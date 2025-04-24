Индивидуальный тур «Осетия + Эльбрус (1 ночь)»
Начало: По Вашему адресу в указанных городах
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
Завтра в 07:30
25 апр в 07:30
50 000 ₽ за экскурсию
Авторский тур «Волшебство Кавказа»
Начало: Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
30 апр в 12:00
7 мая в 12:00
52 000 ₽ за человека
Большой тур в Архыз и Домбай: 10 дней трекинга
Начало: Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Расписание: Экскурсия согласно расписания в определённые даты или по согласованию с гидом.
17 июл в 11:30
3 авг в 11:30
61 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «История и культура»
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