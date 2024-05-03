Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.

Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.

Проживание. В 5-звёздочном отеле «Arkhyz Royal Resort & SPA» в 2-местных номерах с балконами, 1-ой кроватью king-size или 2-мя кроватями twin. Номера оформлены в стиле современного горного шале из натуральных материалов. Возможно повышение категории номера или 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один). На территории отеля находится SPA-комплекс с 2-мя бассейнами, хамамом, финской сауной, соляной комнатой, тренажёрным залом, арома-сауной, массажным кабинетом, кедровой бочкой и панорамным видом на горы.

Питание. В стоимость включены завтраки по типу «шведский стол» со 2-го дня в ресторане отеля и дегустации хычинов, варенья и горного чая. Обеды и ужины — с оплатой по чеку в кафе.

Дети. С любого возраста.