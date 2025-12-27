читать дальше

пирогами, «Меч в камне», ледяной водопад и Успенский монастырь, парящий между небом и землёй.



Особая благодарность гиду Александру — человеку редкой вежливости, внимательному к каждому туристу и настоящему кладезю знаний. Он дал нам не просто маршрут, а время — почувствовать, услышать, замедлиться.



Удобный автомобиль, плавное движение по маршруту и забота на каждом этапе сделали поездку по-настоящему комфортной.



Северная Осетия — не про «где были», а про то, что осталось внутри. Огромное спасибо!!!