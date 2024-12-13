За три дня вы получите мощную перезагрузку в горах, увидите невероятные панорамные виды пейзажей со смотровых площадок, посетите великолепной красоты ущелье, прокатитесь по канатной дороге, отведаете национальную Кавказскую кухню и привезете домой тысячи фотокарточек. А так же мы зарядимся энергией и бодростью в термальных источниках, и окунемся в Древнюю историю, посетив старинный храм. Невероятные приключения по Кавказу ждут вас!

Описание тура

День первый: знакомство с Кавказом

Наша увлекательная поездка начнется с термальных источников «Жемчужина Кавказа». Это место не только порадует вас своим целебным воздействием, но и подарит незабываемые впечатления. По пути мы также сделаем остановку на живописной реке Уллу-Муруджу, где можно насладиться красотой природы.

День второй: кругозор Мусса-Ачитара

Во второй день мы поднимемся на открытой кресельной канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, достигая высоты 3008 метров над уровнем моря. С вершины открывается захватывающий вид на Главный Кавказский Хребет и Гоначхирское ущелье. В ясную погоду даже Эльбрус будет виден на горизонте!

Мы также увидим знаменитую Домбайскую Тарелку «Дом Футуро» и сделаем фотографии на смотровых площадках, на фоне величественного Кавказского Хребта. Не забудем прогуляться по местному рынку, где можно приобрести сувениры, подарки и даже варенье.

Нас ждет поездка по живописному ущелью Гоначхир, где мы сможем насладиться великолепными видами. Мы сделаем остановку у таинственного озера Туманлы-Кёль, которое станет отличным местом для отдыха и фотографий.

День третий: Теберда. Заповедник. Храм

В третий день нашего путешествия мы прогуляемся к озеру Кара-Кёль, откуда открываются потрясающие виды на горы, отражающиеся в воде. Затем мы посетим Тебердинский заповедник, где по желанию можно покормить местных животных и насладиться их обществом.

На пути в аэропорт мы прикоснемся к Древней истории, посетив Шоанинский храм. Оттуда открываются шикарные виды на долину реки Кубань и близлежащие села, что оставит незабываемые впечатления.

Внимание!

Выезд на джипах возможен при наборе группы из 5-6 человек. Если желающих будет менее 4 человек, тур будет проводиться на легковом автомобиле, с сохранением всех указанных локаций!