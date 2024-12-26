Вас ждёт путешествие по живописным ущельям Северного Кавказа: вы увидите высокогорные озёра, эффектные водопады и побываете на величественных перевалах. Мы заберёмся в затерянные среди скал аулы, прогуляемся среди древних башен и отдохнём в термальных источниках. Будем комбинировать джипинг и пешие прогулки, чтобы побывать в самых живописных местах — добро пожаловать на Кавказ!

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Описание тура

Организационные детали

В случае плохой погоды или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Как добраться:

Самолётом. Если вы летите из Москвы, мы рекомендуем брать билеты на рейсы с прибытием в Минеральные Воды до 11:35. Наиболее удобный вариант добраться до Минеральных Вод — авиарейсы компании Аэрофлот SU-1304 и компании Победа DP-167. Время в полёте — около 3,5 часов. Обратите внимание, что время полёта из Москвы до Минеральных Вод увеличено до 3,5–4 часов. Учитывайте это при покупке билетов.

Поездом до Кисловодска. Поезд из Москвы выезжает каждый день, стоимость плацкарта — около 3000-4000 руб. в одну сторону. Время в пути — от 24 часов.

Обратные билеты по окончании тура можно брать на авиарейсы после 19:00, на поезда — после 18:00.

Просьба приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Питание: Еда (сладкие перекусы на маршруты) готовится одинаковая для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню. Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом, однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос. Если вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.

Необходимое снаряжение:

Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка)

Личная посуда (кружка и ложка)

Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки

Фонарик

Треккинговая обувь

Солнцезащитные очки

Крем от солнца

Таблетки от укачивания

Необходимое снаряжение:

Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка)

Личная посуда (кружка и ложка)

Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки

Фонарик

Треккинговая обувь

Солнцезащитные очки

Крем от солнца

Таблетки от укачивания