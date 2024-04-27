Обзорные и познавательные туры Минеральных Вод

Найдено 16 туров в категории «Обзорные» в Минеральных Водах, цены от 22 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Встречаемся в аэропорту и отправляемся на обзорную экскурсию по Пятигорску»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«К вечеру прибудем в Архыз, заселимся и отправимся на обзорную прогулку, зайдём на рынок»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями»
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Инструктор проведёт обзорную экскурсию по Домбаю, покажет хорошие места для вашего ужина»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700 за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах, а в обсерватории познакомитесь с секретами работы астрономов и узнаете интересные факты о звёздах»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350 за человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
16 июня в 12:30
22 сен в 12:30
73 300 за человека
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
«С обзорной площадки полюбуемся многокилометровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями»
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000 за человека
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090 за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Инструктор проведёт обзорную экскурсию по Домбаю, покажет хорошие места для вашего ужина»
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400 за человека
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«За 7 дней увидим все главные достопримечательности самой маленькой республики в России»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000 за человека
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
«Отправимся в живописнейшие края озёр и снежных вершин к главным достопримечательностям Архыза»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики — Майкопу»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Вы познакомитесь с главными жемчужинами Пятигорска и Кисловодска»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Познакомитесь с местными обычаями и легендами, сможете сфотографироваться в национальных костюмах, попробуете несколько блюд кавказской кухни, а вечера будете проводить под звёздным небом, сидя у костра»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«Вечером соберёмся за ужином, вы познакомитесь с командой, которая будет сопровождать вас во время тура, и друг с другом»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    27 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
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    за 5 дней мы посмотрели и курортные города и горы и много других интересных мест, даже купались в нескольких минеральных источниках. Отдельная благодарность гиду Марии, она показала Кавказ так, что хочется вернуться туда еще.

  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера. Очень довольны, что нашли
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    этот тур. Наш гид, Мария, встречала нас на вокзале и в аэропорту (ехали с мамой из разных городов) и далее полностью сопровождала все 4ре дня. Насыщенная программа от увлечённого человека. Учитывались погодные условия и наши пожелания. Посмотрели так много всего, что даже спать было некогда)) Обсерватория, хоть и кажется гвоздём программы (она действительно впечатляет), но и остальные места ничуть ей не уступают по удивительности. Наши запросы по размещению также были учтены и выполнены. Если честно, не ожидала, что будет так душевно. Спасибо и Анне (орг), и Марии (гид) за эти замечательные новогодние каникулы.

    Ездили с мамой на новогодних каникулах. Хотелось посмотреть максимум, не переплачивая, и не мучаясь поисками жилья/трансфера
  • А
    Антон
    30 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
  • В
    Виталий
    27 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать
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    оценку Природа - фантастическая. Сам формат - не очень мое, потому что мне не хватает осмысленности процесса, тут чисто спортивный формат - дошло, посидели-отдохнули, обратно. Группа нормальная, спокойные люди Отель - вполне себе, как домашний. Приятный администратор. Питание в отеле - завтраки ок, они включены, обед 1 раз взяли, это ужас.

  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Мария - замечательный гид. Очень заботливая и знающая. Хороший водитель. Маршрут построен грамотно. За 4 дня мы успели осмотреть все
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    основные достопримечательности. Домбай, Эльбрус, Чегет. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск. Поездка в обсерваторию тоже очень запомнилась. Не успели посетить один из запланированных термоисточников. Мария увлекается и не всегда следит за временем)) И обратный трансфер был не очень удобным - пришлось тесниться с родственниками водителя. Но в целом все прошло очень душевно. Мы с удовольствием обратимся еще раз.

  • В
    Виктория
    18 сентября 2023
    Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
    Достоинства: Позитивный гид, заброска на Буханках, треккинговые живописные маршруты и нарастающая нагрузка каждый день - отличная организация. Недостатки: 1. Слишком большая группа. 18человек
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    - это перебор! По этой причине рекомендовать знакомым не вижу смысла. Максимальное комфортное количество - 10 человек. 2. Рафтинг - рваные гидрокостюмы и отсутствие адекватного размерного ряда, нет размера XS, как минимум, двоим из нашей группы был нужен именно этот размер. Комментарии владельцев, что он должен сидеть свободно и не должен плотно прилегать, так как будет натерать - пусть это дайверам расскажут! 3. Слишком строгая хозяйка гостевого дома - возмутило, что нельзя пить никакие напитки в комнате. Мы ж не дети, чтоб всё вокруг загадить. Т. е. кофе в одиночестве можно попить только на улице - на кухне всегда кто-то есть (см. пункт 1). Это нужно пересмотреть в первую очередь.

  • А
    Андрей
    8 июля 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    Отдельное спасибо Алексею. Прекрасный человек, балагур и остряк! Благодаря ему группа прекрасно общалась, перенесла немногочисленные физические нагрузки.
  • А
    Анастасия
    16 мая 2023
    Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
    Первый раз были в Мин. Водах и решили выбрать индивидуальный тур. Очень понравились экскурсии, маршрут, подача материала (легенды, факты, исторические справки
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    и тд) и то, что есть возможность свободного перемещения и нет жёсткой привязки по времени, индивидуальный подход к решению возникающих вопросов. Большое спасибо за организацию экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  2. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
  3. Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
  4. Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
  5. 4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Обзорные" можно забронировать 16 авторских туров от 22 800 до 73 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Минеральных Вод нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Минеральных Водах много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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