Туры по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 тура в категории «История и культура» в Минеральных Водах, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Индивидуальный тур «Осетия + Эльбрус (1 ночь)»
2 дня
Индивидуальный тур «Осетия + Эльбрус (1 ночь)»
Начало: По Вашему адресу в указанных городах
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
Завтра в 07:30
25 апр в 07:30
50 000 ₽ за экскурсию
Авторский тур «Волшебство Кавказа»
4 дня 4 часа
Авторский тур «Волшебство Кавказа»
Начало: Аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
30 апр в 12:00
7 мая в 12:00
52 000 ₽ за человека
Большой тур в Архыз и Домбай: 10 дней трекинга
Пешая
10 дней
Большой тур в Архыз и Домбай: 10 дней трекинга
Начало: Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Расписание: Экскурсия согласно расписания в определённые даты или по согласованию с гидом.
17 июл в 11:30
3 авг в 11:30
61 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «История и культура»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур «Осетия + Эльбрус (1 ночь)»
  2. Авторский тур «Волшебство Кавказа»
  3. Большой тур в Архыз и Домбай: 10 дней трекинга
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Чегемское ущелье
  5. Плато Бермамыт
  6. Чегемские водопады
  7. Машук
  8. Уллу-Тау
  9. Водопад Абай-Су
  10. Гижгит
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в апреле 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "История и культура" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 61 800.
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