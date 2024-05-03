Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Вы поплаваете с видом на горы, увидите знаменитые Софийские водопады и панораму с хребта Абишира-Ахуба, куда поднимитесь по канатной дороге. Попробуете хычины, выпьете горной чай с вареньем и посетите самую большую обсерваторию в России.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.
Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.
Проживание. В 5-звёздочном отеле «Arkhyz Royal Resort & SPA» в 2-местных номерах с балконами, 1-ой кроватью king-size или 2-мя кроватями twin. Номера оформлены в стиле современного горного шале из натуральных материалов. Возможно повышение категории номера или 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один). На территории отеля находится SPA-комплекс с 2-мя бассейнами, хамамом, финской сауной, соляной комнатой, тренажёрным залом, арома-сауной, массажным кабинетом, кедровой бочкой и панорамным видом на горы.
Питание. В стоимость включены завтраки по типу «шведский стол» со 2-го дня в ресторане отеля и дегустации хычинов, варенья и горного чая. Обеды и ужины — с оплатой по чеку в кафе.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA
Встречаемся с 9:00 до 10:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.
Сегодня поднимемся на канатной дороге на хребет Абишира-Ахуба на высоту 2240 метров над уровнем моря, полюбуемся панорамами и вернёмся в отель. Во второй половине дня расслабимся в SPA-комплексе: поплаваем в бассейне под открытым небом, попаримся в турецком хамаме и подышим в соляной комнате. Желающие смогут за доплату записаться на массаж и другие процедуры.
Софийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPA
Выспимся, позавтракаем и отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и продегустируем кавказские хычины и горный чай.
После обеда вернёмся в отель, чтобы продолжить баловать себя в SPA-комплексе.
Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем
После завтрака — выезд из гостиницы и переезд в Нижний Архыз. Здесь осмотрим древние храмы, городище и «Лик Христа». Полюбуемся видами с чашечкой горного чая и попробуем местное варенье. Доедем до самой большой в России обсерватории, где наблюдают за глубоким космосом. Восхитимся пейзажами вокруг и вернёмся в город (по договорённости) к 18:00 или позже.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 5-звёздочном отеле
- Трансферы
- 2 завтрака, дегустация хычинов, варенья и горного чая
- Посещение всех локаций по программе
- SPA-процедуры, турецкий хамам, сауны и бассейны
- Подъём на канатной дороге
- Аренда внедорожника в горах
- Посещение обсерватории
- Тур проводится в группе от 2 человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные даты
Что не входит в цену
- Билеты до Армавира/Ставрополя/Минеральных Вод и обратно
- Трансфер из Краснодара/другого города и обратно
- 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения и SPA-процедуры
- Обратите внимание, что стоимость тура зависит от конкретных дат и расценок отеля. Указана средняя стоимость с проживанием в период с ноября по конец марта. В праздничные даты стоимость тура из-за роста цен на номера отеля может вырасти до 107 000 рублей за человека. Возможно заменить отель. Просим уточнять точную стоимость у организатора в интересующие вас даты до бронирования