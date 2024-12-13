Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод

Индивидуальная обзорная экскурсия по Кавказу: Джиппинг из Минеральных Вод
За три дня вы получите мощную перезагрузку в горах, увидите невероятные панорамные виды пейзажей со смотровых площадок, посетите великолепной красоты ущелье, прокатитесь по канатной дороге, отведаете национальную Кавказскую кухню и привезете домой тысячи фотокарточек.

А так же мы зарядимся энергией и бодростью в термальных источниках, и окунемся в Древнюю историю, посетив старинный храм. Невероятные приключения по Кавказу ждут вас!
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание тура

День первый: знакомство с Кавказом

Наша увлекательная поездка начнется с термальных источников «Жемчужина Кавказа». Это место не только порадует вас своим целебным воздействием, но и подарит незабываемые впечатления. По пути мы также сделаем остановку на живописной реке Уллу-Муруджу, где можно насладиться красотой природы.

День второй: кругозор Мусса-Ачитара

Во второй день мы поднимемся на открытой кресельной канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, достигая высоты 3008 метров над уровнем моря. С вершины открывается захватывающий вид на Главный Кавказский Хребет и Гоначхирское ущелье. В ясную погоду даже Эльбрус будет виден на горизонте!

Мы также увидим знаменитую Домбайскую Тарелку «Дом Футуро» и сделаем фотографии на смотровых площадках, на фоне величественного Кавказского Хребта. Не забудем прогуляться по местному рынку, где можно приобрести сувениры, подарки и даже варенье.

Нас ждет поездка по живописному ущелью Гоначхир, где мы сможем насладиться великолепными видами. Мы сделаем остановку у таинственного озера Туманлы-Кёль, которое станет отличным местом для отдыха и фотографий.

День третий: Теберда. Заповедник. Храм

В третий день нашего путешествия мы прогуляемся к озеру Кара-Кёль, откуда открываются потрясающие виды на горы, отражающиеся в воде. Затем мы посетим Тебердинский заповедник, где по желанию можно покормить местных животных и насладиться их обществом.

На пути в аэропорт мы прикоснемся к Древней истории, посетив Шоанинский храм. Оттуда открываются шикарные виды на долину реки Кубань и близлежащие села, что оставит незабываемые впечатления.

Внимание!

Выезд на джипах возможен при наборе группы из 5-6 человек. Если желающих будет менее 4 человек, тур будет проводиться на легковом автомобиле, с сохранением всех указанных локаций!

с пятницы по воскресенье

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гоначхирское ущелье
  • Канатные дороги Домбая
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
  • Озеро Туманлы-Кёль
  • Озеро Кара-Кёль
  • Знаменитая Домбайская тарелка
  • Местный рынок
  • Шоанинский Храм
  • Тебердинский заповедник
Что включено
  • Трансфер из аэропорта Минеральных вод по всему маршруту и обратно
  • Сопровождение по всему маршруту
  • Проживание в горном отеле, 2-х и 3-х местное размещение
  • Завтраки (2 и 3 день)
  • Входной билет в Гоначхирское ущелье
  • Входной билет в Тебердинский Заповедник
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные затраты
  • Сувениры
  • Входной билет на канатную дорогу в Домбае (подъем и спуск)
  • Входной билет на термальные источники
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Минеральные Воды, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: с пятницы по воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
На машине
3 отзыва
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
Увидеть главные достопримечательности, продегустировать местную кухню и полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
7 дек в 08:00
8 дек в 08:00
72 000 за всё до 3 чел.
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
3 отзыва
7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
54 000 за человека
Горнолыжный тур в Домбай
Пешая
3 отзыва
7 дней
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 мар в 10:00
46 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
ХорошоТам