На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
1 июн в 08:00
8 июл в 08:00
45 000 ₽ за человека
Авторский тур «Волшебство Кавказа»
Начало: Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5
«Погрузитесь в «Волшебство Кавказа» с авторским туром на майские праздники»
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
30 апр в 12:00
7 мая в 12:00
52 000 ₽ за человека
Индивидуальная перезагрузка на водах: термы, сауны и прогулки по курортам. Всё включено
Расслабиться и оздоровиться в целебных источниках, напариться, выпить нарзана и изучить 4 города КМВ
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
«Погуляете по улочкам и курортному парку, проедете по канатной дороге, рассмотрите жанровые скульптуры и подпишете авторские открытки для близких»
1 июн в 12:00
2 июн в 12:00
48 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Авторские»
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