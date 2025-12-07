Тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам:
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой тёплую и удобную для катания одежду.
Программа тура по дням
Прибытие в Приэльбрусье
Встретим вас в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод и отправимся в Приэльбрусье. Переезд займёт около 3 часов (185 км). Заселимся в гостиницу у подножия Эльбруса. Вечером поужинаем в одном из кафе, а затем проведём для вас инструктаж по правилам безопасности и поведению на курорте, чтобы каждый участник чувствовал себя уверенно и комфортно в горах.
Покоряем склоны Эльбруса
После завтрака в 8:30 отправимся на склоны Эльбруса. Нас ждёт целый день катания и активного отдыха. Общая протяжённость трасс около 12 км, большинство — красно-синие, подходящие для среднего уровня, но есть и учебный склон для новичков. Инструкторы помогут подобрать снаряжение и получить ски-пассы, после чего начнём катание по маршрутам разной сложности.
Канатные дороги поднимут нас от посёлка Азау (2350 м) к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м), откуда открываются впечатляющие виды на Кавказ.
Днём пообедаем в кафе на склоне и попробуем местные блюда — хычины, лагман, шурпу, чанахи. Затем продолжим катание. В 16:30 соберёмся и вернёмся в отель. Вечером — свободное время: можно поужинать в ресторане, отдохнуть в спа, покататься на коньках, отправиться на конную прогулку или посетить местные рынки.
Продолжаем обкатывать склоны Эльбруса и Чегета
Продолжим катание на трассах Эльбруса. Нас ждёт ещё один день активного отдыха среди горных пейзажей. Опытные райдеры смогут испытать себя на Чегете — одном из самых сложных и известных горнолыжных курортов России. Здесь, на высоте 2750 метров, находится легендарное кафе «Ай», откуда в ясную погоду открывается один из лучших видов на Эльбрус.
Те, кто предпочитает более спокойное катание, продолжит день на трассах Эльбруса. В 16:30 соберёмся и вернёмся в отель. Вечером — свободное время для отдыха и восстановления. По желанию можно организовать баню.
Термальные источники «Гедуко» и завершение тура
В 9:00 попрощаемся с Эльбрусом, выселимся из гостиницы и отправимся к термальным источникам. По пути сделаем остановку на Поляне Нарзанов, где попробуем целебную воду, бьющую из-под земли несколькими струями, и заглянем на местный рынок за сувенирами.
Посетим комплекс термальных источников «Гедуко» (оплачивается отдельно). Купание в бассейнах с горячей минеральной водой поможет восстановить силы после активных дней и подарит приятное ощущение расслабления. Рекомендуем заранее взять купальники, полотенца и сланцы.
В 13:00 сбор группы и групповой трансфер в аэропорт или на вокзал Минеральных Вод к вечерним рейсам и поездам (после 17:00).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|28 350 ₽
|1-местное размещение
|44 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Сопровождение опытным гидом-организатором
- Медицинская страховка «Активный отдых»
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Оплата подъёмников в горах, ски-пасс - 3000 ₽ в день
- Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения - 2500 ₽ в день
- Услуги профессионального инструктора (горные лыжи/сноуборд) - от 3500 ₽ в час, возможно обучение в группах до 5 человек
- Билет на горячие термальные источники - 600 ₽ за 1 час
- Развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура