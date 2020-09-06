Несмотря на техническую простоту восхождение на Эльбрус летом превращается в настоящий серьезный экстрим в зимнее время года. Участники столкнутся с большим ледовым полем стеклянного бутылочного льда. Именно эти условия в совокупности с меняющейся погодой и серьезным снежным покровом, дают основы настоящего зимнего альпинизма. Для успешного прохождения вам потребуется очень хорошая физическая подготовка. Это одна из возможностей приобрести серьезный опыт в преодолении снежно-ледового склона. И несмотря на все трудности Эльбрус оставит у вас неизгладимое впечатление с его меняющимися ландшафтами по мере по мере подъема с набором высоты. У вас на всю жизнь останутся воспоминания о восхождении на рассвете, когда на горизонте в лучах восходящего солнца встает огромная тень от "старика" Эльбруса.

Нам не придется спать на снегу и в холоде, все ночи будут в гостиницах и высокогорных приютах.

В процессе подъема будут проведены занятия по технике передвижения по снегу и льду и отработка техники самозадержания на снегу.

Уведите закаты и рассветы, а также весь кавказский хребет в лучах солнца с высоты более 4000 метров.

На восхождение группу ведут горные гиды с опытом зимних восхождений из расчета один гид на 3-4.

Высоту будем набирать постепенно, чтобы дать организму возможность привыкнуть к пониженному содержанию кислорода.

Испытайте свои возможности, узнайте на что вы способны.

Проверка себя и своих сил

Программа тура по дням

1 день Приезд и встреча в Пятигорске

Группа встречается в Пятигорске. Сегодня день заезда. Вам нужно будет прибыть в Пятигорск в гостевой дом «Свои» – в любое время по адресу: г. Пятигорск, ул. Красная 5, гостевой дом/хостел «Свои». Размещение в гостинице после 14 часов возможно в любое время. Вечером – встреча с гидом и брифинг по программе. Оптимальные варианты прибытия в регион: самолетом — г. Минеральные Воды, поездом — г. Минеральные Воды (далее на рейсовом автобусе или в такси в Пятигорск) или сразу поездом или автобусом в г. Пятигорск.

2 день Первый день акклиматизации. Выход к водопаду «Девичьи Косы» и к Обсерватории РАН

Трансфер Пятигорск – пос. Терскол в 9 утра (ориентировочно 3-4 часа по горной дороге в Баксанское ущелье). Размещение в гостевом доме в пос. Терскол. Выход в высокогорную зону для акклиматизации. Подъем к водопаду «Девичьи Косы» и далее (по самочувствию, погоде) к обсерватории Российской Академии Наук (3000 метров). Путь проходит через сосновый лес, базальтовые скульптуры – отличные места для фотосъемки. Решение о маршруте принимается гидом в зависимости от состояния самого маршрута, прогноза погоды, самочувствия группы. Налюбовавшись прекрасными видами – спускаемся в Терскол. Ужин. Ночевка в гостевом доме в поселке Терскол.

3 день Подъем на склоны г. Чегет-Тау-Чана (в простонародье — Чегет) до высоты — 3000 метров

Грамотная акклиматизация – залог успешного восхождения, поэтому сегодня продолжаем подъем. После завтрака, поднимаемся на склоны горы Чегет для высоты 3000 метров. Поднявшись наверх, мы увидим Западную и Восточную вершины Эльбруса, а также весь маршрут восхождения. Здесь – станция Чегетской канатной дороги и кафе «Ай», где можно отведать блюда национальной кухни, горный чай и знаменитые пирожки с мясом и брусникой. На подъеме рекомендуется не пользоваться подъемниками, т.к. лучшие результаты достигаются при физической нагрузке. После прогулки и обеда, ваш горный гид поможет разобраться с необходимым снаряжением для подъема на гору. Недостающее снаряжение можно будет арендовать в пункте проката. Ночевка в гостевом доме в пос. Терскол.

4 день Подъем на горный приют "Гара-Баши"(«Бочки») 3800 м. Прогулка до высоты 4200-4400 м.

Завтрак. Трансфер пос. Терскол — станция «Азау» Эльбрусской маятниковой канатной дороги. Со всем снаряжением и продуктами поднимаемся на канатной дороге до станции Гара-Баши. В непосредственной близости находится наш горный приют, высота 3800 метров. Размещение на приюте, легкий обед с горячим чаем. Прогулка через «Приют-11» выше к началу скальной гряды ориентировочно до высоты 4200-4400 метров. Инструктаж о мерах безопасности при нахождении в высокогорье, правилах поведения в горах. После небольшого отдыха и красивых фото на фоне знаменитых кавказских вершин, можно спускаться на приют. Ужин и ночевка в высокогорном приюте.

5 день Акклиматизационный выход на высоту 4600-4800 м, на скалы Пастухова

Завтрак. Акклиматизационный выход на скалы Пастухова (4600 метров – 4800 метров). Обзорная экскурсия по району. Занятия по технике передвижения по снегу и льду. Здесь уже достаточно серьёзная высота и по вашему состоянию и скорости группы можно будет определить: готовы ли вы к восхождению. Спуск на приют. Ужин. Ночевка в приюте.

6 день День отдыха

Сегодня день отдыха. Также в этот день проведём снежно-ледовое занятия, на которых вы сможете отработать технику передвижения в кошках по снегу и льду, которая понадобится нам на маршруте и приёмы самозадержания на снежном рельефе. Подгонка снаряжения. При необходимости будет проведено навешивание перил (закрепленных веревок) выше скал Пастухова. А ваш гид проведет обучение – как нужно использовать перила. Для занятий вам понадобятся альпинистская система и карабины. Желающие могут прогуляться к станции «Мир» (3 500 м), подышать чистым, горным воздухом. Там много кафе на любой вкус – можно попробовать хычины, шашлык, блюда национальной кавказской кухни. Также сегодня есть возможность покататься на лыжах и сноубордах. Ранний отбой и подготовка к восхождению.

7 день Восхождение на Эльбрус

Сегодня день восхождения на Эльбрус. На гору выходим при условии хорошей погоды, состояния маршрута и самочувствия участников. Ранний подъем в 2:00. Выход на восхождение в 3:00 часа. Выбор вершины (Восточная или Западная) накануне в зависимости от состояния группы, погоды, маршрута. Решение принимает гид. Решение обязательно для исполнения всеми участниками группы. До вершины Эльбрус 8-10 часов. При необходимости используем перила, провешенные ранее. Контрольный срок выхода на вершину 13:00. После этого срока вся группа обязана начать спуск вниз. Спуск занимает 5-6 часов. Ночевка в приюте.

8 день Резервный день 1 или Спуск в Терскол

Завтрак в приюте. Резервный день на случай непогоды. Или если была хорошая погода, вам улыбнулась удача и вы поднялись на вершину Эльбруса в предыдущий день, то спуск на Эльбрусской маятниковой канатной дороге до станции «Азау», далее трансфер ст. «Азау» — пос. Терскол. Размещение в гостевом доме в поселке Терскол, сдача снаряжения в прокат.

9 день Резервный день 2 или Спуск в Терскол

Завтрак в приюте. Резервный день на случай непогоды. Или если вы поднялись на вершину в предыдущие дни – варианты проведения свободного времени по вкусу: прогуляться в ущелье Терскол (там находится один из красивейших водопадов Приэльбрусья);

посетить поляну Чегет с множеством ресторанов и кафешек. На поляне также расположен рынок, где можно приобрести сувенирную продукцию, горный чай, вязаные шапочки, носочки и шерстяные свитера. Или просто попариться в баньке. Вечером можно организовать праздничный ужин в кафе с национальной кухней и поздравить друг друга с восхождением на самую высокую вершину Европы. Ночевка в гостевом доме в Терсколе.

10 день Отъезд