Горнолыжный экспресс-тур на Эльбрус для новичков и опытных катальщиков

Покорить склоны Эльбруса и Чегета, надышаться горным воздухом и посетить Поляну Нарзанов
Отправляемся к самой высокой вершине Европы, чтобы налюбоваться белоснежными видами, ощутить кавказское гостеприимство и насладиться активным отдыхом — обкатать склоны на лыжах или сноуборде.

Тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам:
большинство трасс на Эльбрусе среднего уровня сложности, но и есть и учебный склон. Вы сможете доплатить за занятие с инструктором, который поможет подобрать снаряжение и обучит азам.

Все дни будем проводить на горе, а вечером, при желании, вы сможете попариться в бане, покататься на коньках, расслабиться в спа. Если вы захотите испытать свои силы на более сложных трассах, можно отправиться в Чегет.

В последний день посетим Поляну Нарзанов и попробуем легендарную минеральную воду, а затем отдохнём в термальных источниках «Гедуко» (за доплату, по желанию).

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой тёплую и удобную для катания одежду.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Приэльбрусье

Встретим вас в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод и отправимся в Приэльбрусье. Переезд займёт около 3 часов (185 км). Заселимся в гостиницу у подножия Эльбруса. Вечером поужинаем в одном из кафе, а затем проведём для вас инструктаж по правилам безопасности и поведению на курорте, чтобы каждый участник чувствовал себя уверенно и комфортно в горах.

2 день

Покоряем склоны Эльбруса

После завтрака в 8:30 отправимся на склоны Эльбруса. Нас ждёт целый день катания и активного отдыха. Общая протяжённость трасс около 12 км, большинство — красно-синие, подходящие для среднего уровня, но есть и учебный склон для новичков. Инструкторы помогут подобрать снаряжение и получить ски-пассы, после чего начнём катание по маршрутам разной сложности.

Канатные дороги поднимут нас от посёлка Азау (2350 м) к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м), откуда открываются впечатляющие виды на Кавказ.

Днём пообедаем в кафе на склоне и попробуем местные блюда — хычины, лагман, шурпу, чанахи. Затем продолжим катание. В 16:30 соберёмся и вернёмся в отель. Вечером — свободное время: можно поужинать в ресторане, отдохнуть в спа, покататься на коньках, отправиться на конную прогулку или посетить местные рынки.

3 день

Продолжаем обкатывать склоны Эльбруса и Чегета

Продолжим катание на трассах Эльбруса. Нас ждёт ещё один день активного отдыха среди горных пейзажей. Опытные райдеры смогут испытать себя на Чегете — одном из самых сложных и известных горнолыжных курортов России. Здесь, на высоте 2750 метров, находится легендарное кафе «Ай», откуда в ясную погоду открывается один из лучших видов на Эльбрус.

Те, кто предпочитает более спокойное катание, продолжит день на трассах Эльбруса. В 16:30 соберёмся и вернёмся в отель. Вечером — свободное время для отдыха и восстановления. По желанию можно организовать баню.

4 день

Термальные источники «Гедуко» и завершение тура

В 9:00 попрощаемся с Эльбрусом, выселимся из гостиницы и отправимся к термальным источникам. По пути сделаем остановку на Поляне Нарзанов, где попробуем целебную воду, бьющую из-под земли несколькими струями, и заглянем на местный рынок за сувенирами.

Посетим комплекс термальных источников «Гедуко» (оплачивается отдельно). Купание в бассейнах с горячей минеральной водой поможет восстановить силы после активных дней и подарит приятное ощущение расслабления. Рекомендуем заранее взять купальники, полотенца и сланцы.

В 13:00 сбор группы и групповой трансфер в аэропорт или на вокзал Минеральных Вод к вечерним рейсам и поездам (после 17:00).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение28 350 ₽
1-местное размещение44 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Сопровождение опытным гидом-организатором
  • Медицинская страховка «Активный отдых»
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Оплата подъёмников в горах, ски-пасс - 3000 ₽ в день
  • Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения - 2500 ₽ в день
  • Услуги профессионального инструктора (горные лыжи/сноуборд) - от 3500 ₽ в час, возможно обучение в группах до 5 человек
  • Билет на горячие термальные источники - 600 ₽ за 1 час
  • Развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды: аэропорт в 15:00, ж/д вокзал в 15:30
Завершение: Минеральные Воды, 13:00, трансфер к рейсам/поездам после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алана
Алана — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 8648 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

