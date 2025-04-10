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Благодаря интересным рассказам, мне захотелось посетить больше мест и узнать местный колорит. В программе экскурсии было посещение пяти городов КМВ. И каждый по своему прекрасен. Пока ехали до каждого города, Аркадий рассказывал историю, как всё начиналось, особенность каждого города, красивые и значимые места, и что ещё можно посетить (что не входило в программу экскурсии). Аркадий очень аккуратно водит автомобиль. Он внимателен и тактичен. Благодарю, Вас, Аркадий, за интересную экскурсию! Успехов Вам!)))