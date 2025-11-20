Мои заказы

Эльбрус налегке: хайкинг у самой высокой горы Европы

Трекинг среди грандиозных панорам Кавказа, эмоциональная перезагрузка и расслабление в бане
Описание тура

Вас ждёт хайкинг-тур у самой высокой горы Европы — Эльбруса. Он создан для того, чтобы вы увидели невероятные пейзажи, перезагрузили мысли и подарили телу приятную физическую нагрузку.

За 5 дней вы пройдёте по живописным тропам через еловые леса, альпийские луга и каменистые склоны. Вы увидете грандиозные панорамы Кавказского хребта с его заснеженными вершинами и ледниками.

Подниметесь на высоту почти 4000 метров, откуда отправите открытку с самой высокой точки Европы. А также побываете в месте, где учёные наблюдают за звёздами.

Идти будете налегке, а ночевать в комфортном отеле.

Программа тура по дням

1 день

Прилет и дорога к Эльбрусу

Путешествие начинается в аэропорту Минвод. Отсюда мы отправляемся в тихий посёлок Терскол, расположенный у подножия Эльбруса.

За окном медленно исчезает городская суета. На смену ей приходят зелёные леса, реки и первые горные вершины.

По приезду размещаемся в уютном отеле. А затем нас ждёт ужин и знакомство с группой. Попробуем блюда кавказской кухни — сытные, ароматные и гостеприимные.

Вечер завершим квизом об Эльбрусе, чтобы немного погрузиться в особенности региона и узнать интересные факты.

2 день

Трекинг к водопаду Терскол

После завтрака выходим в путь. Сегодня нас ждёт насыщенный день — предстоит пройти 15 км и преодолеть набор высоты в 819 м.

Маршрут ведёт через хвойный лес, наполненный ароматом елей и звуками горных птиц.

Финальная точка величественный водопад Терскол. Шум падающей воды успокаивает ум и даёт ощущение свободы.

Обедаем горячим супом, приготовленным прямо на тропе. После активного дня еда кажется особенно вкусной.

Вечером возвращаемся в отель, отдыхаем и собираемся за ужином.

3 день

Трекинг к водопаду Девичьи косы и обсерватории Пик

Позавтракав выходим на маршрут.

Сначала тропа идёт через еловый лес. Со временем он сменяется каменистыми участками и альпийскими лугами. Виды становятся всё грандиознее.

Дорога ведёт к водопаду Девичьи косы — стремительному потоку ледяной воды, падающему со скал посреди дикой горной природы.

Вечером — ужин традиционными блюдами. Хачапури, мясо на углях, травяные чаи. Кавказская кухня греет лучше любого пледа.

4 день

Трекинг на Чегете и расслабление в бане

Сегодня поднимаемся на Чегет.

Тропа ведёт к смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Кавказ: Эльбрус, ледники и бескрайний хребет, теряющийся в облаках. Эти пейзажи невозможно описать — их нужно увидеть. Здесь хочется замедлиться.

После спуска на канатной дороге обедаем в кафе. Сочные шашлыки, домашний хлеб, густой соус — всё, за что ценят кавказскую кухню.

После обеда будет свободное время для покупки сувениров.

А вечером сделаем лучший подарок для тела пойдём парится в баню, чтобы снять усталость после насыщенных дней.

5 день

Канатка к Эльбрусу и прощание

Финальный аккорд — подъём на канатной дороге к станции Гарабаши (3847 м).

Белоснежные склоны тянутся ввысь, а облака как будто плывут совсем рядом. Всё лишнее осталось внизу, а ты — просто здесь и сейчас, среди тишины и гор.

Мы отправим открытку с самой высокой точки Европы — напишите её себе, и когда она придёт, вы снова перенесётесь в горы.

Затем возвращаемся вниз и выезжаем в аэропорт Минвод.

Горы остаются позади, но ощущение внутренней лёгкости и полной перезагрузки останется с вами надолго.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта Минеральных Вод до Терскола и обратно
  • Проживание в уютном отеле Elbars (4 ночи)
  • Все завтраки (4 шт) и перекус в 1-ый день
  • Канатные дороги на Эльбрус и Чегет
  • Горячие супы во время трекинга (2 дня)
  • Сопровождение горного гида
  • Посещение бани
  • Все эко-сборы
  • Подарок-сюрприз от команды
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод
  • Ужины, 4 шт (3 200р)
  • Обеды, 2 шт (1 600р)
  • Туристическая страховка для активного отдыха (1 500р)
О чём нужно знать до поездки

Чем лучше будет ваша подготовка, тем легче пройдёте маршрут и тем больше удовольствия получите от путешествия. Несмотря на то, что мы пойдём налегке, а остальные вещи будут в отеле, мы рекомендуем заранее подготовиться к трекингу.

Вот некоторые рекомендаций для подготовки:

  1. Поднимайтесь по лестнице вместо лифта.
  2. Делайте кардио тренировки, чтобы развить выносливость (бег, велосипед, быстрая ходьба в горку).
  3. Делайте силовые тренировки на ноги и спину — они будут работать больше всего.
  4. Делайте растяжку или йогу. Так суставы и мышцы становятся подвижнее, что снижает риск растяжений и судорог.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Олег
Олег — Тревел-эксперт
Привет! Я Олег. Раньше я работал аналитиком в IT, а теперь вместе с женой Олей создаю авторские туры по самым красивым тропам мира. Для себя мы нашли идеальный формат путешествий — трекинг
читать дальше

в горах с комфортом. Это не про скорость и галочки, а про движение, эмоции и настоящую перезагрузку. Мы организуем туры именно в таком формате: идём по горным тропам налегке без тяжелых рюкзаков и ночуем в отелях вместо палаток. Мы берём на себя всю организацию, маршруты и детали, чтобы вы могли просто наслаждаться дорогой, не думая о бытовых мелочах. Для наших туров тщательно отбираем профессиональных горных гидов, поэтому вы точно будете в безопасности. Если вам близок активный отдых, горы и формат путешествий с комфортом — будем рады видеть вас в наших турах!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

