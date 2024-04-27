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10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Встречаемся в аэропорту и отправляемся на обзорную экскурсию по Пятигорску»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«К вечеру прибудем в Архыз, заселимся и отправимся на обзорную прогулку, зайдём на рынок»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями»
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Инструктор проведёт обзорную экскурсию по Домбаю, покажет хорошие места для вашего ужина»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах, а в обсерватории познакомитесь с секретами работы астрономов и узнаете интересные факты о звёздах»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
16 июня в 12:30
22 сен в 12:30
73 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
«С обзорной площадки полюбуемся многокилометровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями»
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Инструктор проведёт обзорную экскурсию по Домбаю, покажет хорошие места для вашего ужина»
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«За 7 дней увидим все главные достопримечательности самой маленькой республики в России»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
«Отправимся в живописнейшие края озёр и снежных вершин к главным достопримечательностям Архыза»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики — Майкопу»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Вы познакомитесь с главными жемчужинами Пятигорска и Кисловодска»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Познакомитесь с местными обычаями и легендами, сможете сфотографироваться в национальных костюмах, попробуете несколько блюд кавказской кухни, а вечера будете проводить под звёздным небом, сидя у костра»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«Вечером соберёмся за ужином, вы познакомитесь с командой, которая будет сопровождать вас во время тура, и друг с другом»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра27 апреля 2024Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
- ЕЕлена20 апреля 2024Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
- ООльга8 января 2024Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
- ААнтон30 ноября 2023Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
- ВВиталий27 ноября 2023Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
- ЮЮлия2 октября 2023По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать
- ГГалина20 сентября 2023Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
- ВВиктория18 сентября 2023Достоинства: Позитивный гид, заброска на Буханках, треккинговые живописные маршруты и нарастающая нагрузка каждый день - отличная организация. Недостатки: 1. Слишком большая группа. 18человек
- ААндрей8 июля 2023Отдельное спасибо Алексею. Прекрасный человек, балагур и остряк! Благодаря ему группа прекрасно общалась, перенесла немногочисленные физические нагрузки.
- ААнастасия16 мая 2023Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Обзорные»
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