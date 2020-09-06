Группа встречается в Пятигорске.
Сегодня день заезда.
Вам нужно будет прибыть в Пятигорск в гостевой дом «Свои» – в любое время по адресу: г. Пятигорск, ул. Красная 5, гостевой дом/хостел «Свои».
Размещение в гостинице после 14 часов возможно в любое время.
Вечером – встреча с гидом и брифинг по программе.
Оптимальные варианты прибытия в регион: самолетом — г. Минеральные Воды, поездом — г. Минеральные Воды (далее на рейсовом автобусе или в такси в Пятигорск) или сразу поездом или автобусом в г. Пятигорск.
Трансфер Пятигорск – пос. Терскол в 9 утра (ориентировочно 3-4 часа по горной дороге в Баксанское ущелье).
Размещение в гостевом доме в пос. Терскол.
Выход в высокогорную зону для акклиматизации.
Подъем к водопаду «Девичьи Косы» и далее (по самочувствию, погоде) к обсерватории Российской Академии Наук (3000 метров).
Путь проходит через сосновый лес, базальтовые скульптуры – отличные места для фотосъемки.
Решение о маршруте принимается гидом в зависимости от состояния самого маршрута, прогноза погоды, самочувствия группы.
Налюбовавшись прекрасными видами – спускаемся в Терскол.
Ужин.
Ночевка в гостевом доме в поселке Терскол.
Грамотная акклиматизация – залог успешного восхождения, поэтому сегодня продолжаем подъем.
После завтрака, поднимаемся на склоны горы Чегет для высоты 3000 метров.
Поднявшись наверх, мы увидим Западную и Восточную вершины Эльбруса, а также весь маршрут восхождения.
Здесь – станция Чегетской канатной дороги и кафе «Ай», где можно отведать блюда национальной кухни, горный чай и знаменитые пирожки с мясом и брусникой.
На подъеме рекомендуется не пользоваться подъемниками, т.к. лучшие результаты достигаются при физической нагрузке.
После прогулки и обеда, ваш горный гид поможет разобраться с необходимым снаряжением для подъема на гору.
Недостающее снаряжение можно будет арендовать в пункте проката.
Ночевка в гостевом доме в пос. Терскол.
Завтрак.
Трансфер пос. Терскол — станция «Азау» Эльбрусской маятниковой канатной дороги.
Со всем снаряжением и продуктами поднимаемся на канатной дороге до станции Гара-Баши.
В непосредственной близости находится наш горный приют, высота 3800 метров.
Размещение на приюте, легкий обед с горячим чаем.
Прогулка через «Приют-11» выше к началу скальной гряды ориентировочно до высоты 4200-4400 метров.
Инструктаж о мерах безопасности при нахождении в высокогорье, правилах поведения в горах.
После небольшого отдыха и красивых фото на фоне знаменитых кавказских вершин, можно спускаться на приют.
Ужин и ночевка в высокогорном приюте.
Завтрак.
Акклиматизационный выход на скалы Пастухова (4600 метров – 4800 метров).
Обзорная экскурсия по району.
Занятия по технике передвижения по снегу и льду.
Здесь уже достаточно серьёзная высота и по вашему состоянию и скорости группы можно будет определить: готовы ли вы к восхождению.
Спуск на приют.
Ужин.
Ночевка в приюте.
Сегодня день отдыха.
Также в этот день проведём снежно-ледовое занятия, на которых вы сможете отработать технику передвижения в кошках по снегу и льду, которая понадобится нам на маршруте и приёмы самозадержания на снежном рельефе.
Подгонка снаряжения.
При необходимости будет проведено навешивание перил (закрепленных веревок) выше скал Пастухова.
А ваш гид проведет обучение – как нужно использовать перила.
Для занятий вам понадобятся альпинистская система и карабины.
Желающие могут прогуляться к станции «Мир» (3 500 м), подышать чистым, горным воздухом.
Там много кафе на любой вкус – можно попробовать хычины, шашлык, блюда национальной кавказской кухни.
Также сегодня есть возможность покататься на лыжах и сноубордах.
Ранний отбой и подготовка к восхождению.
Сегодня день восхождения на Эльбрус.
На гору выходим при условии хорошей погоды, состояния маршрута и самочувствия участников.
Ранний подъем в 2:00.
Выход на восхождение в 3:00 часа.
Выбор вершины (Восточная или Западная) накануне в зависимости от состояния группы, погоды, маршрута.
Решение принимает гид.
Решение обязательно для исполнения всеми участниками группы.
До вершины Эльбрус 8-10 часов.
При необходимости используем перила, провешенные ранее.
Контрольный срок выхода на вершину 13:00.
После этого срока вся группа обязана начать спуск вниз.
Спуск занимает 5-6 часов.
Ночевка в приюте.
Завтрак в приюте.
Резервный день на случай непогоды.
Или если была хорошая погода, вам улыбнулась удача и вы поднялись на вершину Эльбруса в предыдущий день, то спуск на Эльбрусской маятниковой канатной дороге до станции «Азау», далее трансфер ст. «Азау» — пос. Терскол.
Размещение в гостевом доме в поселке Терскол, сдача снаряжения в прокат.
Завтрак в приюте.
Резервный день на случай непогоды.
Или если вы поднялись на вершину в предыдущие дни – варианты проведения свободного времени по вкусу:
Или просто попариться в баньке.
Вечером можно организовать праздничный ужин в кафе с национальной кухней и поздравить друг друга с восхождением на самую высокую вершину Европы.
Ночевка в гостевом доме в Терсколе.
Завтрак.
Трансфер в город Минеральные Воды.
Отъезд домой.
Если восхождение проводилось в предыдущий день, то сегодня спуск в Терскол и отъезд в Минеральные Воды в 12 часов.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды днем после 15 часов или на вечернее время.
ВАЖНО: для участников, прибывающих на поезде а Пятигорск, стоимость группового трансфера в Минеральные воды не вычитается.
Тур предусматривает проживание:
На склонах Эльбруса проживание в высокогорных приютах на высоте 3750 м или 3850 м. Приюты оборудованы спальными местами и кухней, туалет на улице. Душ отсутствует. Ночевка в своем спальном мешке.
В случае досрочного спуска с высокогорного приюта раньше предусмотренного программой срока – проживание в гостинице оплачивается дополнительно.
Специальное снаряжение:
Туристическое снаряжение:
Документы:
При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.
Зимой достаточно суровые условия. В долине температура может опускаться до -5-20. На горе на высоте около 5 тыс. м. температура до -30' - -40' градусов в зависимости от сезона.
Перед выходом на маршрут группа регистрируется в МЧС. На самом Эльбрусе в районе Приюта 11 находится база МЧС, в экстренном случае спасатели окажут помощь. С собой достаточно иметь полис ОМС.
При желании можно оформить дополнительную альпинистскую страховку.
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС.
При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.
В день восхождения, в случае необходимости, группу сопровождают также ассистенты гида, из расчета - один гид на 3-4 участников группы.
Цены на индивидуальный трансфер Минеральные Воды – Приэльбрусье:
Трансфер осуществляется:
Для подъема на приют на склонах Эльбруса используются канатные дороги.
В день восхождения некоторые участники пользуются услугами ратрака для подъема на разные высоты (по запросу и договоренности). Ратрак значительно повышает шансы на успех, экономит силы и время, необходимые в день восхождения на Эльбрус. Ратрак берет на борт до 12 человек. Поэтому, в целях экономии, ратрак арендуется одновременно несколькими группами, когда сумма делится на всех желающих поездки на ратраке.
Внимание! Гид, сопровождающий группу, не несет ответственности за ратрак. Гид может лишь помочь в его организации в случае, если все участники группы пришли к единому мнению по поводу тактики восхождения - с ратраком или без него.
Также гиды, сопровождающие группы, не участвуют в его оплате!
Стоимость ратрака зависит от высоты, на которую предстоит подняться желающим. Высота обсуждается заранее и также зависит от принятия решения всеми желающими, погоды и состояния склона.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Эльбрус – технически несложная вершина, но для его покорения нужно быть в хорошей физической форме.
Подготовка заключается в регулярных пробежках (3 раза в неделю). К моменту восхождения нужно бегать дистанции не менее 10 км.
Ориентировочные цены на прокат:
|Цены аренды в день, в рублях
|Цены аренды в день, в рублях
|Цена на 4 дня
|1
|Ботинки горные двойные (пластиковые) подкошечные
|300-500
|1200-2000
|2
|«Кошки альпинистские»
|100-200
|400-800
|3
|Ледоруб с самостраховкой (1,5 м)
|100-150
|400-600
|4
|Страховочная система (низ)
|100-150
|400-600
|5
|Веревка для самостраховки (5 м)
|50-100
|200-400
|6
|2 карабина
|50-100
|200-400
|7
|Треккинговые (или лыжные) палки
|100-150
|400-600
|ВСЕГО
|3200-5400
Аренда одежды и другое снаряжение:
|№
|Наименование снаряжения:
|Цена аренды в день, в рублях
|Цена на 4 дня
|Цена на 5 дней
(20 % скидка в 5-й день)
|1
|Пуховка или теплая куртка
|300-400
|1200-1600
|2
|Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм
|200
|800
|3
|Термобелье (не обязательно, но желательно)
|Лучше свое. Или можно заменить теплыми футболками с длинным рукавом
|Нет в аренду, можно купить в Декатлоне.
|4
|Ветрозащитная утепленная штормовая куртка (может подойти также горнолыжная, сноубордическая куртка)
|200-300
|800-1200
|5
|Ветрозащитные утепленные штормовые брюки (могут подойти горнолыжные или сноубордические брюки)
|200-300
|800-1200
|6
|Шапка (шерсть, polartec, windbloc, флис)
|Свое! Или купить на рынке. Выбор есть.
|7
|Маска для лица или балаклава (флис)
|100
|400
|8
|Гамаши («фонарики» на ноги)
|50-100
|200-400
|9
|Перчатки (перчатки из полара, флиса или виндблока)
|50-100
|200-400
|10
|Рукавицы пуховые или thinsulate (надеваются сверху на перчатки) или верхонки ветронепроницаемые.
|100-150
|400-600
|11
|Фонарик электрический налобный
|100
|400
|12
|Рюкзак большой (70-80 литров)
|100-150
|400-600
|13
|Рюкзак для выходов 40-50 литров (не обязательно, возможно обойтись одним рюкзаком 70-80 литров)
|С целью экономии можно взять только один рюкзак (70-80 литров)
|
_
|14
|Спальник
|200-300
|800-1200
|15
|Очки солнцезащитные с защитой от ультрафиолета
|100
|400
|16
|Маска горнолыжная (на глаза)
|100
|400
|17
|Треккинговые ботинки или высокие кроссовки (сменная обувь)
|200
|800
|18
|Легкий термос (0,75-1 литр)
|100
|400
|ИТОГО
|2100
|8400-10800 рублей
|1680-2160
|ВСЕГО: 10080 – 12960 рублей
При восхождении на Эльбрус обязательное специальное альпинистское снаряжение: «кошки», ледоруб, страховочная система, 3 карабина, самостраховка.
Снаряжение выдается при подъеме на гору. Прокат по программе «Восхождение на Эльбрус с юга» выдается на 4-5 дней. В случае, если участниками будет задействован 5-й резервный дополнительный день – Скидка на аренду снаряжения 20 % в 5-й день.
В случае утери или порчи снаряжения наниматель выплачивает полную стоимость предмета.
В прокате появились теплые трехслойные ботинки (гималайский вариант) - сапоги. Поэтому для тех, кто имеет деньги и хочет такие сапоги - цена вопроса 800 руб - 1000 руб в день (зависит от модели). Берем снаряжение на 4 дня (это всегда практически). Но иногда, если приходится ждать погоду, то задействуем 5-й день. И на 5-й день - есть приятный бонус - 20 % скидка. Для тех, кто выберет пластиковые ботинки (тоже неплохо - можно еще взять сверху бахиллы, которые надеваются на ботинок). Выйдет конструкция… В пределах 400-500 руб в день. но тепло ног того стоит!
Для зимы и для ледовых занятий вам понадобится жумар, спусковое устройство и даже 1 ледобур для занятий. Зависит от рельефа на данный момент. Мы говорим это заранее всем участникам для обеспечения их безопасности.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В стоимость тура на Эльбрус включена одна попытка восхождения. Попыткой считается выход группы вместе с гидами из приюта не позднее 03:00 и подъем на высоту не менее 4500 метров. Если подняться на Эльбрус оказалось невозможным для всей группы или отдельных участников (из-за погодных условий или плохого самочувствия), попытку можно повторить на следующий день, оплатив еще одну ночь проживания в высокогорном приюте и услуги гидов. Если попытка не была использована в запланированный день восхождения (из-за непогоды), то без дополнительной оплаты используется следующий (резервный день).
В случае, если участник решает спуститься с приюта раньше срока, указанного в программе - неучтенные ночи в гостинице оплачиваются самостоятельно. Если участник решает, спуститься с горы и уехать раньше срока, указанного в программе - деньги за приют, гостиницу, трансферы не возвращаются и перерасчет не производится.
В случае, если участник принимает решение об изменении программы (спускается и уезжает раньше, хочет повторить попытку восхождения, поменять гостиницу на другую, совершить незапланированную экскурсию в Пятигорск, Кисловодск или др.), участники несут финансовую ответственность самостоятельно.
В случае заезда-отъезда участниками в Терскол самостоятельно на своих машинах, деньги за трансфер не возвращаются и перерасчет не производится.