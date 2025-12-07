Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура Погрузитесь в «Волшебство Кавказа» с авторским туром на майские праздники! От Кисловодска до Джилы Суу и Домбая — насладитесь видами гор, водопадов и уникальной природой. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия с 8 по 12 мая 2024 года. Ограниченное количество мест — всего 6! 🌄🏔️ Маршрут: Кисловодск — Джилы Суу — Домбай 🌄 На этом удивительном маршруте мы поднимемся в горы, насладимся видом на величественный Эльбрус, искупаемся в красоте водопадов, а также прогуляемся по эко-тропам

