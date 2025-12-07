Описание тураПогрузитесь в «Волшебство Кавказа» с авторским туром на майские праздники! От Кисловодска до Джилы Суу и Домбая — насладитесь видами гор, водопадов и уникальной природой. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия с 8 по 12 мая 2024 года. Ограниченное количество мест — всего 6! 🌄🏔️ Маршрут: Кисловодск — Джилы Суу — Домбай 🌄 На этом удивительном маршруте мы поднимемся в горы, насладимся видом на величественный Эльбрус, искупаемся в красоте водопадов, а также прогуляемся по эко-тропам
Точная дата и время согласуются с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодский национальный парк
- Филармония
- Домбай
- Река Улу-Муруджу и озеро Туманлы-Кёль
- Джилы Суу
- Приэльбрусье
Что включено
- Проживание в комфортабельном отеле (2 человека в номере) /n Завтраки/n Индивидуальный трансфер от начала до конца вашего путешествия/n Экскурсионная программа с опытным гидом/n Входные билеты /n Тренировочная программа для поддержания физической формы/n Баня с расслабляющими процедурами /n Профессиональные фотосессии в самых живописных местах/n
Что не входит в цену
- Билеты на самолет/поезд/n Питание не включенное в тур/n Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 4 дней 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие туры из Минеральных Вод
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
7 дек в 10:00
8 фев в 10:00
58 000 ₽ за человека
Конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 34 500 ₽ за человека
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: Г. Минеральные Воды
11 июн в 10:00
16 июл в 10:00
от 38 000 ₽ за человека