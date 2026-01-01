1 день

Прибытие. Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера, Водопады Руфабго и термальные источники за доп. плату

Выезд группы из КМВ:

04:00 Кисловодск (пр-т Победы, 14а, остановка Стадион);

04:30 Ессентуки (напротив ж/д вокзала, вход в курортный парк), Железноводск (площадь Ленина, пам. Ленину);

05:00 Пятигорск (пр. Калинина, 102, остановка Автовокзал, кафе "Вкусно и точка");

05:30 г. Минеральные Воды, ул. Советская, 66а, кафе “Рома Пицца”;

09:00 г. Майкоп, ул. Крестьянская, заправка Лукойл (место уточняется).

Расстояние по маршруту КМВ — п. Каменномостский примерно 400 км в одну сторону, (около 5:30). По дороге в г. Майкопе гид присоединяется к группе.

Прибытие в п. Каменномостский.

Плато Лаго-Наки (смотровая площадка).

Посещение Большой Азишской пещеры — глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов (доп. пата).

Обед (доп. плата).

Экскурсию к водопадам Руфабго (доп. плата).

Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом. На краю поляны расположен спуск к первому водопаду «Шум», который находится на высоте 200 м. Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо.

Второй водопад «Каскадный», третий называется «Сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».

Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.

Термальные источники «Водная Ривьера». Купание в бассейнах с геотермальной водой (доп. плата).

Переезжаем в п. Каменномостский. Размещение на благоустроенной турбазе «Горная» (удобства в номерах).

Ужин (входит в стоимость).

Свободное время. Отдых.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160