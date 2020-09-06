Восхождение на Эльбрус на Новый год

Несмотря на техническую простоту восхождение на Эльбрус летом превращается

5
1 отзыв
Несмотря на техническую простоту восхождение на Эльбрус летом превращается в настоящий серьезный экстрим в зимнее время года. Участники столкнутся с большим ледовым полем стеклянного бутылочного льда.

Именно эти условия в совокупности с меняющейся погодой и серьезным снежным покровом, дают основы настоящего зимнего альпинизма. Для успешного прохождения вам потребуется очень хорошая физическая подготовка. Это одна из возможностей приобрести серьезный опыт в преодолении снежно-ледового склона.

И несмотря на все трудности Эльбрус оставит у вас неизгладимое впечатление с его меняющимися ландшафтами по мере по мере подъема с набором высоты.

У вас на всю жизнь останутся воспоминания о восхождении на рассвете, когда на горизонте в лучах восходящего солнца встает огромная тень от "старика" Эльбруса.
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Восхождение на Эльбрус на Новый год
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Проверка себя и своих сил
Проверка себя и своих сил
Испытайте свои возможности, узнайте на что вы способны.
Мягкая акклиматизация
Мягкая акклиматизация
Высоту будем набирать постепенно, чтобы дать организму возможность привыкнуть к пониженному содержанию кислорода.
Профессиональные гиды
Профессиональные гиды
На восхождение группу ведут горные гиды с опытом зимних восхождений из расчета один гид на 3-4.
Фантастические пейзажи
Фантастические пейзажи
Уведите закаты и рассветы, а также весь кавказский хребет в лучах солнца с высоты более 4000 метров.
Новые навыки
Новые навыки
В процессе подъема будут проведены занятия по технике передвижения по снегу и льду и отработка техники самозадержания на снегу.
Комфортное проживание
Комфортное проживание
Нам не придется спать на снегу и в холоде, все ночи будут в гостиницах и высокогорных приютах.

Программа тура по дням

1 день
Приезд и встреча в Пятигорске

Группа встречается в Пятигорске.

Сегодня день заезда.

Вам нужно будет прибыть в Пятигорск в гостевой дом «Свои» – в любое время по адресу: г. Пятигорск, ул. Красная 5, гостевой дом/хостел «Свои». 

Размещение в гостинице после 14 часов возможно в любое время.

Вечером – встреча с  гидом и брифинг по программе.  

Оптимальные варианты прибытия в регион: самолетом — г. Минеральные Воды, поездом — г. Минеральные Воды (далее на рейсовом автобусе или в такси в Пятигорск) или сразу поездом или автобусом  в г. Пятигорск.

2 день
Первый день акклиматизации. Выход к водопаду «Девичьи Косы» и к Обсерватории РАН

Трансфер Пятигорск – пос. Терскол в 9 утра (ориентировочно 3-4 часа по горной дороге в Баксанское ущелье).

 Размещение в гостевом доме в пос. Терскол.

Выход в высокогорную зону для акклиматизации.

Подъем к водопаду «Девичьи Косы» и далее (по самочувствию, погоде) к обсерватории Российской Академии Наук (3000 метров).

Путь проходит через сосновый лес, базальтовые скульптуры – отличные места для фотосъемки.

Решение о маршруте принимается гидом в зависимости от состояния самого маршрута, прогноза погоды, самочувствия группы.

Налюбовавшись прекрасными видами – спускаемся в Терскол.

Ужин.

Ночевка в гостевом доме в поселке Терскол.

3 день
Подъем на склоны г. Чегет-Тау-Чана (в простонародье — Чегет) до высоты — 3000 метров

Грамотная акклиматизация – залог успешного восхождения, поэтому сегодня продолжаем подъем.  

После завтрака, поднимаемся на склоны горы Чегет для высоты 3000 метров.

Поднявшись наверх, мы увидим Западную и Восточную вершины Эльбруса, а также весь маршрут восхождения.

Здесь – станция Чегетской канатной дороги и кафе «Ай», где можно отведать  блюда национальной кухни, горный чай и знаменитые  пирожки с мясом и брусникой.

На подъеме рекомендуется не пользоваться подъемниками, т.к. лучшие результаты достигаются при физической нагрузке.

После прогулки и обеда, ваш горный гид поможет разобраться с необходимым снаряжением для подъема на гору.

Недостающее снаряжение можно будет арендовать в пункте проката.

Ночевка в гостевом доме в пос. Терскол.

4 день
Подъем на горный приют &quot;Гара-Баши&quot;(«Бочки») 3800 м. Прогулка до высоты 4200-4400 м.

Завтрак.

Трансфер пос. Терскол — станция «Азау» Эльбрусской маятниковой канатной дороги.

Со всем снаряжением и продуктами поднимаемся на канатной дороге до станции Гара-Баши.

В непосредственной близости находится наш горный приют, высота 3800 метров.

Размещение на приюте, легкий обед с горячим чаем.

Прогулка через «Приют-11» выше к началу скальной гряды ориентировочно до высоты 4200-4400 метров.

Инструктаж о мерах безопасности при нахождении в высокогорье, правилах поведения в горах.

После небольшого отдыха и красивых фото на фоне знаменитых кавказских вершин, можно спускаться на приют.

Ужин и ночевка в высокогорном приюте.

5 день
Акклиматизационный выход на высоту 4600-4800 м, на скалы Пастухова

Завтрак.

Акклиматизационный выход на скалы Пастухова (4600 метров – 4800 метров).

Обзорная экскурсия по району.

Занятия по технике передвижения по снегу и льду.

Здесь уже достаточно серьёзная высота и по вашему состоянию и скорости группы можно будет определить: готовы ли вы к восхождению.

Спуск на приют.

Ужин. 

Ночевка в приюте.

6 день
День отдыха

Сегодня день отдыха.

Также в этот день проведём снежно-ледовое занятия, на которых вы сможете отработать технику передвижения в кошках по снегу и льду, которая понадобится нам на маршруте и приёмы самозадержания на снежном рельефе.

Подгонка снаряжения.

При необходимости будет проведено навешивание перил (закрепленных веревок) выше скал Пастухова.

А ваш гид проведет обучение – как нужно использовать перила.

Для занятий  вам понадобятся альпинистская система и карабины.

Желающие могут прогуляться к станции «Мир» (3 500 м), подышать чистым, горным воздухом.

Там много кафе на любой вкус – можно попробовать хычины, шашлык, блюда национальной кавказской кухни.

Также сегодня есть возможность покататься на лыжах и сноубордах.

Ранний отбой и подготовка к восхождению.

7 день
Восхождение на Эльбрус

Сегодня день восхождения на Эльбрус.

На гору выходим при условии хорошей погоды, состояния маршрута и самочувствия участников.

Ранний подъем в 2:00.

Выход на восхождение в 3:00 часа.

Выбор вершины (Восточная или Западная) накануне в зависимости от состояния группы, погоды, маршрута.

Решение принимает гид.  

Решение обязательно для исполнения всеми участниками группы.

До вершины Эльбрус 8-10 часов.

При необходимости используем перила, провешенные ранее.

Контрольный срок выхода на вершину 13:00.

После этого срока вся группа обязана начать спуск вниз.

Спуск занимает 5-6 часов.

Ночевка в приюте.

8 день
Резервный день 1 или Спуск в Терскол

Завтрак в приюте.

Резервный день на случай непогоды.  

Или если была хорошая погода, вам улыбнулась удача и вы поднялись на вершину Эльбруса в предыдущий день, то спуск на Эльбрусской маятниковой канатной дороге до станции «Азау», далее трансфер ст. «Азау» — пос. Терскол.

Размещение в  гостевом доме в поселке Терскол, сдача снаряжения в прокат.

9 день
Резервный день 2 или Спуск в Терскол

Завтрак в приюте.

Резервный день на случай непогоды. 

Или если вы поднялись на вершину в предыдущие дни – варианты проведения свободного времени по  вкусу:

  • прогуляться в ущелье Терскол (там находится один из  красивейших водопадов Приэльбрусья);
  • посетить поляну Чегет с множеством ресторанов и кафешек. На поляне также расположен рынок, где можно  приобрести  сувенирную продукцию, горный чай, вязаные шапочки, носочки и шерстяные свитера. 

Или просто попариться в баньке.

Вечером можно организовать праздничный ужин в кафе с национальной кухней и поздравить друг друга с восхождением на самую высокую вершину Европы.

Ночевка в гостевом доме в Терсколе.

10 день
Отъезд

Завтрак.  

Трансфер в город Минеральные Воды.

Отъезд домой.

Если восхождение проводилось в предыдущий день, то сегодня спуск в Терскол и отъезд в Минеральные Воды в 12 часов.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды днем после 15 часов или на вечернее время.

ВАЖНО: для участников, прибывающих на поезде а Пятигорск, стоимость группового трансфера в Минеральные воды не вычитается.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостевом доме в городе Пятигорск (1 сутки);
  • в гостевом доме в пос. Терскол – четверо суток. Проживание предусмотрено в 3-х и 4-х местных номерах с удобствами;
  • проживание в высокогорном приюте на горе Эльбрус – четверо суток.

На склонах Эльбруса проживание в высокогорных приютах на высоте 3750 м или 3850 м. Приюты оборудованы спальными местами и кухней, туалет на улице. Душ отсутствует. Ночевка в своем спальном мешке.

В случае досрочного спуска с высокогорного приюта раньше предусмотренного программой срока – проживание в гостинице оплачивается дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 20% дисконтная карта на покупку продукции BASK
  • Встреча в городе Пятигорске
  • Трансфер (групповой) Пятигорск – пос. Терскол
  • Трансфер (групповой) пос. Терскол – Минеральные Воды (аэропорт, ж/д вокзал)
  • Трансфер пос. Терскол – Азау и обратно
  • Завтраки при проживании в гостевых домах
  • Проживание в гостевом доме/хостел в городе Пятигорск (1 сутки)
  • Проживание в гостевом доме в пос. Терскол – четверо суток. Проживание предусмотрено в 3-х и 4-х местных номерах с удобствами
  • Проживание в высокогорном приюте на горе Эльбрус – четверо суток
  • Подъем-спуск на Эльбрусской канатной маятниковой дороге
  • Прокат группового специального снаряжения для обеспечения безопасности на маршруте (веревки для связок, для перил, карабины, ледобуры и др.)
  • Кухонное оборудование (газовые плиты, горелки, баллоны, посуда и т. д.) для приготовления питания на приюте
  • Работа и сопровождение группы профессиональным горным гидом с опытом зимних восхождений в течение всей программы из расчета 1 гид на 3-4 человек. В стоимость включена одна попытка восхождения
  • Работа второго горного гида в день восхождения (один день) для групп больше 4-х человек
  • Работа третьего горного гида в день восхождения (один день) для групп больше 8-х человек
  • Обеспечение безопасности (регистрация в МЧС, GPS-навигатор, cвязь на маршруте, аптека)
  • Продукты питания во время проживания группы в горном приюте на горе Эльбрус
  • Сертификат о восхождении на вершину Эльбрус для каждого участника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Минеральные Воды и обратно
  • Обед и ужин при проживании в гостевых домах / хостелах в Пятигорске и в Терсколе. В Терсколе – большой выбор кафе и ресторанов с национальной и европейской кухней. Обед или ужин в гостинице – от 500 руб
  • Прокат личного снаряжения для восхождения на Эльбрус
  • Работа повара для приготовления еды на горном приюте на Эльбрусе
  • Страховка от несчастного случая. Оформляется самостоятельно по желанию
  • Доплата за двухместное размещение в гостевых домах – 5 000 руб. /чел.
  • Доплата за одноместное размещение – 6 500 руб. /чел.
  • Аренда ратрака: до скал Пастухова ~ 6000-7000 руб. с 1 человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе) до высоты 5100 ~ 10 000 руб. с 1 человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе)
  • До скал Пастухова ~ 6000-7000 руб. с 1 человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе)
  • До высоты 5100 ~ 10 000 руб. с 1 человека (стоимость зависит от высоты подъема и количества человек в группе)
  • Индивидуальный трансфер: легковой автомобиль по маршруту Минеральные Воды – Приэльбрусье ~ 3 500 руб. с группы за трансфер минивэн или микроавтобус по маршруту Минеральные Воды – Приэльбрусье ~ 5 000 руб с группы за трансфер.
  • Легковой автомобиль по маршруту Минеральные Воды – Приэльбрусье ~ 3 500 руб. с группы за трансфер
  • Минивэн или микроавтобус по маршруту Минеральные Воды – Приэльбрусье ~ 5 000 руб с группы за трансфер
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • cвитер или рубашка из тонкого флиса (дополнительный слой);
  • куртка из толстого флиса или пуховый свитер; куртка и брюки непродуваемые и непромокаемые (лучше использовать мембранные материалы);
  • пуховая куртка (обязательно!);
  • теплая шапка;
  • гетры на ботинки - для защиты от попадания снега внутрь;
  • теплые современные синтетические носки;
  • перчатки. Отличный вариант перчаток, выполненных из материалов Winblock или Windstopper. Рукавицы «верхонки» (дополнительный слой) должны надеваться сверху перчаток для защиты от ветра и сильного мороза;
  • маска, защищающая лицо от ветра и мороза (балаклава);
  • ботинки альпинистские, предназначенные для восхождений выше 5000 м.;
  • двойные ботинки;
  • треккинговая обувь: ботинки или кроссовки (лучше с хорошей подошвой Vibram).

Специальное снаряжение:

  • альпинистская страховочная система (низ) удобная для ходьбы -"беседка";
  • веревка для самостраховки (5 м);
  • 3 карабина, лучше с муфтой;
  • трекинговые палки (или лыжные палки);
  • ледоруб с самостраховкой (1,5 м);
  • кошки;
  • очки солнцезащитные, с UF- не менее 3;
  • горнолыжная маска с UF - не менее 3;
  • крем солнцезащитный (защита 50+);
  • налобный фонарь;
  • рюкзак штурмовой, объемом не менее 35-45 литров.

Туристическое снаряжение:

  • легкий термос объемом не менее 0,7 л;
  • cпальный мешок с температурой комфорта -10`;
  • баул или большой рюкзак - для транспортировки вещей;
  • коврик (каремат);
  • рюкзак большой (70-80 литров).

Документы:

  • действующий паспорт;
  • полис ОМС.

При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.

Какая погода в туре?

Зимой достаточно суровые условия. В долине температура может опускаться до -5-20. На горе на высоте около 5 тыс. м. температура до -30' - -40' градусов в зависимости от сезона.

Как организована безопасность в туре?

Перед выходом на маршрут группа регистрируется в МЧС. На самом Эльбрусе в районе Приюта 11 находится база МЧС, в экстренном случае спасатели окажут помощь. С собой достаточно иметь полис ОМС.
При желании можно оформить дополнительную альпинистскую страховку.

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС.
При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.

Какой персонал и гиды будут на протяжении тура?

В день восхождения, в случае необходимости, группу сопровождают также ассистенты гида, из расчета - один гид на 3-4 участников группы.

Транспорт

Цены на индивидуальный трансфер Минеральные Воды – Приэльбрусье:

  • легковой автомобиль ~ 3500 руб. с группы;
  • минивэн или микроавтобус ~ 5000 руб. с группы.

Трансфер осуществляется:

  • легковой автомобиль – при группе до 3 человек;
  • минивэн – при группе до 6 человек;
  • микроавтобус – при группе более 6 человек.

Для подъема на приют на склонах Эльбруса используются канатные дороги.

В день восхождения некоторые участники пользуются услугами ратрака для подъема на разные высоты (по запросу и договоренности). Ратрак значительно повышает шансы на успех, экономит силы и время, необходимые в день восхождения на Эльбрус. Ратрак берет на борт до 12 человек. Поэтому, в целях экономии, ратрак арендуется одновременно несколькими группами, когда сумма делится на всех желающих поездки на ратраке.

Внимание! Гид, сопровождающий группу, не несет ответственности за ратрак. Гид может лишь помочь в его организации в случае, если все участники группы пришли к единому мнению по поводу тактики восхождения - с ратраком или без него.
Также гиды, сопровождающие группы, не участвуют в его оплате!

Стоимость ратрака зависит от высоты, на которую предстоит подняться желающим. Высота обсуждается заранее и также зависит от принятия решения всеми желающими, погоды и состояния склона.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как подготовиться к восхождению?

Эльбрус – технически несложная вершина, но для его покорения нужно быть в хорошей физической форме.

Подготовка заключается в регулярных пробежках (3 раза в неделю). К моменту восхождения нужно бегать дистанции не менее 10 км.

Сколько стоит аренда экипировки и снаряжения?

Ориентировочные цены на прокат:

Цены аренды в день, в рублях Цены аренды в день, в рублях Цена на 4 дня
1 Ботинки горные двойные (пластиковые) подкошечные 300-500 1200-2000
2 «Кошки альпинистские» 100-200 400-800
3 Ледоруб с самостраховкой (1,5 м) 100-150 400-600
4 Страховочная система (низ) 100-150 400-600
5 Веревка для самостраховки (5 м) 50-100 200-400
6 2 карабина 50-100 200-400
7 Треккинговые (или лыжные) палки 100-150 400-600
ВСЕГО 3200-5400

Аренда одежды и другое снаряжение:

Наименование снаряжения: Цена аренды в день, в рублях Цена на 4 дня Цена на 5 дней
(20 % скидка в 5-й день)
1 Пуховка или теплая куртка 300-400 1200-1600
2 Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм 200 800
3 Термобелье (не обязательно, но желательно) Лучше свое. Или можно заменить теплыми футболками с длинным рукавом Нет в аренду, можно купить в Декатлоне.
4 Ветрозащитная утепленная штормовая куртка (может подойти также горнолыжная, сноубордическая куртка) 200-300 800-1200
5 Ветрозащитные утепленные штормовые брюки (могут подойти горнолыжные или сноубордические брюки)


 200-300 800-1200
6 Шапка (шерсть, polartec, windbloc, флис) Свое! Или купить на рынке. Выбор есть.
7 Маска для лица или балаклава (флис) 100 400
8 Гамаши («фонарики» на ноги) 50-100 200-400
9 Перчатки (перчатки из полара, флиса или виндблока) 50-100 200-400
10 Рукавицы пуховые или thinsulate (надеваются сверху на перчатки) или верхонки ветронепроницаемые. 100-150 400-600
11 Фонарик электрический налобный 100 400
12 Рюкзак большой (70-80 литров) 100-150 400-600
13 Рюкзак для выходов 40-50 литров (не обязательно, возможно обойтись одним рюкзаком 70-80 литров) С целью экономии можно взять только один рюкзак (70-80 литров)

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14 Спальник 200-300 800-1200
15 Очки солнцезащитные с защитой от ультрафиолета 100 400
16 Маска горнолыжная (на глаза) 100 400
17 Треккинговые ботинки или высокие кроссовки (сменная обувь) 200 800
18 Легкий термос (0,75-1 литр) 100 400
ИТОГО 2100 8400-10800 рублей 1680-2160
ВСЕГО: 10080 – 12960 рублей

При восхождении на Эльбрус обязательное специальное альпинистское снаряжение: «кошки», ледоруб, страховочная система, 3 карабина, самостраховка.

Снаряжение выдается при подъеме на гору. Прокат по программе «Восхождение на Эльбрус с юга» выдается на 4-5 дней. В случае, если участниками будет задействован 5-й резервный дополнительный день – Скидка на аренду снаряжения 20 % в 5-й день.

В случае утери или порчи снаряжения наниматель выплачивает полную стоимость предмета.

В прокате появились теплые трехслойные ботинки (гималайский вариант) - сапоги. Поэтому для тех, кто имеет деньги и хочет такие сапоги - цена вопроса 800 руб - 1000 руб в день (зависит от модели). Берем снаряжение на 4 дня (это всегда практически). Но иногда, если приходится ждать погоду, то задействуем 5-й день. И на 5-й день - есть приятный бонус - 20 % скидка. Для тех, кто выберет пластиковые ботинки (тоже неплохо - можно еще взять сверху бахиллы, которые надеваются на ботинок). Выйдет конструкция… В пределах 400-500 руб в день. но тепло ног того стоит!
Для зимы и для ледовых занятий вам понадобится жумар, спусковое устройство и даже 1 ледобур для занятий. Зависит от рельефа на данный момент. Мы говорим это заранее всем участникам для обеспечения их безопасности.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Ответственность

В стоимость тура на Эльбрус включена одна попытка восхождения. Попыткой считается выход группы вместе с гидами из приюта не позднее 03:00 и подъем на высоту не менее 4500 метров. Если подняться на Эльбрус оказалось невозможным для всей группы или отдельных участников (из-за погодных условий или плохого самочувствия), попытку можно повторить на следующий день, оплатив еще одну ночь проживания в высокогорном приюте и услуги гидов. Если попытка не была использована в запланированный день восхождения (из-за непогоды), то без дополнительной оплаты используется следующий (резервный день).

В случае, если участник решает спуститься с приюта раньше срока, указанного в программе - неучтенные ночи в гостинице оплачиваются самостоятельно. Если участник решает, спуститься с горы и уехать раньше срока, указанного в программе - деньги за приют, гостиницу, трансферы не возвращаются и перерасчет не производится.

В случае, если участник принимает решение об изменении программы (спускается и уезжает раньше, хочет повторить попытку восхождения, поменять гостиницу на другую, совершить незапланированную экскурсию в Пятигорск, Кисловодск или др.), участники несут финансовую ответственность самостоятельно.

В случае заезда-отъезда участниками в Терскол самостоятельно на своих машинах, деньги за трансфер не возвращаются и перерасчет не производится.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
4 июля
10 июля
11 июля
13 июля
от 11 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
1 отзыв
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
4 июля
10 июля
11 июля
13 июля
13 000 за всё до 6 чел.
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
28 июня
12 июля
19 июля
26 июля
20 000 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
5
1 отзыв
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Завтра
29 июня
3 июля
6 июля
от 10 400 за всё до 2 чел.
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
28 июня
5 июля
12 июля
19 июля
25 000 за 1 человека
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
Наш новый авторский тур в район Кавминвод! В одном туре мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских
32 900 за 1 человека
Прогулки по окрестностям Эльбруса
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
28 июня
2 июля
6 июля
10 июля
45 000 за 1 человека
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Вас ждет проживание в палатках с видом Эльбрус, купание в нарзанных ваннах, прогулка по водопадам с красивыми именами
17 июля
24 000 за 1 человека
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