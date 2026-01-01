Горная Адыгея. Лаго-Наки и Гузерипль

Откройте для себя край гор, водопадов и живописных панорам.

Вас ждут плато Лаго-Наки, загадочная Большая Азишская пещера, каньоны, реки и альпийские луга, с которых просматриваются Фишт и Оштен.

Вы увидите Свято-Михайловский монастырь и древние дольмены, по желанию сможете совершить конную прогулку и посетить Хаджохскую теснину. Путешествие, после которого захочется вернуться снова.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера, Водопады Руфабго и термальные источники за доп. плату

Выезд группы из КМВ:

  • 04:00 Кисловодск (пр-т Победы, 14а, остановка Стадион);
  • 04:30 Ессентуки (напротив ж/д вокзала, вход в курортный парк), Железноводск (площадь Ленина, пам. Ленину);
  • 05:00 Пятигорск (пр. Калинина, 102, остановка Автовокзал, кафе "Вкусно и точка");
  • 05:30 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66а, кафе “Рома Пицца”;
  • 09:00 г. Майкоп, ул. Крестьянская, заправка Лукойл (место уточняется).

Расстояние по маршруту КМВ — п. Каменномостский примерно 400 км в одну сторону, (около 5:30). По дороге в г. Майкопе гид присоединяется к группе.

Прибытие в п. Каменномостский.

Плато Лаго-Наки (смотровая площадка).

Посещение Большой Азишской пещеры — глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов (доп. пата).

Обед (доп. плата).

Экскурсию к водопадам Руфабго (доп. плата).

Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом. На краю поляны расположен спуск к первому водопаду «Шум», который находится на высоте 200 м. Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо.

Второй водопад «Каскадный», третий называется «Сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».

Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.

Термальные источники «Водная Ривьера». Купание в бассейнах с геотермальной водой (доп. плата).

Переезжаем в п. Каменномостский. Размещение на благоустроенной турбазе «Горная» (удобства в номерах).

Ужин (входит в стоимость).

Свободное время. Отдых.

2 день

Гузерипль. Каньон реки Белой. Гузерипльский дольмен. «Партизанская поляна»

Завтрак (входит в стоимость).

09:00 Выезд в п. Гузерипль.

Путь на Гузерипль проходит через ст. Даховскую, вы увидите старый мост через реку Дах. Когда его строили, то все село несло яйца для раствора.

Далее вы увидите каньон реки Белой. Гранитный каньон реки Белой красного цвета. Гора Трезубец нависает прямо над нами.

Когда полюбуемся видами Гранитного каньона едем дальше, впереди ст. Хамышки. Здесь знаменитая гора Монах. Проезжаем Кишинские пороги. Здесь река Киша сливается с Белой.

В Гузерипле особый микроклимат, есть водопад на реке Молчепе, Кавказский Биосферный заповедник, вольеры с животными зубрами и оленями.

Гузерипльский дольмен — самый большой из всех, что есть в бассейне Белой. Он считается священным и целебным. Ещё вы увидите на реке Молчепе — старую гидроэлектростанцию.

Обед (доп. плата).

Далее поднимемся к альпийским лугам, к «Партизанской поляне». Отсюда открываются потрясающие виды на гору Фишт и Оштен.

Возвращение в гостиницу. Ужин (входит в стоимость).

Свободное время.

3 день

Свято-Михайловский мужской монастырь. Экскурсия по Хаджохской теснине за доп. плату. Отъезд

Завтрак (входит в стоимость). Освобождение номеров.

Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря. С башен монастыря открываются красивые виды. Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками.

Экскурсия по Хаджохской теснине (каньон реки Белой) (доп. плата.).

Ширина каньона 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров. Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.

На отвесных, почти голых, скалах, местами, поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.

Обед (доп. плата).

Выезд домой. По дороге экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации – Дольмену и саду камней (доп. плата).

Возвращение на Кавказские Минеральные Воды до 20:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

РазмещениеОсновное место взрослыйОсновное место ребенок до 14 летДоплата за 1-местное размещение
Турбаза «Горная»19 90018 9006 000

Варианты проживания

Турбаза «Горная»

2 ночи

Располагается в поселке Каменномостский, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание на благоустроенной туристической базе (номера стандарт)
  • Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до города отправления (Кисловодск/Ессентуки/Пятигорск/Минеральные Воды/Майкоп) и обратно
  • Питание - обеды
  • Входные билеты (возможно повышение стоимости):термальный бассейн: стоимость 1 часа - 600 руб. /чел. дети с 5 до 11 лет - 300 руб. /чел. Большая Азишская пещера - 800 руб. /взр., 400 руб. /реб. (с 7-14 лет), до 7 лет - бесплатнодольмен и сад камней - 300 руб. Хаджокская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /дет. до 14 летводопады Руфабго - 600 руб. /взр., 300 руб. /дет. до 14 летрафтинг - от 2000 руб. /чел. в зависимости от длины маршрута
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будем передвигаться?

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter или автобус.

Где начинается и заканчивается тур?

Отправление из городов КМВ:

  • 04:00 Кисловодск (пр-т Победы, 14а, остановка Стадион);
  • 04:30 Ессентуки (напротив ж/д вокзала, вход в курортный парк), Железноводск (площадь Ленина, пам. Ленину);
  • 05:00 Пятигорск (пр. Калинина, 102, остановка Автовокзал, кафе "Вкусно и точка");
  • 05:30 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66а, кафе “Рома Пицца”;
  • 09:00 г. Майкоп, ул. Крестьянская, заправка Лукойл (место уточняется).

В последний день возвращение на те же места, откуда было отправление — до 20:00.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

