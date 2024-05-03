Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Авторский тур в Минеральных Водах

Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины

Маленький отпуск-обновление с проживанием в одном из самых лучших комплексов Архыза со SPA-центром, который включает в себя 2 бассейна, турецкий хамам, финскую и арома-сауны, соляную пещеру, кедровую бочку, услуги массажа, тренажёрный зал и процедуры для тела.

Вы поплаваете с видом на горы, увидите знаменитые Софийские водопады и панораму с хребта Абишира-Ахуба, куда поднимитесь по канатной дороге. Попробуете хычины, выпьете горной чай с вареньем и посетите самую большую обсерваторию в России.
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Ближайшие даты:
3
мая
9
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет56 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.

Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.

Проживание. В 5-звёздочном отеле «Arkhyz Royal Resort & SPA» в 2-местных номерах с балконами, 1-ой кроватью king-size или 2-мя кроватями twin. Номера оформлены в стиле современного горного шале из натуральных материалов. Возможно повышение категории номера или 1-местное размещение с доплатой (обязательно, если вы едете один). На территории отеля находится SPA-комплекс с 2-мя бассейнами, хамамом, финской сауной, соляной комнатой, тренажёрным залом, арома-сауной, массажным кабинетом, кедровой бочкой и панорамным видом на горы.

Питание. В стоимость включены завтраки по типу «шведский стол» со 2-го дня в ресторане отеля и дегустации хычинов, варенья и горного чая. Обеды и ужины — с оплатой по чеку в кафе.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA

Встречаемся с 9:00 до 10:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.

Сегодня поднимемся на канатной дороге на хребет Абишира-Ахуба на высоту 2240 метров над уровнем моря, полюбуемся панорамами и вернёмся в отель. Во второй половине дня расслабимся в SPA-комплексе: поплаваем в бассейне под открытым небом, попаримся в турецком хамаме и подышим в соляной комнате. Желающие смогут за доплату записаться на массаж и другие процедуры.

5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA
2 день

Софийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPA

Выспимся, позавтракаем и отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и продегустируем кавказские хычины и горный чай.

После обеда вернёмся в отель, чтобы продолжить баловать себя в SPA-комплексе.

Софийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPA
3 день

Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем

После завтрака — выезд из гостиницы и переезд в Нижний Архыз. Здесь осмотрим древние храмы, городище и «Лик Христа». Полюбуемся видами с чашечкой горного чая и попробуем местное варенье. Доедем до самой большой в России обсерватории, где наблюдают за глубоким космосом. Восхитимся пейзажами вокруг и вернёмся в город (по договорённости) к 18:00 или позже.

Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 5-звёздочном отеле
  • Трансферы
  • 2 завтрака, дегустация хычинов, варенья и горного чая
  • Посещение всех локаций по программе
  • SPA-процедуры, турецкий хамам, сауны и бассейны
  • Подъём на канатной дороге
  • Аренда внедорожника в горах
  • Посещение обсерватории
  • Тур проводится в группе от 2 человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Армавира/Ставрополя/Минеральных Вод и обратно
  • Трансфер из Краснодара/другого города и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные развлечения и SPA-процедуры
  • Обратите внимание, что стоимость тура зависит от конкретных дат и расценок отеля. Указана средняя стоимость с проживанием в период с ноября по конец марта. В праздничные даты стоимость тура из-за роста цен на номера отеля может вырасти до 107 000 рублей за человека. Возможно заменить отель. Просим уточнять точную стоимость у организатора в интересующие вас даты до бронирования
Где начинаем и завершаем?
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и Краснодар с доплатой
Завершение: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, после 18:00 и Краснодар с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеАрхызВыездныеВсе туры3-дневные турыSPAВодопады

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