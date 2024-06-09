Верхняя Балкария — удивительный уголок России с уникальной природой и богатой культурой. Здесь вы увидите горные пейзажи, реки, водопады и озёра. Но главное — это культура местного населения, его традиции и кухня.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Язык тролля
- Голубое озеро
- Замок Шато-Эркен
- Трмальные источники Аушигер
Описание экскурсии
Верхняя Балкария — прекрасный уголок России Это край, где великолепная природа сочетается с богатой и самобытной культурой балкарского народа. В Верхней Балкарии вы найдете все, что нужно для незабываемого путешествия: горные пейзажи, реки, водопады и озера. Но самое главное — это культура балкарского народа: его традиции, обычаи и кухня, которую можно попробовать только здесь. Начнем наше путешествие с Хухамо-Безенгийского ущелья, где расположена природная видовая площадка, откуда открываются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены. Сделаем снимки на причудливом скальном выступе, напоминающем «Язык тролля». Следующая остановка — Голубые озера. Это уникальный природный комплекс, состоящий из разнообразных карстовых озер. Самое популярное из них — Церик-Кёль, которое считается не только самым глубоким озером на Кавказе, но также входит в пятерку самых глубоких карстовых озер мира. Мы пройдемся вокруг этого озера, наслаждаясь красивыми пейзажами, а затем отправимся дальше. Еще немного горной дороги и доберемся до Черекской теснины. Это удивительное место находится в горах, где река Черек Балкарский образовала узкое ущелье. Одной из особенностей этого места является старинный участок дороги, построенный в 19 веке. Прогулка по этой узкой дороге, вырубленной прямо в скале, станет ярким впечатлением вашей поездки! Само Черекское ущелье ведет к древнему поселению Верхняя Балкария. Она соединена с внешним миром единственной дорогой, проходящей через ущелье. В Верхней Балкарии мы увидим сочетание нетронутой красоты природы и самобытности старинных построек, окруженных горными вершинами. Посетим руины древнего поселения Кюнлюма, главным историческим объектом которого является средневековая башня Абай Кала (XVII – XVIII в. н. э.). Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер., Важная информация: С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Язык тролля
- Голубое озеро
- Замок Шато-Эркен
- Трмальные источники Аушигер
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего места проживания
Завершение: До вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Спасибо что выбрали нас! Мы обязательно свяжемся с вами, чтобы узнать от куда вас забрать и обсудить детали
- С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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