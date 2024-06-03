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Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ССтас14 мая 2024познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
- ГГалина12 мая 2024Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
- ДДамира12 мая 2024Мне очень понравилось путешествовать с Денисом, открытый и позитивный человек! Никто не останется без внимания и поддержки) А кулинарные способности приближаются к высокой кухне в походных условиях ❤️ все понравилось и даже очень ✅
- ЮЮлия6 мая 2024Добрый день хочу выразить благодарность Радмиру за теплый приём, за интересные рассказы во время поездок. За ту заботу которую он
- ССветлана20 февраля 2024Хочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, Черкесов, Карачаевцев,о истории природных мест
- ААлексей15 декабря 2023Всё прекрасно! Всё понравилось, спасибо!
- ИИлья18 октября 2023Путешествие превзошло все ожидания! Отдохнули отлично, вкусно покушали и полюбовались горами!
- ООльга16 октября 2023Всё прошло очень замечательно, нам очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Архыз»
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