесна.
- ААнастасия5 октября 2025Очень увлекательная и насыщенная экскурсия, гид Милан рассказал много интересного, познавательные исторические справки, шикарные виды, дух захватывает. Удивительные горы, пейзажи,
- ССветлана2 октября 2025Все было шикарно. Огромное спасибо!!!
- ЮЮлия11 августа 2025Ездили на экскурсию 5 августа 2025 года. Все очень понравилось. Гид Артем, очень вежливый, учтивый молодой человек. Все подробно рассказывал,
- ААлександр6 июля 2025Ездил в Осетию. Остался очень доволен. Гид очень вежливый и легкий в общении человек. Свозил даже в те места которых нету по маршруту
- ТТатьяна19 сентября 2024Всё было на высшем уровне,была и радость от увиденного и печальные воспоминания,когда были в Кармадонском ущелье. Но Михаил,наш гид оставил эту печаль на конец экскурсии.
- ООльга21 июля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие 🌟 Все было замечательно, отдельное спасибо гиду Альберту, ребенок от него в восторге очень помог присматривать за ней пока я наслаждаюсь головокружительными видами 🩷
- EEkaterina14 июля 2024Очень красивые места и виды на горы. Завораживающий и пугающие некрополь. Отдельное спасибо гиду Рустаму, который всю долгую дорогу не
