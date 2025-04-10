Фотопрогулка
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 07:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
5800 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Погружение в древнюю культуру и природу
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на Эльбрус: Путешествие к вершине России и Европы
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив горное озеро, водопады и город-призрак. Узнайте о традициях и попробуйте блюда местной кухни
Начало: Ваше место пребывания в Минеральных Водах
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Минеральных вод
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
24 900 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские Водопады
Начало: Автовокзал Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана10 апреля 2025Очень понравилась экскурсия! Застали все красивые виды: да, немного не повезло с Эльбрусом, ну зато в зиму окунулись по полной😆 Отдельная благодарность гиду Николаю: все интересно рассказывал, останавливался, если необходимо, и не дал замерзнуть в горах.
- ССветлана31 марта 2025Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от увиденного! Спасибо большое экскурсоводу Роману за поездку!!!
- ССветлана21 марта 2025Замечаний нет, нам все понравилось. Спасибо.
- ККонстантин21 марта 2025Все отлично! Спасибо! На следующий отпуск планирую ещё ознакомительные туры.
- ВВера13 марта 2025Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсияПрекрасная возможность познакомиться с городами для тех, у кого минимум времени! Аркадий очень интересно рассказывает, много знает как по истории
- ММария10 марта 2025Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсияХочу поблагодарить Аркадия за интересную и увлекательную экскурсию! Было видно, что ему очень нравится делиться своими знаниями о родном крае.
- ММайя9 марта 2025Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсияОтличная экскурсия, наполненная, интересная. Города все рядом, быстрое перемещение. Комфортный автомобиль. Аркадий очень интересно рассказывает. Увлечен своей работой и любит
- ЕЕлена24 января 2025Накануне вечером мне сообщили,что экскурсия Язык тролля отменяется. И предложили выбор. Мой выбор пал на Северную Осетию-я ни капли не
- ААлександр20 октября 2024Великолепно организованная экскурсия! В первые на подобной экскурсии в КМВ. Очень приятно и комфортно было с нашим водителем и гидом
- ААнна5 мая 2024Места очень красивые! Природа шикарная. Сняла звезду за кафе «Маяк» на обратном пути, очень долгое ожидание, еще и невкусно.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Парк культуры и отдыха»
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