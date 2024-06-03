Туры в Архыз из Минеральных Вод

Найдено 10 туров в категории «Архыз» в Минеральных Водах, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
21 отзыв
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Поход по горам Архыза
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000 за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400 за человека
Комфортный Архыз: по горам налегке
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
44 900 за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400 за человека
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000 за человека
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
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    насыщен и интересен. Было много различных интересных локаций. На Кавказ хочется возвращаться снова и снова!! Так как покоряет радушие и гостеприимство местных жителей. Да и на Кавказе очень много красивых локаций. Все-таки природа и горы лечат душу.

    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
  • С
    Стас
    14 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
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    благодарность ему за наш отдых!!! Благодаря Мурату у нас получился лучший индивидуальный тур! Помимо основных локаций Архыз, Домбай, Эльбрус, включённых в программу он показал нам такие места, которые впечатлили нас даже больше, чем основная часть. Было очень интересно, динамично, насыщенно! Эмоций, воспоминаний и шикарных фото осталось море. В следующий раз поедем на любую экскурсию именно с Муратом! Рекомендую всем!!! Ещё пару важных слов без лишних восхищенных эмоций. Так как я была с ребёнком для меня было важно не только наполнение тура, но также безопасность и комфорт. Это тоже было предоставлено на 100%. И аккуратное вождение, и размещение и даже просто человеческая помощь всё было на высшем уровне! Мы с дочкой благодарны от всей души за эти незабываемые несколько дней!

    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас
  • Д
    Дамира
    12 мая 2024
    Поход по горам Архыза
    Мне очень понравилось путешествовать с Денисом, открытый и позитивный человек! Никто не останется без внимания и поддержки) А кулинарные способности приближаются к высокой кухне в походных условиях ❤️ все понравилось и даже очень ✅
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    Добрый день хочу выразить благодарность Радмиру за теплый приём, за интересные рассказы во время поездок. За ту заботу которую он
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    проявлял к нам на протяжении всех 4 дней. После такого приёма хочется вернуться снова и еще больше узнать посмотреть новые места края. Всем рекомендую.

  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    Хочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, Черкесов, Карачаевцев,о истории природных мест
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    на Кавказе. Буквально сразу становится понятно,что человек любит своё дело. В этой поездке я еще больше влюбилась в горы. Также благодарна, что меня добавили в группу с локаций язык тролля, хотя изначально эта локация не входила в сам тур. И хочу отметить, что на Кавказе гостеприимные, радушные люди, которые всегда готовы придти на помощь. Обязательно вернусь ещё раз на Кавказ в другое время года, чтобы насладиться другими интересными локациями, которые доступны в весеннее, летнее время года)Поэтому рекомендую данного организатора, так как программа была очень насыщенная. 4 дня ощущались, как дней 7. Был туман, но в целом нам повезло с погодой именно в горах))Столько много эмоций, вдохновения после этой поездки)) Благодарю ещё раз всех))

    Хочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, Черкесов
  • А
    Алексей
    15 декабря 2023
    Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
    Всё прекрасно! Всё понравилось, спасибо!
  • И
    Илья
    18 октября 2023
    Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
    Путешествие превзошло все ожидания! Отдохнули отлично, вкусно покушали и полюбовались горами!
  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
    Всё прошло очень замечательно, нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Архыз»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  2. Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
  3. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
  4. Поход по горам Архыза
  5. Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Архыз" можно забронировать 10 авторских туров от 12 000 до 62 400. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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