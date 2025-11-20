Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Вас ждёт хайкинг-тур у самой высокой горы Европы — Эльбруса. Он создан для того, чтобы вы увидели невероятные пейзажи, перезагрузили мысли и подарили телу приятную физическую нагрузку.

За 5 дней вы пройдёте по живописным тропам через еловые леса, альпийские луга и каменистые склоны. Вы увидете грандиозные панорамы Кавказского хребта с его заснеженными вершинами и ледниками.

Подниметесь на высоту почти 4000 метров, откуда отправите открытку с самой высокой точки Европы. А также побываете в месте, где учёные наблюдают за звёздами.

Идти будете налегке, а ночевать в комфортном отеле.