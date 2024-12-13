А так же мы зарядимся энергией и бодростью в термальных источниках, и окунемся в Древнюю историю, посетив старинный храм. Невероятные приключения по Кавказу ждут вас!
Описание тура
День первый: знакомство с Кавказом
Наша увлекательная поездка начнется с термальных источников «Жемчужина Кавказа». Это место не только порадует вас своим целебным воздействием, но и подарит незабываемые впечатления. По пути мы также сделаем остановку на живописной реке Уллу-Муруджу, где можно насладиться красотой природы.
День второй: кругозор Мусса-Ачитара
Во второй день мы поднимемся на открытой кресельной канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, достигая высоты 3008 метров над уровнем моря. С вершины открывается захватывающий вид на Главный Кавказский Хребет и Гоначхирское ущелье. В ясную погоду даже Эльбрус будет виден на горизонте!
Мы также увидим знаменитую Домбайскую Тарелку «Дом Футуро» и сделаем фотографии на смотровых площадках, на фоне величественного Кавказского Хребта. Не забудем прогуляться по местному рынку, где можно приобрести сувениры, подарки и даже варенье.
Нас ждет поездка по живописному ущелью Гоначхир, где мы сможем насладиться великолепными видами. Мы сделаем остановку у таинственного озера Туманлы-Кёль, которое станет отличным местом для отдыха и фотографий.
День третий: Теберда. Заповедник. Храм
В третий день нашего путешествия мы прогуляемся к озеру Кара-Кёль, откуда открываются потрясающие виды на горы, отражающиеся в воде. Затем мы посетим Тебердинский заповедник, где по желанию можно покормить местных животных и насладиться их обществом.
На пути в аэропорт мы прикоснемся к Древней истории, посетив Шоанинский храм. Оттуда открываются шикарные виды на долину реки Кубань и близлежащие села, что оставит незабываемые впечатления.
Внимание!
Выезд на джипах возможен при наборе группы из 5-6 человек. Если желающих будет менее 4 человек, тур будет проводиться на легковом автомобиле, с сохранением всех указанных локаций!
с пятницы по воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гоначхирское ущелье
- Канатные дороги Домбая
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
- Озеро Туманлы-Кёль
- Озеро Кара-Кёль
- Знаменитая Домбайская тарелка
- Местный рынок
- Шоанинский Храм
- Тебердинский заповедник
Что включено
- Трансфер из аэропорта Минеральных вод по всему маршруту и обратно
- Сопровождение по всему маршруту
- Проживание в горном отеле, 2-х и 3-х местное размещение
- Завтраки (2 и 3 день)
- Входной билет в Гоначхирское ущелье
- Входной билет в Тебердинский Заповедник
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные затраты
- Сувениры
- Входной билет на канатную дорогу в Домбае (подъем и спуск)
- Входной билет на термальные источники
- Обеды и ужины