После завтрака в 8:30 отправимся на склоны Эльбруса. Нас ждёт целый день катания и активного отдыха. Общая протяжённость трасс около 12 км, большинство — красно-синие, подходящие для среднего уровня, но есть и учебный склон для новичков. Инструкторы помогут подобрать снаряжение и получить ски-пассы, после чего начнём катание по маршрутам разной сложности.

Канатные дороги поднимут нас от посёлка Азау (2350 м) к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м), откуда открываются впечатляющие виды на Кавказ.

Днём пообедаем в кафе на склоне и попробуем местные блюда — хычины, лагман, шурпу, чанахи. Затем продолжим катание. В 16:30 соберёмся и вернёмся в отель. Вечером — свободное время: можно поужинать в ресторане, отдохнуть в спа, покататься на коньках, отправиться на конную прогулку или посетить местные рынки.