Парк культуры и отдыха – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 6 экскурсий в категории «Парк культуры и отдыха» в Минеральных Водах, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тур в горы: Приэльбрусье и озеро Гижгит
Пешая
На автобусе
12 часов
84 отзыва
Фотопрогулка
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4300 ₽ за человека
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
14 часов
30 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 07:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
5800 ₽ за человека
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
На автобусе
14 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Погружение в древнюю культуру и природу
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
6000 ₽ за человека
Экскурсия на Эльбрус
12 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на Эльбрус: Путешествие к вершине России и Европы
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив горное озеро, водопады и город-призрак. Узнайте о традициях и попробуйте блюда местной кухни
Начало: Ваше место пребывания в Минеральных Водах
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4200 ₽ за человека
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Минеральных вод
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Минеральных вод
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
24 900 ₽ за экскурсию
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские Водопады
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские Водопады
Начало: Автовокзал Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    10 апреля 2025
    Тур в горы: Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Очень понравилась экскурсия! Застали все красивые виды: да, немного не повезло с Эльбрусом, ну зато в зиму окунулись по полной😆 Отдельная благодарность гиду Николаю: все интересно рассказывал, останавливался, если необходимо, и не дал замерзнуть в горах.
  • С
    Светлана
    31 марта 2025
    Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
    Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от увиденного! Спасибо большое экскурсоводу Роману за поездку!!!
  • С
    Светлана
    21 марта 2025
    Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
    Замечаний нет, нам все понравилось. Спасибо.
  • К
    Константин
    21 марта 2025
    Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
    Все отлично! Спасибо! На следующий отпуск планирую ещё ознакомительные туры.
  • В
    Вера
    13 марта 2025
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Прекрасная возможность познакомиться с городами для тех, у кого минимум времени! Аркадий очень интересно рассказывает, много знает как по истории
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    края, так и по современной жизни городов. За 1 день побывать в 5 городах, походить по курортным паркам - это просто замечательно! Теперь, учитывая полученную информацию, можно приезжать не на 4 дня (как у меня получилось), а на длительный срок и выбрать город для отдыха уже понимая разницу

  • М
    Мария
    10 марта 2025
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Хочу поблагодарить Аркадия за интересную и увлекательную экскурсию! Было видно, что ему очень нравится делиться своими знаниями о родном крае.
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    Благодаря интересным рассказам, мне захотелось посетить больше мест и узнать местный колорит. В программе экскурсии было посещение пяти городов КМВ. И каждый по своему прекрасен. Пока ехали до каждого города, Аркадий рассказывал историю, как всё начиналось, особенность каждого города, красивые и значимые места, и что ещё можно посетить (что не входило в программу экскурсии). Аркадий очень аккуратно водит автомобиль. Он внимателен и тактичен. Благодарю, Вас, Аркадий, за интересную экскурсию! Успехов Вам!)))

  • М
    Майя
    9 марта 2025
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Отличная экскурсия, наполненная, интересная. Города все рядом, быстрое перемещение. Комфортный автомобиль. Аркадий очень интересно рассказывает. Увлечен своей работой и любит
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    родной край. Внимателен в дороге и к нам. Нам очень повезло с погодой, мы смогли увидеть Эльбрус во всём его величии. Я с огромным удовольствием рекомендую Аркадия! Очень рады, что он провел для нас экскурсию.

  • Е
    Елена
    24 января 2025
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    Накануне вечером мне сообщили,что экскурсия Язык тролля отменяется. И предложили выбор. Мой выбор пал на Северную Осетию-я ни капли не
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    пожалела)) К безумно красивым видам еще прилагался и супер гид-Алик. Вот именно благодарю его подходу,не навязчивости,умению рассказывать и чувству юмора-это была не забываемая поездка. И я точно знаю,что следующая моя поездка и экскурсии,будут только с ним. Спасибо за прекрасно проведенное время и до новых встреч)

  • А
    Александр
    20 октября 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    Великолепно организованная экскурсия! В первые на подобной экскурсии в КМВ. Очень приятно и комфортно было с нашим водителем и гидом
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    Андреем, прекрасная комфортная машина, увлекательные рассказы и живописные остановки от которых Дух захватывает. В следующий раз, буду обращаться только к Вам. Огромное спасибо!

  • А
    Анна
    5 мая 2024
    Экскурсия на Эльбрус
    Места очень красивые! Природа шикарная. Сняла звезду за кафе «Маяк» на обратном пути, очень долгое ожидание, еще и невкусно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Парк культуры и отдыха»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
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  1. Тур в горы: Приэльбрусье и озеро Гижгит
  2. Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
  3. Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
  4. Экскурсия на Эльбрус
  5. Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Минеральных вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Плато Бермамыт
  4. Приэльбрусье
  5. Самое главное
  6. Джилы-су
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Бештау
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в апреле 2025
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