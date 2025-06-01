Найдено 3 тура в категории « Авторские » в Минеральных Водах, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 3 дня На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30 45 000 ₽ за человека 4 дня 4 часа Авторский тур «Волшебство Кавказа» Начало: Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5 «Погрузитесь в «Волшебство Кавказа» с авторским туром на майские праздники» Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом 52 000 ₽ за человека На машине 4 дня Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00 «Погуляете по улочкам и курортному парку, проедете по канатной дороге, рассмотрите жанровые скульптуры и подпишете авторские открытки для близких» 48 700 ₽ за человека Все туры Минеральных Вод

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