Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях

Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...

«К вечеру прибудем в Архыз, заселимся и отправимся на обзорную прогулку, зайдём на рынок»