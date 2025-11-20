Описание тура
Вас ждёт хайкинг-тур у самой высокой горы Европы — Эльбруса. Он создан для того, чтобы вы увидели невероятные пейзажи, перезагрузили мысли и подарили телу приятную физическую нагрузку.
За 5 дней вы пройдёте по живописным тропам через еловые леса, альпийские луга и каменистые склоны. Вы увидете грандиозные панорамы Кавказского хребта с его заснеженными вершинами и ледниками.
Подниметесь на высоту почти 4000 метров, откуда отправите открытку с самой высокой точки Европы. А также побываете в месте, где учёные наблюдают за звёздами.
Идти будете налегке, а ночевать в комфортном отеле.
Программа тура по дням
Прилет и дорога к Эльбрусу
Путешествие начинается в аэропорту Минвод. Отсюда мы отправляемся в тихий посёлок Терскол, расположенный у подножия Эльбруса.
За окном медленно исчезает городская суета. На смену ей приходят зелёные леса, реки и первые горные вершины.
По приезду размещаемся в уютном отеле. А затем нас ждёт ужин и знакомство с группой. Попробуем блюда кавказской кухни — сытные, ароматные и гостеприимные.
Вечер завершим квизом об Эльбрусе, чтобы немного погрузиться в особенности региона и узнать интересные факты.
Трекинг к водопаду Терскол
После завтрака выходим в путь. Сегодня нас ждёт насыщенный день — предстоит пройти 15 км и преодолеть набор высоты в 819 м.
Маршрут ведёт через хвойный лес, наполненный ароматом елей и звуками горных птиц.
Финальная точка величественный водопад Терскол. Шум падающей воды успокаивает ум и даёт ощущение свободы.
Обедаем горячим супом, приготовленным прямо на тропе. После активного дня еда кажется особенно вкусной.
Вечером возвращаемся в отель, отдыхаем и собираемся за ужином.
Трекинг к водопаду Девичьи косы и обсерватории Пик
Позавтракав выходим на маршрут.
Сначала тропа идёт через еловый лес. Со временем он сменяется каменистыми участками и альпийскими лугами. Виды становятся всё грандиознее.
Дорога ведёт к водопаду Девичьи косы — стремительному потоку ледяной воды, падающему со скал посреди дикой горной природы.
Вечером — ужин традиционными блюдами. Хачапури, мясо на углях, травяные чаи. Кавказская кухня греет лучше любого пледа.
Трекинг на Чегете и расслабление в бане
Сегодня поднимаемся на Чегет.
Тропа ведёт к смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Кавказ: Эльбрус, ледники и бескрайний хребет, теряющийся в облаках. Эти пейзажи невозможно описать — их нужно увидеть. Здесь хочется замедлиться.
После спуска на канатной дороге обедаем в кафе. Сочные шашлыки, домашний хлеб, густой соус — всё, за что ценят кавказскую кухню.
После обеда будет свободное время для покупки сувениров.
А вечером сделаем лучший подарок для тела пойдём парится в баню, чтобы снять усталость после насыщенных дней.
Канатка к Эльбрусу и прощание
Финальный аккорд — подъём на канатной дороге к станции Гарабаши (3847 м).
Белоснежные склоны тянутся ввысь, а облака как будто плывут совсем рядом. Всё лишнее осталось внизу, а ты — просто здесь и сейчас, среди тишины и гор.
Мы отправим открытку с самой высокой точки Европы — напишите её себе, и когда она придёт, вы снова перенесётесь в горы.
Затем возвращаемся вниз и выезжаем в аэропорт Минвод.
Горы остаются позади, но ощущение внутренней лёгкости и полной перезагрузки останется с вами надолго.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта Минеральных Вод до Терскола и обратно
- Проживание в уютном отеле Elbars (4 ночи)
- Все завтраки (4 шт) и перекус в 1-ый день
- Канатные дороги на Эльбрус и Чегет
- Горячие супы во время трекинга (2 дня)
- Сопровождение горного гида
- Посещение бани
- Все эко-сборы
- Подарок-сюрприз от команды
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод
- Ужины, 4 шт (3 200р)
- Обеды, 2 шт (1 600р)
- Туристическая страховка для активного отдыха (1 500р)
О чём нужно знать до поездки
Чем лучше будет ваша подготовка, тем легче пройдёте маршрут и тем больше удовольствия получите от путешествия. Несмотря на то, что мы пойдём налегке, а остальные вещи будут в отеле, мы рекомендуем заранее подготовиться к трекингу.
Вот некоторые рекомендаций для подготовки:
- Поднимайтесь по лестнице вместо лифта.
- Делайте кардио тренировки, чтобы развить выносливость (бег, велосипед, быстрая ходьба в горку).
- Делайте силовые тренировки на ноги и спину — они будут работать больше всего.
- Делайте растяжку или йогу. Так суставы и мышцы становятся подвижнее, что снижает риск растяжений и судорог.